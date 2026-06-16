Cadillac, Le Mans zaferinin zor olduğunu kabul etti

Jota takımının fabrika destekli #12 Cadillac V-Series.R aracı; Norman Nato, Will Stevens ve Louis Delétraz tarafından paylaşıldı ve FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın en prestijli yarışı olan Le Mans 24 Saat’i, kazanan #7 Toyota GR010 Hybrid’in 32.8 saniye gerisinde dördüncü sırada tamamladı.

Nato, FCY’nin devreye girdiği sırada yarışın bitimine yaklaşık üç saat kala, iki Toyota’nın arkasında net üçüncü sırada yer alıyordu. FCY, pist üzerinde kalan bir Aston Martin Vantage GT3 nedeniyle ilan edildi.

#12 Cadillac’ta yakıt seviyesinin kritik seviyeye düşmesi nedeniyle Fransız pilot hızlı bir yakıt ikmali için pite girmek zorunda kaldı. Ancak pit girişinden hemen sonra yarış yeşil bayrağa döndü ve bu durum Cadillac’ın rakiplerine kıyasla ciddi zaman kaybetmesine neden oldu. Aynı turda pite giren #7 Toyota ise FCY koşullarında pit stopunu tamamlayarak avantaj sağladı. #8 Toyota ve #20 BMW ise pit stoplarını FCY öncesinde gerçekleştirdi.

Regülasyonlar gereği Nato, bir sonraki turda aracı tekrar pite getirerek tam servis yapmak zorunda kaldı ve direksiyonu takım arkadaşı Will Stevens’a devretti.

Britanyalı pilot Stevens, piste dördüncü sırada geri döndü ve kalan bölümde #8 Toyota ile arasındaki yaklaşık 25 saniyelik farkı yarıya indirdi. Ancak #12 Cadillac ekibi tüm çabalara rağmen podyumun dışında kaldı.

Nato, Motorsport.com’a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Yarışın başından sonuna kadar kazanmak için savaştık. Geçen yıla kıyasla ciddi bir ilerleme kaydettiğimiz açıkça görülüyor."

"Podyumda olamamak hayal kırıklığı yaratıyor. Özellikle Full Course Yellow'da şanssızdık ve acil bir pit stop yapmak zorunda kaldık. Pite girdiğim anda yarış tekrar yeşil bayrağa döndü, bu yüzden yaklaşık 40 saniye kaybettik. Bu, yarışımızı ciddi şekilde etkiledi çünkü sonrasında ne FCY ne de Güvenlik Aracı geldi."

"Bundan sonra tamamen saf tempo ile yükselmek zorundaydık ama yaklaşık 20 saniye gerideydik."

"Toyota'nın özellikle sıcak pist koşullarında lastik aşınmasında bizden biraz daha iyi olduğunu biliyorduk. Podyumu hak ettiğimizi düşünüyorum ama olmadı. Böyle şeyler oluyor."

"Yine de yarışın sonuna kadar galibiyet mücadelesi içinde olduğumuzu gösterdik. Geçen yıla göre net bir adım ileri attık, bu yüzden gelecek yıl tekrar deneyeceğiz."

Cadillac, iki tam sezon aracıyla Le Mans zaferi için ciddi bir aday olarak öne çıkmıştı. Ancak #38 aracın pazar sabahının erken saatlerinde direksiyon hidrolik problemi nedeniyle yarış dışı kalmasıyla birlikte, liderlik mücadelesinde tek araçla kalındı.

#12 Cadillac son bölümlerde güçlü bir performans sergilese de Nato, Toyota’yı geçmenin genel olarak zor olacağını düşünüyor.

"FCY olmasa ikinci olurduk. Zafer için mücadele edebileceğimizi düşünmüyorum ama ikincilik mümkündü."

"Net olarak 25 ila 35 saniye, hatta 40 saniyeye yakın kaybettik. Yarışın sonunda farklara bakarsanız bu net görülüyor."

"Bu durum bizi son bölümde deli gibi zorlamaya itti ama fark çok büyüktü."

"Galibiyet için zorlayamazdık ama bunu asla kesin bilemeyiz. Belki Toyota’yı baskı altına alabilirdik ve onlar da hata yapabilirdi.”

#38 Cadillac Hertz Team Jota Cadillac V-Series.R: Sebastien Bourdais, Earl Bamber, Jack Aitken Photo by: Alessio Morgese / NurPhoto via Getty Images