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Macau WTCR: İlk yarışı Müller kazandı
Yvan Müller, Macau’daki ilk yarışı kontrol ederek kazanırken, Norbert Michelisz şampiyona liderliğine yükseldi.
Berger, Kubica'nın DTM'e katılmasını istiyor
DTM'in patronu Gerhard Berger, Robert Kubica'nın DTM'de mücadele etmesini istediğini söyledi.
Peugeot, 2022'de WEC'in hiper araç sınıfında mücadele edecek!
Peugeot, 2022 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası sezonunda, serinin yeni hiper araç sınıfında mücadele edeceğini açıkladı.
WEC’in Interlagos’a dönüşü şüphe altında
FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nın Şubat ayında gerçekleştirilecek olan Brezilya ayağı şüphe altında.
Ferrari, Şanghay GTE Pro zaferini kaybetti
GTE Pro sınıfında zafere ulaşan Ferrari'de James Calado ve Alessandro Pier Guidi ikilisi, pazar günkü yarıştan diskalifiye edildiler.
Şanghay WEC: LMP1’de Rebellion, GTE Am’de Salih Yoluç kazandı!
Rebellion Racing, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nda ilk kez pist üzerinde kazanırken, GTE Am sınıfında Salih Yoluç’un ekibi TF Sport Aston Martin kazandı.
Senna: "Şanghay WEC yarışını kaybetmemek Rebellion'un elinde"
Bruno Senna, Rebellion olarak Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Şanghay'daki sıralamalarında ilk pole pozisyonunu kazanmalarının ardından yarışı kazanmanın kendilerine bağlı olduğunu düşünüyor.
Şanghay WEC: Rebellion ilk kez pole pozisyonunu aldı!
Rebellion Racing, Şanghay'da gerçekleştirilen sıralama turlarında LMP1 sınıfındaki ilk pole pozisyonunu kazandı.
Şanghay WEC 3. antrenmanda: Toyota lider
Toyota bu hafta sonu Şanghay'da yapılacak FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası yarışı öncesinde son antrenman seansını ilk sırada noktaladı.
Shanghai WEC: Ginetta, Toyota’nın önünde lider
Ginetta, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nın Shanghai ayağındaki ikinci antrenman seansını lider tamamlarken, şampiyonada ilk kez bir seansı ilk sırada bitirdi.
Shanghai WEC: İlk antrenmanda Rebellion lider
Rebellion Racing, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nın Shanghai ayağındaki ilk antrenman seansını Ginetta’nın önünde lider tamamladı.
DTM, 1000 beygirlik elektrikli yarış serisi planlıyor
DTM, gelecekte ana seriye destek serisi olarak düzenlenebilecek 1000 beygir güç üretebilen araçlardan oluşan elektrikli yarış serisi planlarını açıkladı.
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Michelin, WEC hiper araç sınıfının lastik tedarikçisi oldu
Michelin, 2020/21 sezonunda ilk kez ortaya çıkacak olan FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın hiper araç sınıfının resmi lastik tedarikçisi oldu.
Haas F1 sürücüleri Austin'de Ford NASCAR aracını sürecek
Haas Formula 1 pilotları Romain Grosjean ve Kevin Magnussen, Amerika GP hafta sonunda NASCAR aracının tadına ilk kez bakacaklar.
VLN9: Kaya galibiyet, Aşarı podyum ile sezonu kapattı
VLN serisinde sezonun son yarışında Mustafa Mehmet Kaya SP8 klasmanında zafere ulaşırken, Emir Aşarı V6 klasmanında podyuma çıkmayı başardı.
Japonya WTCR: Guerrieri, Michelisz ve Kristoffersson kazandı
WTCR’nin Japonya ayağındaki ilk yarışı kazanan ve üçüncü yarışta ikinci olan Esteban Guerrieri, ikinci yarışı kazanan Norbert Michelisz’i geçerek şampiyona liderliğine yükseldi.
R-Motorsport, DTM'de HWA ile olan ortaklığını sonlandırdı
R-Motorsport Aston Martin takımı, DTM'deki tek yılın ardından HWA ile olan motor anlaşmasını sonlandırdı.
Aragon, 2020 WTCR takvimine girdi
FIA Dünya Binek Otomobiller Kupası, 2020 takvimine Aragon pistini ekledi.
Wittmann, BMW ile DTM/Super GT ortak yarışına katılacak
BMW, gelecek ay Fuji'de DTM ve Super GT arasında yapılacak ortak yarışa Marco Wittmann'ın da katılacağını doğruladı.
Glock, kapısını kapalı tutmak için tek elle sürüş yapmış
Timo Glock, cumartesi günü Hockenheim’daki DTM yarışının ilk bölümünü, BMW M4 DTM aracının gevşeyen sol kapısını kapalı tutmaya çalışarak geçirmiş.
De Vries, Toyota ile LMP1 testine çıkacak
Son Formula 2 şampiyonu Nyck de Vries, aralık ayında FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın çaylak testinde Toyota LMP1 aracının direksiyonuna geçecek.
Hockenheim DTM: Sezonun son yarışını Müller kazandı
2019 DTM sezonunun son yarışının galibi Nico Müller oldu.
DTM Hockenheim: Yağmur altında pole Müller'in
Audi sürücüsü Mike Rockenfeller, 2019 DTM Şampiyonası'nın Hockenheim'daki son yarışı öncesinde sıralama turlarını en hızlı isim olarak tamamlasa da aldığı cezayla pole pozisyonu Nico Müller'in oldu.
Fuji WEC: Toyota duble yaptı, PRO Am'de Salih kazandı!
#8 Toyota sürücüleri Sebastien Buemi, Brendon Hartley ve Kazuki Nakajima, bu yılki ilk zaferlerini Fuji'de alırken, Japon üretici duble yaptı.