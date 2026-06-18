TOSFED Başkanı'ndan WEC ve MotoGP'ye yeşil ışık: "Bu iki seriyi ülkemizde görmek istiyoruz"

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (WEC) Türkiye için önemli bir hedef olduğunu belirterek, gelecekte ülkede bir dayanıklılık yarışı düzenlenebileceğinin sinyalini verdi.

Basına konuşan Üçlertoprağı, "Dünya Dayanıklılık Şampiyonası çok kıymetli bir şampiyona."

"Özellikle Hypercar’ların ortaya çıkmasından sonra bu seriye olan ilgi arttı. Biz de bu seriyi çok önemsiyoruz ve Türkiye’de mutlaka bir dayanıklılık yarışının gerçekleşmesini istiyoruz."

"İstanbul gibi tarihsel değeri olan bir şehire böylesine ikonik bir dayanıklılık yarışı çok yakışacaktır."

"Şu anda önceliğimiz 2027 Formula 1 olmakla beraber yakın zamanda ülkemizde bir dayanıklılık yarışının gerçekleşeceğini düşünüyorum." şeklinde demeç verdi.

Bilindiği üzere üç kez Dünya Superbike Şampiyonu temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, 2026 itibarıyla Pramac Yamaha ile MotoGP'ye geçerek iki tekerlekli serilerin zirvesinde yarışmaya başladı.

Eren Üçlertoprağı, TOSFED'in gelecekte MotoGP'yi de İstanbul'da görmek için seriyle gayriresmi görüşmelerde bulunduklarını dile getirdi.

TOSFED Başkanı, "Şu anda MotoGP’deki en büyük değerimiz Toprak Razgatlıoğlu."

"Toprak ülkemizi çok güzel bir şekilde temsil ediyor ve onun MotoGP’de yarışması hepimiz için çok gurur verici bir olay."

"Biz de Toprak’ın ülkemizde yarışabilmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu doğrultuda MotoGP ile resmi olmayan bir görüşmemiz oldu. Onlar da Türkiye’ye gelmek istiyorlar. Şartlar yerine gelirse bir gün MotoGP’nin ülkemizde gerçekleşeceğini düşünüyorum, bunu Toprak’a karşı borcumuz olarak görüyorum. Eminim ki bir gün Toprak’ın ülkemizde yarışmasını sağlayacağız." yorumlarında bulundu.