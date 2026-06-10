WEC Le Mans 24 Saat Sıralama: Hypercar sınıfında Alpine, LMGT3 sınıfında Racing Team Turkey ilk sırada!
Le Mans 24 Saat Sıralama seansında Alpine, Cadillac’ı 0.013 saniye ile geçti, LMGT3 sınıfında Racing Team Turkey ilk sırada; Ayhancan Güven'in takımı 4. oldu.
Hypercar
Alpine, Hypercar sıralama seansında Cadillac'ı sadece 0.013 saniye ile geride bırakarak dikkat çekici bir performans ortaya koyarken, Alpine ve Cadillac ekipleri arasında zirve mücadelesi nefes kesti.
Seansın ilk bölümünde Tom Gamble, #007 Aston Martin Valkyrie ile 3:24.163’lük derecesiyle en hızlı isim oldu.
Seans ilerledikçe tempo yükseldi. Hyperpole'de yer almak için ilk 15 içinde yer alma zorunluluğu bulunurken, Alpine ve Peugeot pilotları risk bölgesinde yer aldı. #83 AF Corse Ferrari’de Phil Hanson ise tehlike bölgesinin yalnızca 0.2 saniye üzerindeydi.
Sıralamanın ilerleyen bölümünde tablo daha da sıkıştı. Sébastien Buemi ve Kevin Magnussen en hızlı dokuz araç arasına girerken, Makowiecki ve Vandoorne’un geliştirdiği turlar #83 Ferrari’yi daha da baskı altına aldı. Ferrari’nin Forest Esses çıkışında iki tekerini çime taşıması da dikkat çekti.
Son bölümde zirve el değiştirdi. Ferdinand Habsburg, Alpine ile attığı son hızlı turla 3:23.135’e ulaştı ve #12 Jota Cadillac’ı yalnızca 0.013 saniye farkla geride bırakarak en hızlı isim oldu.
Ardından Cadillac sürücüsü Jordan Taylor üçüncü, René Rast dördüncü, Jota Cadillac sürücüsü Sébastien Bourdais beşinci sırayı aldı.
#83 Ferrari, Phil Hanson’ın 3:25.495’lik derecesiyle Hyperpole hattının dışında kaldı. Buna rağmen iki fabrika Ferrari'si Hyperpole’a kalmayı başardı.
#30 Duqueine Team Oreca 07 Gibson: Doriane Pin, Julien Andlauer, Richard Verschoor
Photo by: Rainier Ehrhardt
LMP2
LMP2 ve LMGT3 araçlarının birlikte çıktığı 30 dakikalık sıralama seansında Doriane Pin, LMP2 kategorisinde en hızlı isim oldu.
Peugeot Hypercar yedek pilotu Pin, #30 Duqueine Oreca ile 3:34.662 yaparak en yakın rakibine yarım saniyeden fazla fark attı.
Seans boyunca mücadele Pin ile #37 CLX Motorsport pilotu Ian Aguilera arasında geçti. Aguilera 3:35.229 ile geçici olarak zirveye çıksa da, Pin son 10 dakikada LMP2 tur rekorunu kırarak liderliği geri aldı.
Aguilera ikinci olurken, Bijoy Garg #343 Inter Europol Oreca ile üçüncü sırayı elde etti. Louis Rousset dördüncü, Ryan Cullen beşinci oldu.
#34 Racing Team Turkey by TF Corvette Z06 LMGT3.R: Peter Dempsey, Salih Yoluc, Charlie Eastwood
Photo by: Marc Fleury
LMGT3
LMGT3 sınıfında ilk olarak TF Sport adına piste çıkan Peter Dempsey, #34 Corvette Z06 GT3.R ile seansı lider tamamladı.
Dempsey, 3:55.744’lük turuyla Proton pilotu Eric Powell’ın yaklaşık iki onda saniye önünde yer aldı. Seansın ortasında ise Kessel Racing Ferrari pilotu Dustin Blattner’a bir saniyeden fazla fark atmıştı.
Son bölümde bazı gelişmeler yaşansa da Dempsey liderliği korudu. Powell ise #77 Proton Ford Mustang GT3 ile en yakın takipçi oldu.
Gray Newell üçüncü, James Cottingham en iyi Manthey Porsche ile dördüncü, Darren Leung ise beşinci sırayı aldı.
Ancak seansın ardından büyük bir değişiklik yaşandı: lider #34 Corvette, difüzörde aşırı kanatçık aşınması nedeniyle diskalifiye edildi.
Böylece seansı Racing Team Turkey, LMGT3 sınıfında zirvede tamamladı.
Hypercar sonucu
|Sıra
|Takım
|#
|Pilotlar
|Araç
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/sa
|1
|
Alpine Endurance Team HYPERCAR
|35
|A. Felix da Costa C. Milesi F. Habsburg
|Alpine A424
|9
|
3'23.135
|241.482
|2
|
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
|12
|L. Deletraz W. Stevens N. Nato
|Cadillac V-Series.R
|9
|
+0.013
3'23.148
|0.013
|241.467
|3
|
Cadillac WTR HYPERCAR
|101
|R. Taylor J. Taylor F. Albuquerque
|Cadillac V-Series.R
|9
|
+0.188
3'23.323
|0.175
|241.259
|4
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|20
|R. Frijns R. Rast S. Linde
|BMW M Hybrid V8
|9
|
+0.309
3'23.444
|0.121
|241.115
|5
|
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
|38
|S. Bourdais E. Bamber J. Aitken
|Cadillac V-Series.R
|9
|
+0.350
3'23.485
|0.041
|241.067
|6
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|15
|K. Magnussen R. Marciello D. Vanthoor
|BMW M Hybrid V8
|8
|
+0.490
3'23.625
|0.140
|240.901
|7
|
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
|009
|A. Riberas M. Sorensen R. De Angelis
|Aston Martin Valkyrie
|8
|
+0.642
3'23.777
|0.152
|240.721
|8
|
Toyota Racing HYPERCAR
|8
|S. Buemi B. Hartley R. Hirakawa
|Toyota TR010 Hybrid
|9
|
+0.656
3'23.791
|0.014
|240.705
|9
|
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
|007
|H. Tincknell T. Gamble R. Gunn
|Aston Martin Valkyrie
|8
|
+0.771
3'23.906
|0.115
|240.569
|10
|
Alpine Endurance Team HYPERCAR
|36
|F. Makowiecki J. Gounon V. Martins
|Alpine A424
|9
|
+0.825
3'23.960
|0.054
|240.505
|11
|
Genesis Magma Racing HYPERCAR
|19
|M. Jaminet P. Chatin D. Juncadella
|Genesis GMR-001
|8
|
+0.949
3'24.084
|0.124
|240.359
|12
|
Toyota Racing HYPERCAR
|7
|M. Conway K. Kobayashi N. deVries
|Toyota TR010 Hybrid
|9
|
+1.179
3'24.314
|0.230
|240.089
|13
|
Genesis Magma Racing HYPERCAR
|17
|
A. Lotterer
P. Derani
M. Jaubert
|Genesis GMR-001
|8
|
+1.289
3'24.424
|0.110
|239.960
|14
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|50
|A. Fuoco N. Nielsen M. Molina
|Ferrari 499P
|8
|
+1.379
3'24.514
|0.090
|239.854
|15
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|51
|A. PierGuidi J. Calado A. Giovinazzi
|Ferrari 499P
|8
|
+1.488
3'24.623
|0.109
|239.726
|16
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|93
|P. diResta S. Vandoorne N. Cassidy
|Peugeot 9X8
|9
|
+1.843
3'24.978
|0.355
|239.311
|17
|
AF Corse HYPERCAR
|83
|Y. Yifei R. Kubica P. Hanson
|Ferrari 499P
|8
|
+2.360
3'25.495
|0.517
|238.709
|18
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|94
|L. Duval M. Jakobsen T. Pourchaire
|Peugeot 9X8
|9
|
+2.525
3'25.660
|0.165
|238.517
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LMP2/LMGT3
|Sıra
|Takım
|#
|Pilotlar
|Araç
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/sa
|1
|
DUQUEINE TEAM LMP2
|30
|D. Pin J. Andlauer R. Verschoor
|Oreca 07 - Gibson
|6
|
3'34.662
|228.515
|2
|
CLX Motorsport LMP2
|37
|
A. Closmenil
I. Aguilera
T. Jensen
|Oreca 07 - Gibson
|8
|
+0.567
3'35.229
|0.567
|227.913
|3
|
INTER EUROPOL COMPETITION LMP2
|343
|B. Garg R. de Gerus N. Müller
|Oreca 07 - Gibson
|9
|
+0.585
3'35.247
|0.018
|227.894
|4
|
Forestier Racing by Panis LMP2
|29
|
L. Rousset
E. Masson
O. Gray
|Oreca 07 - Gibson
|9
|
+1.436
3'36.098
|0.851
|226.997
|5
|
VECTOR SPORT LMP2
|26
|
R. Cullen
V. LomkoP. Fittipaldi
|Oreca 07 - Gibson
|8
|
+1.643
3'36.305
|0.207
|226.779
|6
|
INTER EUROPOL COMPETITION LMP2
|43
|J. Smiechowski T. Dillmann N. Yelloly
|Oreca 07 - Gibson
|8
|
+2.342
3'37.004
|0.699
|226.049
|7
|
United Autosports LMP2
|22
|R. Lindh G. Saucy M. Jensen
|Oreca 07 - Gibson
|8
|
+2.902
3'37.564
|0.560
|225.467
|8
|
NIELSEN RACING LMP2
|24
|
D. Heinemeier Hansson
E. PearsonJ. Doohan
|Oreca 07 - Gibson
|8
|
+3.003
3'37.665
|0.101
|225.362
|9
|
IDEC SPORT LMP2
|28
|
P. Lafargue
V. RinicellaJ. Uitert
|Oreca 07 - Gibson
|8
|
+3.063
3'37.725
|0.060
|225.300
|10
|
Proton Competition LMP2
|9
|
J. Ried
K. Ohta
H. King
|Oreca 07 - Gibson
|9
|
+3.426
3'38.088
|0.363
|224.925
|11
|
AO by TF LMP2
|99
|P. Hyett J. Allen D. Cameron
|Oreca 07 - Gibson
|8
|
+4.036
3'38.698
|0.610
|224.298
|12
|
Crowdstrike Racing by APR LMP2
|4
|
G. Kurtz
A. QuinnL. Heinrich
|Oreca 07 - Gibson
|9
|
+4.707
3'39.369
|0.671
|223.612
|13
|
AF Corse LMP2
|183
|F. Perrodo M. Vaxivière B. Barnicoat
|Oreca 07 - Gibson
|8
|
+5.323
3'39.985
|0.616
|222.986
|14
|
TDS Racing LMP2
|14
|T. Lutke M. Beche K. Estre
|Oreca 07 - Gibson
|8
|
+5.602
3'40.264
|0.279
|222.703
|15
|
United Autosports LMP2
|222
|D. Schneider B. Hanley O. Jarvis
|Oreca 07 - Gibson
|9
|
+6.756
3'41.418
|1.154
|221.542
|16
|
Proton Competition LMP2
|44
|
H. FelbermayrJr.
H. Felbermayr
L. Fluxá
|Oreca 07 - Gibson
|8
|
+6.791
3'41.453
|0.035
|221.507
|17
|
Algarve Pro Racing Team LMP2
|25
|
M. JensenE. Trulli J. Hughes
|Oreca 07 - Gibson
|9
|
+8.077
3'42.739
|1.286
|220.229
|18
|
RD Limited LMP2
|48
|F. Poordad T. Vautier R. Dumas
|Oreca 07 - Gibson
|9
|
+8.194
3'42.856
|0.117
|220.113
|19
|
DKR Engineering LMP2
|3
|J. Farano S. Alvarez R. vanderZande
|Oreca 07 - Gibson
|9
|
+8.889
3'43.551
|0.695
|219.429
|20
|
Racing Team Turkey by TF LMGT3
|34
|
P. DempseyS. Yoluç C. Eastwood
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|8
|
+20.734
3'55.396
|11.845
|208.387
|21
|
Proton Competition LMGT3
|77
|
E. Powell
B. Tuck
S. Priaulx
|Ford Mustang GT3
|7
|
+21.289
3'55.951
|0.555
|207.897
|22
|
Heart of Racing Team LMGT3
|23
|
G. NewellD. Barrichello J. Adam
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|7
|
+21.313
3'55.975
|0.024
|207.876
|23
|
Manthey DK Engineering LMGT3
|91
|
J. CottinghamT. Boguslavskiy A. Güven
|Porsche 911 GT3 R
|9
|
+21.521
3'56.183
|0.208
|207.693
|24
|
TEAM WRT LMGT3
|32
|D. Leung S. Gelael A. Farfus
|BMW M4 GT3 Evo
|9
|
+21.875
3'56.537
|0.354
|207.382
|25
|
Kessel Racing LMGT3
|74
|
D. BlattnerL. Patrese D. Marschall
|Ferrari 296 GT3 Evo
|7
|
+21.898
3'56.560
|0.023
|207.362
|26
|
AKKODIS ASP Team LMGT3
|87
|
R. UmbrarescuC. Schmid J. Lopez
|Lexus RC F GT3
|8
|
+21.919
3'56.581
|0.021
|207.343
|27
|
Heart of Racing Team LMGT3
|27
|I. James Z. Robichon M. Drudi
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|8
|
+22.026
3'56.688
|0.107
|207.250
|28
|
TEAM WRT LMGT3
|69
|
A. McIntosh
P. Thompson
D. Harper
|BMW M4 GT3 Evo
|8
|
+22.038
3'56.700
|0.012
|207.239
|29
|
Proton Competition LMGT3
|88
|S. Gattuso G. Levorato L. Sargeant
|Ford Mustang GT3
|6
|
+22.269
3'56.931
|0.231
|207.037
|30
|
IRON LYNX LMGT3
|61
|M. Berry R. Andrade M. Martin
|Mercedes AMG GT3
|8
|
+22.288
3'56.950
|0.019
|207.020
|31
|
Vista AF Corse LMGT3
|21
|F. Heriau S. Mann A. Rovera
|Ferrari 296 GT3 Evo
|8
|
+22.300
3'56.962
|0.012
|207.010
|32
|
AKKODIS ASP Team LMGT3
|78
|T. Rompuy