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Diğer Haberler

Şampiyona
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Formula E, 2027 Monako E-Prix tarihini değiştirdi

Formula E
FE Formula E
Formula E, 2027 Monako E-Prix tarihini değiştirdi

Resmi: WEC, Orta Doğu’daki gerilimler yüzünden takviminde değişiklik yaptı

WEC
WEC WEC
Resmi: WEC, Orta Doğu’daki gerilimler yüzünden takviminde değişiklik yaptı

WEC, Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle takvim değişikliğine gidebilir

WEC
WEC WEC
WEC, Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle takvim değişikliğine gidebilir

Rossi, 2026 bitmeden Nürburgring 24 Saat iznini almayı hedefliyor

VLN
VLN VLN
Rossi, 2026 bitmeden Nürburgring 24 Saat iznini almayı hedefliyor

WEC Brezilya 6 Saat: BMW'den ikinci Hypercar zaferi, Racing Team Turkey LMGT3 galibi, Ayhancan 4. sırada!

WEC
WEC WEC
Interlagos
WEC Brezilya 6 Saat: BMW'den ikinci Hypercar zaferi, Racing Team Turkey LMGT3 galibi, Ayhancan 4. sırada!

WEC Sao Paulo 6 Saat Sıralama: Cadillac, ön sırayı kapattı; Salih Yoluç 10., Ayhancan Güven 11. sırada

WEC
WEC WEC
Interlagos
WEC Sao Paulo 6 Saat Sıralama: Cadillac, ön sırayı kapattı; Salih Yoluç 10., Ayhancan Güven 11. sırada

Norris ve Rossi’den Le Mans planı: "Birkaç yıl içinde neden olmasın?"

Formula 1
F1 Formula 1
Britanya GP
Norris ve Rossi’den Le Mans planı: "Birkaç yıl içinde neden olmasın?"

Porsche: "2030 WEC Hypercar kuralları önemli bir adım olacak"

WEC
WEC WEC
2026 Le Mans 24 Saat
Porsche: "2030 WEC Hypercar kuralları önemli bir adım olacak"

TOSFED Başkanı'ndan WEC ve MotoGP'ye yeşil ışık: "Bu iki seriyi ülkemizde görmek istiyoruz"

GENEL
Genl GENEL
TOSFED Başkanı'ndan WEC ve MotoGP'ye yeşil ışık: "Bu iki seriyi ülkemizde görmek istiyoruz"

Cadillac, Le Mans zaferinin zor olduğunu kabul etti

WEC
WEC WEC
2026 Le Mans 24 Saat
Cadillac, Le Mans zaferinin zor olduğunu kabul etti

Le Mans 24 Saat: Toyota dört yıl sonra yeniden kazandı, Racing Team Turkey LMGT3'te 7. sırada

WEC
WEC WEC
2026 Le Mans 24 Saat
Le Mans 24 Saat: Toyota dört yıl sonra yeniden kazandı, Racing Team Turkey LMGT3'te 7. sırada

Resmi: Silverstone, 2027’de WEC takvimine geri dönüyor

WEC
WEC WEC
2026 Le Mans 24 Saat
Resmi: Silverstone, 2027’de WEC takvimine geri dönüyor

Le Mans 24 saat hyperpole: Cadillac’ın cezasıyla BMW pole’de, Ayhancan 9. sırada

WEC
WEC WEC
2026 Le Mans 24 Saat
Le Mans 24 saat hyperpole: Cadillac’ın cezasıyla BMW pole’de, Ayhancan 9. sırada

WEC Le Mans 24 Saat Sıralama: Hypercar sınıfında Alpine, LMGT3 sınıfında Racing Team Turkey ilk sırada!

WEC
WEC WEC
2026 Le Mans 24 Saat
WEC Le Mans 24 Saat Sıralama: Hypercar sınıfında Alpine, LMGT3 sınıfında Racing Team Turkey ilk sırada!

NASCAR efsanesi Kyle Busch, 41 yaşında hayatını kaybetti

NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
Charlotte
NASCAR efsanesi Kyle Busch, 41 yaşında hayatını kaybetti

Red Bull pilotları sanal NASCAR mücadelesinde kozlarını paylaştı

Formula 1
F1 Formula 1
Kanada GP
Red Bull pilotları sanal NASCAR mücadelesinde kozlarını paylaştı

Nürburgring 24 Saat: Yarışın son saatlerinde Verstappen’in takımı mekanik bir arızayla karşılaştı

Endurance
Endu Endurance
Nürburgring 24 Saat: Yarışın son saatlerinde Verstappen’in takımı mekanik bir arızayla karşılaştı

Nürburgring 24 Saat: Gün doğumuyla Verstappen’in takımı zafere çok yakın

Endurance
Endu Endurance
Nürburgring 24 Saat: Gün doğumuyla Verstappen’in takımı zafere çok yakın

Nürburgring 24 Saat 2. sıralama: Yağmurlu seansın ardından perşembe günü Verstappen 3., Ayhancan 5. sırada

VLN
VLN VLN
Nürburgring 24 Saat 2. sıralama: Yağmurlu seansın ardından perşembe günü Verstappen 3., Ayhancan 5. sırada

Nürburgring 24 Saat 1. Sıralama: Nordschleife heyecanının ilk bölümünde Verstappen 3., Ayhancan 5. sırada

VLN
VLN VLN
Nürburgring 24 Saat 1. Sıralama: Nordschleife heyecanının ilk bölümünde Verstappen 3., Ayhancan 5. sırada

Sargeant: "Verstappen WEC'te yarışırsa, griddeki herkesin canına okur!"

WEC
WEC WEC
Spa
Sargeant: "Verstappen WEC'te yarışırsa, griddeki herkesin canına okur!"

McLaren, yeni WEC pilotunu açıkladı, MCL-HY Hypercar ilk kez piste çıktı!

WEC
WEC WEC
Spa
McLaren, yeni WEC pilotunu açıkladı, MCL-HY Hypercar ilk kez piste çıktı!

WEC SPA 6 Saatlik yarış: Nefes kesen mücadeleyi BMW ilk ikide tamamladı, Salih 9. sırada

WEC
WEC WEC
Spa
WEC SPA 6 Saatlik yarış: Nefes kesen mücadeleyi BMW ilk ikide tamamladı, Salih 9. sırada

Ford, Verstappen'i WEC projesinde istiyor: "Bu konuda görüşmeler yapıyoruz"

WEC
WEC WEC
Spa
Ford, Verstappen'i WEC projesinde istiyor: "Bu konuda görüşmeler yapıyoruz"

WEC Spa sıralama: Peugeot ilk pole pozisyonunu aldı, Ayhancan 9., Racing Team Turkey 10. sırada

WEC
WEC WEC
Spa
WEC Spa sıralama: Peugeot ilk pole pozisyonunu aldı, Ayhancan 9., Racing Team Turkey 10. sırada

WEC Spa-Francorchamps 6 Saat 3. Antrenman: lider Cadillac oldu, McLaren LMGT3’te zirveye çıktı

WEC
WEC WEC
Spa
WEC Spa-Francorchamps 6 Saat 3. Antrenman: lider Cadillac oldu, McLaren LMGT3’te zirveye çıktı

WEC Spa 6 saat 2. antrenman: Alpine duble yaptı, LMGT3'te Racing Team Turkey ikinci sırada!

WEC
WEC WEC
Spa
WEC Spa 6 saat 2. antrenman: Alpine duble yaptı, LMGT3'te Racing Team Turkey ikinci sırada!

WEC Spa-Francorchamps 6 Saat 1. antrenman: LMGT3’te Racing Team Turkey ve Salih zirvede!

WEC
WEC WEC
Spa
WEC Spa-Francorchamps 6 Saat 1. antrenman: LMGT3’te Racing Team Turkey ve Salih zirvede!

McLaren, 2027'de WEC ve Le Mans dönüşü için MCL-HY Hypercar'ı tanıttı!

WEC
WEC WEC
McLaren, 2027'de WEC ve Le Mans dönüşü için MCL-HY Hypercar'ı tanıttı!

ELMS Le Castellet yarışı: United Autosports, zafere ulaştı. Cem 5. sırada

European Le Mans
ELMS European Le Mans
ELMS Le Castellet yarışı: United Autosports, zafere ulaştı. Cem 5. sırada

ELMS Le Castellet sıralama seansı: Masson pole pozisyonunda, Cem 7. sırada

European Le Mans
ELMS European Le Mans
ELMS Le Castellet sıralama seansı: Masson pole pozisyonunda, Cem 7. sırada

WEC Imola: Sezonun ilk yarışının galibi Toyota, LMGT3'te Ayhancan 4. Salih 15. sırada

WEC
WEC WEC
Imola
WEC Imola: Sezonun ilk yarışının galibi Toyota, LMGT3'te Ayhancan 4. Salih 15. sırada

WEC Imola sıralama: Fuoco pole'de, LMGT3'te Ayhancan 8., Salih 10. sırada

WEC
WEC WEC
Imola
WEC Imola sıralama: Fuoco pole'de, LMGT3'te Ayhancan 8., Salih 10. sırada

Ayhancan Güven’den yeni sezon mesajı: “WEC 2026 için hazırım!”

WEC
WEC WEC
Imola
Ayhancan Güven’den yeni sezon mesajı: “WEC 2026 için hazırım!”

WEC İtalya 3.antrenman: LMGT3’te Salih 6., Ayhancan 11. sırada

WEC
WEC WEC
Imola
WEC İtalya 3.antrenman: LMGT3’te Salih 6., Ayhancan 11. sırada

WEC İtalya 2. antrenman: Alpine zirvede; Racing Team Turkey LMGT3'te 6., Ayhancan 10. sırada

WEC
WEC WEC
Imola
WEC İtalya 2. antrenman: Alpine zirvede; Racing Team Turkey LMGT3'te 6., Ayhancan 10. sırada

WEC İtalya 1. serbest antrenman: Racing Team Turkey, LMGT3 sınıfında zirvede!

WEC
WEC WEC
Imola
WEC İtalya 1. serbest antrenman: Racing Team Turkey, LMGT3 sınıfında zirvede!

WEC, artık BoP verilerini yayımlamayacak: "Spekülasyondan korunuyoruz"

WEC
WEC WEC
WEC, artık BoP verilerini yayımlamayacak: "Spekülasyondan korunuyoruz"

WEC Imola Prolog: İlk 3'te Ferrari yer aldı, Racing Team Turkey LMGT3'te dördüncü

WEC
WEC WEC
Losail Prologue
WEC Imola Prolog: İlk 3'te Ferrari yer aldı, Racing Team Turkey LMGT3'te dördüncü

Stroll, zorlu geçen yarışa rağmen GT3'teki ilk deneyiminden umutlu

Blancpain Endurance
GTWE Blancpain Endurance
Stroll, zorlu geçen yarışa rağmen GT3'teki ilk deneyiminden umutlu

Ayhancan’dan müthiş performans

TÜRK SPORCULAR
TrS TÜRK SPORCULAR
Ayhancan’dan müthiş performans

ELMS Barselona yarışı: Forestier Racing zafere ulaştı, Cem’in aracı 14. sırada

European Le Mans
ELMS European Le Mans
ELMS Barselona yarışı: Forestier Racing zafere ulaştı, Cem’in aracı 14. sırada

ELMS Barselona sıralama: Cem, LMP2 PRO-AM kategorisinde dördüncü sırada

European Le Mans
ELMS European Le Mans
ELMS Barselona sıralama: Cem, LMP2 PRO-AM kategorisinde dördüncü sırada

Ford, WEC Hypercar kadrosunu 2026 sonuna kadar netleştirmeyebilir

WEC
WEC WEC
Ford, WEC Hypercar kadrosunu 2026 sonuna kadar netleştirmeyebilir

Stroll: "Aston Martin'in F1'deki sorunları, GT yarışına katılmamda etkili oldu"

Formula 1
F1 Formula 1
Stroll: "Aston Martin'in F1'deki sorunları, GT yarışına katılmamda etkili oldu"

WEC Ferrari, AF Corse 499P'nin aerodinamik yeniliklerini ilk kez gösterdi

WEC
WEC WEC
WEC Ferrari, AF Corse 499P'nin aerodinamik yeniliklerini ilk kez gösterdi

Juncadella: “Verstappen, kimsenin bilmediği bir taktik buldu”

VLN
VLN VLN
NLS2
Juncadella: “Verstappen, kimsenin bilmediği bir taktik buldu”

Stroll, F1 arasını GT yarışlarıyla değerlendirecek

Formula 1
F1 Formula 1
Japonya GP
Stroll, F1 arasını GT yarışlarıyla değerlendirecek

Jack Doohan, European Le Mans Series'te yarışacak

Formula 1
F1 Formula 1
Jack Doohan, European Le Mans Series'te yarışacak

Ford, yeni WEC LMDh prototipinin ilk test planlarını açıkladı

WEC
WEC WEC
Ford, yeni WEC LMDh prototipinin ilk test planlarını açıkladı

Nürburgring’de Verstappen’e diskalifiye kararı

WEC
WEC WEC
Nürburgring’de Verstappen’e diskalifiye kararı

Marko’dan Verstappen’a Nordschleife yasağı: “Çok tehlikeliydi”

WEC
WEC WEC
Marko’dan Verstappen’a Nordschleife yasağı: “Çok tehlikeliydi”

Verstappen Nordschleife’de pole pozisyonu kazandı

WEC
WEC WEC
Verstappen Nordschleife’de pole pozisyonu kazandı

Antonelli: “Verstappen ile dayanıklılık yarışı yapmak isterim”

WEC
WEC WEC
Antonelli: “Verstappen ile dayanıklılık yarışı yapmak isterim”

Hocevar, Darlington’da Earnhardt anısına özel tasarlanan araç ile piste çıkacak

NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
Darlington
Hocevar, Darlington’da Earnhardt anısına özel tasarlanan araç ile piste çıkacak

Güven, NLS sezonunun ilk yarışında piste çıkacak

WEC
WEC WEC
Losail
Güven, NLS sezonunun ilk yarışında piste çıkacak

Verstappen, Nürburgring 24 Saat yarışına katılacak

VLN
VLN VLN
Verstappen, Nürburgring 24 Saat yarışına katılacak

WEC, Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle Katar'daki yarışı erteledi

WEC
WEC WEC
Losail
WEC, Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle Katar'daki yarışı erteledi

FIA WEC: "Orta Doğu'daki durumu yakından takip ediyoruz"

WEC
WEC WEC
Losail Prologue
FIA WEC: "Orta Doğu'daki durumu yakından takip ediyoruz"

Victor Martins, F2'den ayrılıp Alpine'in WEC Hypercar programına katılıyor

WEC
WEC WEC
Victor Martins, F2'den ayrılıp Alpine'in WEC Hypercar programına katılıyor
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