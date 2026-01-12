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Formula E, 2027 Monako E-Prix tarihini değiştirdi
Resmi: WEC, Orta Doğu’daki gerilimler yüzünden takviminde değişiklik yaptı
WEC, Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle takvim değişikliğine gidebilir
Rossi, 2026 bitmeden Nürburgring 24 Saat iznini almayı hedefliyor
WEC Brezilya 6 Saat: BMW'den ikinci Hypercar zaferi, Racing Team Turkey LMGT3 galibi, Ayhancan 4. sırada!
WEC Sao Paulo 6 Saat Sıralama: Cadillac, ön sırayı kapattı; Salih Yoluç 10., Ayhancan Güven 11. sırada
Norris ve Rossi’den Le Mans planı: "Birkaç yıl içinde neden olmasın?"
Porsche: "2030 WEC Hypercar kuralları önemli bir adım olacak"
TOSFED Başkanı'ndan WEC ve MotoGP'ye yeşil ışık: "Bu iki seriyi ülkemizde görmek istiyoruz"
Cadillac, Le Mans zaferinin zor olduğunu kabul etti
Le Mans 24 Saat: Toyota dört yıl sonra yeniden kazandı, Racing Team Turkey LMGT3'te 7. sırada
Resmi: Silverstone, 2027’de WEC takvimine geri dönüyor
Le Mans 24 saat hyperpole: Cadillac’ın cezasıyla BMW pole’de, Ayhancan 9. sırada
WEC Le Mans 24 Saat Sıralama: Hypercar sınıfında Alpine, LMGT3 sınıfında Racing Team Turkey ilk sırada!
NASCAR efsanesi Kyle Busch, 41 yaşında hayatını kaybetti
Red Bull pilotları sanal NASCAR mücadelesinde kozlarını paylaştı
Nürburgring 24 Saat: Yarışın son saatlerinde Verstappen’in takımı mekanik bir arızayla karşılaştı
Nürburgring 24 Saat: Gün doğumuyla Verstappen’in takımı zafere çok yakın
Nürburgring 24 Saat 2. sıralama: Yağmurlu seansın ardından perşembe günü Verstappen 3., Ayhancan 5. sırada
Nürburgring 24 Saat 1. Sıralama: Nordschleife heyecanının ilk bölümünde Verstappen 3., Ayhancan 5. sırada
Sargeant: "Verstappen WEC'te yarışırsa, griddeki herkesin canına okur!"
McLaren, yeni WEC pilotunu açıkladı, MCL-HY Hypercar ilk kez piste çıktı!
WEC SPA 6 Saatlik yarış: Nefes kesen mücadeleyi BMW ilk ikide tamamladı, Salih 9. sırada
Ford, Verstappen'i WEC projesinde istiyor: "Bu konuda görüşmeler yapıyoruz"
WEC Spa sıralama: Peugeot ilk pole pozisyonunu aldı, Ayhancan 9., Racing Team Turkey 10. sırada
WEC Spa-Francorchamps 6 Saat 3. Antrenman: lider Cadillac oldu, McLaren LMGT3’te zirveye çıktı
WEC Spa 6 saat 2. antrenman: Alpine duble yaptı, LMGT3'te Racing Team Turkey ikinci sırada!
WEC Spa-Francorchamps 6 Saat 1. antrenman: LMGT3’te Racing Team Turkey ve Salih zirvede!
McLaren, 2027'de WEC ve Le Mans dönüşü için MCL-HY Hypercar'ı tanıttı!
ELMS Le Castellet yarışı: United Autosports, zafere ulaştı. Cem 5. sırada
ELMS Le Castellet sıralama seansı: Masson pole pozisyonunda, Cem 7. sırada
WEC Imola: Sezonun ilk yarışının galibi Toyota, LMGT3'te Ayhancan 4. Salih 15. sırada
WEC Imola sıralama: Fuoco pole'de, LMGT3'te Ayhancan 8., Salih 10. sırada
Ayhancan Güven’den yeni sezon mesajı: “WEC 2026 için hazırım!”
WEC İtalya 3.antrenman: LMGT3’te Salih 6., Ayhancan 11. sırada
WEC İtalya 2. antrenman: Alpine zirvede; Racing Team Turkey LMGT3'te 6., Ayhancan 10. sırada
WEC İtalya 1. serbest antrenman: Racing Team Turkey, LMGT3 sınıfında zirvede!
WEC, artık BoP verilerini yayımlamayacak: "Spekülasyondan korunuyoruz"
WEC Imola Prolog: İlk 3'te Ferrari yer aldı, Racing Team Turkey LMGT3'te dördüncü
Stroll, zorlu geçen yarışa rağmen GT3'teki ilk deneyiminden umutlu
Ayhancan’dan müthiş performans
ELMS Barselona yarışı: Forestier Racing zafere ulaştı, Cem’in aracı 14. sırada
ELMS Barselona sıralama: Cem, LMP2 PRO-AM kategorisinde dördüncü sırada
Ford, WEC Hypercar kadrosunu 2026 sonuna kadar netleştirmeyebilir
Stroll: "Aston Martin'in F1'deki sorunları, GT yarışına katılmamda etkili oldu"
WEC Ferrari, AF Corse 499P'nin aerodinamik yeniliklerini ilk kez gösterdi
Juncadella: “Verstappen, kimsenin bilmediği bir taktik buldu”
Stroll, F1 arasını GT yarışlarıyla değerlendirecek
Jack Doohan, European Le Mans Series'te yarışacak
Ford, yeni WEC LMDh prototipinin ilk test planlarını açıkladı
Nürburgring’de Verstappen’e diskalifiye kararı
Marko’dan Verstappen’a Nordschleife yasağı: “Çok tehlikeliydi”
Verstappen Nordschleife’de pole pozisyonu kazandı
Antonelli: “Verstappen ile dayanıklılık yarışı yapmak isterim”
Hocevar, Darlington’da Earnhardt anısına özel tasarlanan araç ile piste çıkacak
Güven, NLS sezonunun ilk yarışında piste çıkacak
Verstappen, Nürburgring 24 Saat yarışına katılacak
WEC, Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle Katar'daki yarışı erteledi
FIA WEC: "Orta Doğu'daki durumu yakından takip ediyoruz"
Victor Martins, F2'den ayrılıp Alpine'in WEC Hypercar programına katılıyor