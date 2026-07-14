Rossi, 2026 bitmeden Nürburgring 24 Saat iznini almayı hedefliyor

Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre dokuz kez motosiklet dünya şampiyonu Valentino Rossi, 2026 sezonu sona ermeden Nürburgring Dayanıklılık Serisi'nde (NLS) gerekli Nordschleife iznini almayı ve böylece Nürburgring 24 Saat'te yarışma hayaline bir adım daha yaklaşmayı istiyor.

Rossi ve ekibi, sezonun kalan NLS yarışlarından birinde uygun bir boşluk arıyor. Bunun en önemli şartı ise İtalyan pilotun BMW ile yarışması. Pazarlama açısından bakıldığında Münih merkezli üretici için en ideal seçenek, 2026'da tanıtılan giriş seviyesi yarış otomobili BMW M2 Racing'i kullanmak olacak.

BMW M2 Racing, B48 kodlu dört silindirli motorundan 308 beygir güç üretirken, 1.498 kilogram ağırlığa sahip. Bu da otomobilin beygir başına yaklaşık 4.8 kilogramlık bir güç/ağırlık oranına sahip olduğu anlamına geliyor.

B İzni için belirlenen sınır beygir başına 4.2 kilogramın üzerinde olduğu için M2 Racing daha düşük seviyedeki bu izinle kullanılabiliyor. Güç/ağırlık oranı daha düşük, yani daha performanslı otomobiller için ise A İzni gerekiyor.

Söz konusu izin, standart yarış lisansına ek olarak zorunlu tutulan bir "Nordschleife sürücü ehliyeti" niteliği taşıyor. Rossi bu izni alması halinde, diğer katılım şartlarını da karşılaması durumunda 2027 Nürburgring 24 Saat'e GT3 otomobiliyle katılabilecek.

Geçen kış izin kurallarının sadeleştirilmesinin ardından Rossi'nin artık yalnızca bir NLS yarışını tamamlaması ve yarış hafta sonunda sekiz tur atması gerekiyor. Ayrıca yarış boyunca herhangi bir sürüş ihlali yapmaması da şart.

FK Performance Motorsport runs the BMW M2 Racing Photo by: BMW AG

Eifel'deki klasik dayanıklılık yarışında start alıp almayacağı sorulduğunda Rossi şöyle dedi: "Evet, çünkü artık izin tek bir hafta sonunda alınabiliyor gibi görünüyor."

"Her şeyi organize etmek için BMW ile görüşmeler yürütüyoruz. Nürburgring 24 Saat kesinlikle yapılacaklar listemde yer alıyor. Umarım bunu BMW ile gerçekleştirebiliriz."

Takım seçiminin yanı sıra Rossi'nin Eifel'deki ilk yarışının ne zaman gerçekleşeceği de belirsizliğini koruyor. İtalyan pilot bu sezon GT World Challenge Europe'ta Sprint Cup ve Endurance Cup'ın tamamında mücadele ediyor.

1 Ağustos'ta gerçekleştirilecek sıradaki NLS yarışı olan 6 Saat ADAC Ruhr-Pokal Race ise aynı hafta sonunda Magny-Cours'daki GTWC Sprint Cup yarışıyla çakıştığı için seçenekler arasında yer almıyor.

#46 Team WRT, BMW M4 GT3 EVO: Max Hesse, Valentino Rossi Photo by: SRO

İkinci takvim çakışması ise henüz netlik kazanmış değil. NLS, 12-13 Eylül tarihlerinde Reinoldus Endurance Race ve Barbarossa Prize yarışlarından oluşan çift yarış hafta sonuna ev sahipliği yapacak. Her iki yarış da dört saat sürecek.

Ancak aynı hafta sonunda Intercontinental GT Challenge kapsamındaki Suzuka 1000 km de düzenlenecek. Rossi uzun yıllardır Suzuka'da yarışmayı hayal ediyor ve bu organizasyonda start almak konusunda oldukça istekli.

Japonya'da yarışıp yarışmayacağı ise henüz kesinleşmedi. BMW, önce şampiyona durumunu değerlendirmek istediği için Spa 24 Saat sonuçlarının beklenmesine karar vermişti.

Spa'nın ardından Rossi, IGTC puan durumunda 23 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor. Lider Maro Engel 68 puanla önemli bir avantaj yakalamış olsa da DTM takvimiyle yaşanan çakışmalar nedeniyle sezonun kalan IGTC yarışlarında yer almayacak. BMW'nin en iyi durumdaki pilotları ise 38 puanlı Max Hesse ile 26 puanlı Dan Harper.

Üreticiler klasmanında BMW, 67 puanla Porsche'nin (92 puan) ve Mercedes-AMG'nin (84 puan) ardından üçüncü sırada bulunuyor. Bu nedenle Rossi Japonya'da yarışmayı çok istese de BMW'nin şampiyonluk mücadelesi için Hesse ve Harper'a, diğer Platinum kategorisindeki fabrika pilotlarının desteğiyle odaklanmayı tercih etmesi mümkün görünüyor.

Rossi, Spa'nın ardından BMW yönetimi ve Team WRT ile bir araya gelmeyi planladığını söyledi. Bu nedenle Suzuka hayalini bir yıl daha ertelemek zorunda kalabilir.

NLS açısından ise eylül ayındaki çift yarış hafta sonunun önemli bir avantajı bulunuyor. Cumartesi günü, özellikle Nordschleife'in tahmin edilmesi zor hava koşulları nedeniyle işler ters giderse, pazar günü ikinci bir deneme şansı olacak.

#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Daniel Juncadella, Jules Gounon Photo by: ADAC Motorsport

Takvimdeki diğer tek uygun alternatif ise 10 Ekim'de gerçekleştirilecek sezon finali NLS10 (NLS Sportwarte Trophy). Bu yarış GT World Challenge Europe takvimiyle çakışmıyor. Aynı tarihte Indianapolis'te IGTC sezon finali yapılacak olsa da Rossi geçen yılki zaferini savunmak için bu yarışa dönmeyeceğini daha önce açıklamıştı.

Rossi, GT3 kariyerindeki beşinci sezonunu geçiriyor ve FIA Silver sürücü kategorisinde yer almasına rağmen etkileyici performanslar sergilemeyi sürdürüyor. Bu kategoriye sahip olmasına karşın düzenli olarak Gold ve Platinum dereceli profesyonel pilotlarla en üst seviyede mücadele ediyor.

İtalyan pilot, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda geçirdiği iki sezonun ardından 2026'da tam zamanlı olarak GT World Challenge Europe'a geri döndü. Yoğun WEC takviminden kurtulan iki çocuk babası Rossi artık seçkin dayanıklılık yarışlarına daha fazla odaklanabiliyor.

Max Verstappen'in 2026 yılının mayıs Nürburgring'deki dikkat çeken test sürüşünün ardından Rossi de efsanevi Nürburgring 24 Saat'te yarışmayı hedefleyen motor sporlarının bir diğer süper yıldızı konumunda.

İki yıldız ismin aynı anda start gridinde yer alması, organizasyon açısından bugüne kadarki en büyük tanıtım hamlelerinden biri olabilir. Verstappen de gelecekte Nürburgring 24 Saat'te yarışmak istediğini daha önce dile getirmiş olsa da bunun gerçekleşmesi Formula 1 takvimine bağlı olacak.