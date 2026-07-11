Norris ve Rossi’den Le Mans planı: "Birkaç yıl içinde neden olmasın?"

Goodwood Hız Festivali'nde bir araya gelen ikili, cuma öğleden sonra Goodwood House'un balkonunda hayranların karşısına çıktı. McLaren'in 2027’de Dünya Dayanıklılık Şampiyonası ve Le Mans'ın en üst sınıfı olan Hypercar kategorisine dönmeye hazırlandığı yeni aracı MCL-HY'i ilk kez pistte süren Norris'e, Rossi ile takım arkadaşı olmak isteyip istemediği soruldu.

Norris bu soruya büyük bir heyecanla, "Elbette, hem de çok isterim." yanıtını verirken, Valentino Rossi araya girerek, "Ona daha önce teklif ettim ama Formula 1 pilotları şu sıralar fazlasıyla meşgul." diyerek takvim yoğunluğuna dikkat çekti.

McLaren'ın Hypercar projesinin bu ortaklık için kapıyı ardına kadar açtığını belirten Norris, sözlerine şöyle devam etti: "Çok fazla yarışımız var ama McLaren'in Le Mans'a giriyor olmasıyla birlikte birkaç yıl içinde bunu yapmayı çok isterim, neden olmasın?”

“Benim için büyük bir onur ve kesinlikle çok eğlenceli olurdu."

Rossi ise gülümseyerek, "Lando'yu beklemeye çalışacağım," dedi.

Dokuz kez motosiklet dünya şampiyonu olan İtalyan efsane, daha 2021 yılında "Eğer Lando ile bir yarış yapabilirsek benim için çok büyük bir keyif olur çünkü o çok hızlı ve kesinlikle çok eğleniriz." açıklamasını yapmıştı.

Lando Norris, McLaren Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Valentino Rossi, 2024 ve 2025 yıllarında BMW ile FIA WEC serisinin LMGT3 sınıfında iki kez Le Mans 24 Saat yarışında boy göstermiş ancak her iki yarışta da finiş görememişti. Özellikle 2025’te yaşanan teknik arıza, 46 numaralı ekibin podyum şansını elinden almıştı. Rossi geçen sezonun sonunda WEC'ten ayrılsa da BMW ile GT World Challenge Avrupa serisinde yarışmaya devam ediyor.

Diğer taraftan McLaren CEO'su Zak Brown, geçtiğimiz yıl Le Mans'ta yaptığı açıklamada Norris ve Piastri ikilisiyle konuştuğunu ve ikisinin de Le Mans 24 Saat’e katılmak istediklerini aktarmıştı.

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