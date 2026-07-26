Leclerc: "İyi olmamız gereken pistlerde bocalıyoruz”

Ferrari'nin bu sezonki en büyük sorununun istikrarsızlık olduğunu vurgulayan Leclerc, durumu şu sözlerle özetledi: "Kesinlikle hayal kırıklığı yaratan bir hafta sonuydu.”

“Son üç yarışa baktığımda öne çıkan en net şey şu: Zorlanmayı beklediğimiz iki yarışta birinci ve ikinci olduk, iyi olmayı umduğumuz bu yarıştaysa dördüncü ve beşinci sırada kaldık.”

“Burada net bir eğilim var ve bu durum pilotların performansıyla ilgili değil. İki araç da zorlanacağımızı düşündüğümüz hafta sonlarında çok iyiyken, iyi olacağımızı sandığımız pistlerde bocalıyor. Bunun nedenini acilen anlamamız gerekiyor.”

Charles Leclerc, Ferrari Fotoğraf: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

“Tabii ki bugün daha iyi bir start alabilseydim işler çok farklı olabilirdi çünkü bu tarz pistlerde geçiş yapmak neredeyse imkânsız.”

“Ancak yarışın hiçbir bölümünde gerçekten muazzam bir tempomuz yoktu. Bazen Lewis, bazen de ben belirli stintlerde çok zorlandık.”

“Verilerde elde ettiğimiz sonuçlarla pistteki hissin bu kadar tutarsız olması gerçekten garip."

Yarış stratejisine ve sezonun kalanına değinen Leclerc, sözlerini şöyle tamamladı: "Sıralama turlarındaki karmaşa yüzünden elimde sadece kullanılmış lastikler kalmıştı.”

“Startta yumuşak lastiğin avantajından yararlanmak istedim ve doğru bir karar verdiğimizi düşünüyorum.”

“Sert lastikteki ilk turlarımız fena değildi, son turlardaki yumuşak lastik temposu da iyiydi ama stintler arasındaki bu devasa dalgalanmaları çözmemiz şart.”

Charles Leclerc, Ferrari Fotoğraf: Attila Kisbenedek / AFP via Getty Images

“Güncellemelerin geçmişe kıyasla çok daha büyük farklar yarattığı bir şampiyona izliyoruz.”

“Tek bir güncelleme takımları kocaman bir adım ileri taşıyabiliyor, bunu bu hafta sonu McLaren’de gördük.”

“Bu yüzden geliştirme konusunda şu ana kadarki agresifliğimizi korumamız ve bu yarıştaki sorunlarımızdan ders çıkarmamız son derece önemli. Zandvoort'ta neler olacağını göreceğiz."