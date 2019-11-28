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Diğer Haberler

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Macau WTCR: İlk yarışı Müller kazandı Macau
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WTCR / Yarış raporu

Macau WTCR: İlk yarışı Müller kazandı

Yvan Müller, Macau’daki ilk yarışı kontrol ederek kazanırken, Norbert Michelisz şampiyona liderliğine yükseldi.

Berger, Kubica'nın DTM'e katılmasını istiyor
Formula 1 / Son dakika

Berger, Kubica'nın DTM'e katılmasını istiyor

DTM'in patronu Gerhard Berger, Robert Kubica'nın DTM'de mücadele etmesini istediğini söyledi.
Peugeot, 2022'de WEC'in hiper araç sınıfında mücadele edecek!
WEC / Son dakika

Peugeot, 2022'de WEC'in hiper araç sınıfında mücadele edecek!

Peugeot, 2022 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası sezonunda, serinin yeni hiper araç sınıfında mücadele edeceğini açıkladı.

WEC’in Interlagos’a dönüşü şüphe altında Interlagos
WEC / Son dakika

WEC’in Interlagos’a dönüşü şüphe altında

FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nın Şubat ayında gerçekleştirilecek olan Brezilya ayağı şüphe altında.

Ferrari, Şanghay GTE Pro zaferini kaybetti
WEC / Son dakika

Ferrari, Şanghay GTE Pro zaferini kaybetti

GTE Pro sınıfında zafere ulaşan Ferrari'de James Calado ve Alessandro Pier Guidi ikilisi, pazar günkü yarıştan diskalifiye edildiler.

Şanghay WEC: LMP1’de Rebellion, GTE Am’de Salih Yoluç kazandı! Şanghay
WEC / Yarış raporu

Şanghay WEC: LMP1’de Rebellion, GTE Am’de Salih Yoluç kazandı!

Rebellion Racing, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nda ilk kez pist üzerinde kazanırken, GTE Am sınıfında Salih Yoluç’un ekibi TF Sport Aston Martin kazandı.
Senna: "Şanghay WEC yarışını kaybetmemek Rebellion'un elinde" Şanghay
WEC / Son dakika

Senna: "Şanghay WEC yarışını kaybetmemek Rebellion'un elinde"

Bruno Senna, Rebellion olarak Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Şanghay'daki sıralamalarında ilk pole pozisyonunu kazanmalarının ardından yarışı kazanmanın kendilerine bağlı olduğunu düşünüyor.

Şanghay WEC: Rebellion ilk kez pole pozisyonunu aldı! Şanghay
Haber video
WEC / Sıralama turları raporu

Şanghay WEC: Rebellion ilk kez pole pozisyonunu aldı!

Rebellion Racing, Şanghay'da gerçekleştirilen sıralama turlarında LMP1 sınıfındaki ilk pole pozisyonunu kazandı.

Şanghay WEC 3. antrenmanda: Toyota lider Şanghay
WEC / Antrenman raporu

Şanghay WEC 3. antrenmanda: Toyota lider

Toyota bu hafta sonu Şanghay'da yapılacak FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası yarışı öncesinde son antrenman seansını ilk sırada noktaladı.

Shanghai WEC: Ginetta, Toyota’nın önünde lider Şanghay
WEC / Antrenman raporu

Shanghai WEC: Ginetta, Toyota’nın önünde lider

Ginetta, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nın Shanghai ayağındaki ikinci antrenman seansını lider tamamlarken, şampiyonada ilk kez bir seansı ilk sırada bitirdi.

Shanghai WEC: İlk antrenmanda Rebellion lider Şanghay
WEC / Antrenman raporu

Shanghai WEC: İlk antrenmanda Rebellion lider

Rebellion Racing, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nın Shanghai ayağındaki ilk antrenman seansını Ginetta’nın önünde lider tamamladı.

DTM, 1000 beygirlik elektrikli yarış serisi planlıyor
DTM / Son dakika

DTM, 1000 beygirlik elektrikli yarış serisi planlıyor

DTM, gelecekte ana seriye destek serisi olarak düzenlenebilecek 1000 beygir güç üretebilen araçlardan oluşan elektrikli yarış serisi planlarını açıkladı.

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Michelin, WEC hiper araç sınıfının lastik tedarikçisi oldu
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Michelin, WEC hiper araç sınıfının lastik tedarikçisi oldu

Michelin, 2020/21 sezonunda ilk kez ortaya çıkacak olan FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın hiper araç sınıfının resmi lastik tedarikçisi oldu.

Haas F1 sürücüleri Austin'de Ford NASCAR aracını sürecek
Formula 1 / Son dakika

Haas F1 sürücüleri Austin'de Ford NASCAR aracını sürecek

Haas Formula 1 pilotları Romain Grosjean ve Kevin Magnussen, Amerika GP hafta sonunda NASCAR aracının tadına ilk kez bakacaklar.

VLN9: Kaya galibiyet, Aşarı podyum ile sezonu kapattı Raund 9
VLN / Yarış raporu

VLN9: Kaya galibiyet, Aşarı podyum ile sezonu kapattı

VLN serisinde sezonun son yarışında Mustafa Mehmet Kaya SP8 klasmanında zafere ulaşırken, Emir Aşarı V6 klasmanında podyuma çıkmayı başardı.

Japonya WTCR: Guerrieri, Michelisz ve Kristoffersson kazandı Suzuka
WTCR / Yarış raporu

Japonya WTCR: Guerrieri, Michelisz ve Kristoffersson kazandı

WTCR’nin Japonya ayağındaki ilk yarışı kazanan ve üçüncü yarışta ikinci olan Esteban Guerrieri, ikinci yarışı kazanan Norbert Michelisz’i geçerek şampiyona liderliğine yükseldi.

R-Motorsport, DTM'de HWA ile olan ortaklığını sonlandırdı
DTM / Son dakika

R-Motorsport, DTM'de HWA ile olan ortaklığını sonlandırdı

R-Motorsport Aston Martin takımı, DTM'deki tek yılın ardından HWA ile olan motor anlaşmasını sonlandırdı.

Aragon, 2020 WTCR takvimine girdi
WTCR / Son dakika

Aragon, 2020 WTCR takvimine girdi

FIA Dünya Binek Otomobiller Kupası, 2020 takvimine Aragon pistini ekledi.

Wittmann, BMW ile DTM/Super GT ortak yarışına katılacak
Super GT / Son dakika

Wittmann, BMW ile DTM/Super GT ortak yarışına katılacak

BMW, gelecek ay Fuji'de DTM ve Super GT arasında yapılacak ortak yarışa Marco Wittmann'ın da katılacağını doğruladı.

Glock, kapısını kapalı tutmak için tek elle sürüş yapmış
DTM / Son dakika

Glock, kapısını kapalı tutmak için tek elle sürüş yapmış

Timo Glock, cumartesi günü Hockenheim’daki DTM yarışının ilk bölümünü, BMW M4 DTM aracının gevşeyen sol kapısını kapalı tutmaya çalışarak geçirmiş.

De Vries, Toyota ile LMP1 testine çıkacak
WEC / Son dakika

De Vries, Toyota ile LMP1 testine çıkacak

Son Formula 2 şampiyonu Nyck de Vries, aralık ayında FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın çaylak testinde Toyota LMP1 aracının direksiyonuna geçecek.

Hockenheim DTM: Sezonun son yarışını Müller kazandı Hockenheim II
DTM / Yarış ayak raporu

Hockenheim DTM: Sezonun son yarışını Müller kazandı

2019 DTM sezonunun son yarışının galibi Nico Müller oldu.

DTM Hockenheim: Yağmur altında pole Müller'in Hockenheim II
DTM / Sıralama turları raporu

DTM Hockenheim: Yağmur altında pole Müller'in

Audi sürücüsü Mike Rockenfeller, 2019 DTM Şampiyonası'nın Hockenheim'daki son yarışı öncesinde sıralama turlarını en hızlı isim olarak tamamlasa da aldığı cezayla pole pozisyonu Nico Müller'in oldu.

Fuji WEC: Toyota duble yaptı, PRO Am'de Salih kazandı! Fuji
WEC / Yarış raporu

Fuji WEC: Toyota duble yaptı, PRO Am'de Salih kazandı!

#8 Toyota sürücüleri Sebastien Buemi, Brendon Hartley ve Kazuki Nakajima, bu yılki ilk zaferlerini Fuji'de alırken, Japon üretici duble yaptı.

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Berger, Kubica'nın DTM'e katılmasını istiyor
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