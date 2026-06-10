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Sıralama turları raporu
WEC 2026 Le Mans 24 Saat

WEC Le Mans 24 Saat Sıralama: Hypercar sınıfında Alpine, LMGT3 sınıfında Racing Team Turkey ilk sırada!

Le Mans 24 Saat Sıralama seansında Alpine, Cadillac’ı 0.013 saniye ile geçti, LMGT3 sınıfında Racing Team Turkey ilk sırada; Ayhancan Güven'in takımı 4. oldu.

Benjamin Vinel Zeynep Taş
Düzenlendi:
#83 AF Corse Ferrari 499P: Yifei Ye, Robert Kubica, Philip Hanson

Hypercar

Alpine, Hypercar sıralama seansında Cadillac'ı sadece 0.013 saniye ile geride bırakarak dikkat çekici bir performans ortaya koyarken, Alpine ve Cadillac ekipleri arasında zirve mücadelesi nefes kesti.

Seansın ilk bölümünde Tom Gamble, #007 Aston Martin Valkyrie ile 3:24.163’lük derecesiyle en hızlı isim oldu. 

Seans ilerledikçe tempo yükseldi. Hyperpole'de yer almak için ilk 15 içinde yer alma zorunluluğu bulunurken, Alpine ve Peugeot pilotları risk bölgesinde yer aldı. #83 AF Corse Ferrari’de Phil Hanson ise tehlike bölgesinin yalnızca 0.2 saniye üzerindeydi.

Sıralamanın ilerleyen bölümünde tablo daha da sıkıştı. Sébastien Buemi ve Kevin Magnussen en hızlı dokuz araç arasına girerken, Makowiecki ve Vandoorne’un geliştirdiği turlar #83 Ferrari’yi daha da baskı altına aldı. Ferrari’nin Forest Esses çıkışında iki tekerini çime taşıması da dikkat çekti.

Son bölümde zirve el değiştirdi. Ferdinand Habsburg, Alpine ile attığı son hızlı turla 3:23.135’e ulaştı ve #12 Jota Cadillac’ı yalnızca 0.013 saniye farkla geride bırakarak en hızlı isim oldu.

Ardından Cadillac sürücüsü Jordan Taylor üçüncü, René Rast dördüncü, Jota Cadillac sürücüsü Sébastien Bourdais beşinci sırayı aldı.

#83 Ferrari, Phil Hanson’ın 3:25.495’lik derecesiyle Hyperpole hattının dışında kaldı. Buna rağmen iki fabrika Ferrari'si Hyperpole’a kalmayı başardı.

#30 Duqueine Team Oreca 07 Gibson: Doriane Pin, Julien Andlauer, Richard Verschoor

#30 Duqueine Team Oreca 07 Gibson: Doriane Pin, Julien Andlauer, Richard Verschoor

Photo by: Rainier Ehrhardt

LMP2

LMP2 ve LMGT3 araçlarının birlikte çıktığı 30 dakikalık sıralama seansında Doriane Pin, LMP2 kategorisinde en hızlı isim oldu.

Peugeot Hypercar yedek pilotu Pin, #30 Duqueine Oreca ile 3:34.662 yaparak en yakın rakibine yarım saniyeden fazla fark attı.

Seans boyunca mücadele Pin ile #37 CLX Motorsport pilotu Ian Aguilera arasında geçti. Aguilera 3:35.229 ile geçici olarak zirveye çıksa da, Pin son 10 dakikada LMP2 tur rekorunu kırarak liderliği geri aldı.

Aguilera ikinci olurken, Bijoy Garg #343 Inter Europol Oreca ile üçüncü sırayı elde etti. Louis Rousset dördüncü, Ryan Cullen beşinci oldu.

#34 Racing Team Turkey by TF Corvette Z06 LMGT3.R: Peter Dempsey, Salih Yoluc, Charlie Eastwood

#34 Racing Team Turkey by TF Corvette Z06 LMGT3.R: Peter Dempsey, Salih Yoluc, Charlie Eastwood

Photo by: Marc Fleury

LMGT3

LMGT3 sınıfında ilk olarak TF Sport adına piste çıkan Peter Dempsey, #34 Corvette Z06 GT3.R ile seansı lider tamamladı.

Dempsey, 3:55.744’lük turuyla Proton pilotu Eric Powell’ın yaklaşık iki onda saniye önünde yer aldı. Seansın ortasında ise Kessel Racing Ferrari pilotu Dustin Blattner’a bir saniyeden fazla fark atmıştı.

Son bölümde bazı gelişmeler yaşansa da Dempsey liderliği korudu. Powell ise #77 Proton Ford Mustang GT3 ile en yakın takipçi oldu.

Gray Newell üçüncü, James Cottingham en iyi Manthey Porsche ile dördüncü, Darren Leung ise beşinci sırayı aldı.

Ancak seansın ardından büyük bir değişiklik yaşandı: lider #34 Corvette, difüzörde aşırı kanatçık aşınması nedeniyle diskalifiye edildi.

Böylece seansı Racing Team Turkey, LMGT3 sınıfında zirvede tamamladı. 

Hypercar sonucu

Tüm istatistikler
Sıra Takım # Pilotlar Araç Tur Zaman Ara km/sa
1
Alpine Endurance Team HYPERCAR
35 Portugal A. Felix da Costa France C. Milesi Austria F. Habsburg Alpine A424 9

3'23.135

241.482
2
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
12 Switzerland L. Deletraz United Kingdom W. Stevens France N. Nato Cadillac V-Series.R 9

+0.013

3'23.148

0.013 241.467
3
Cadillac WTR HYPERCAR
101 United States R. Taylor United States J. Taylor Portugal F. Albuquerque Cadillac V-Series.R 9

+0.188

3'23.323

0.175 241.259
4
BMW M Team WRT HYPERCAR
20 Netherlands R. Frijns Germany R. Rast South Africa S. Linde BMW M Hybrid V8 9

+0.309

3'23.444

0.121 241.115
5
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
38 France S. Bourdais New Zealand E. Bamber United Kingdom J. Aitken Cadillac V-Series.R 9

+0.350

3'23.485

0.041 241.067
6
BMW M Team WRT HYPERCAR
15 Denmark K. Magnussen Italy R. Marciello Belgium D. Vanthoor BMW M Hybrid V8 8

+0.490

3'23.625

0.140 240.901
7
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
009 Spain A. Riberas Denmark M. Sorensen Canada R. De Angelis Aston Martin Valkyrie 8

+0.642

3'23.777

0.152 240.721
8
Toyota Racing HYPERCAR
8 Switzerland S. Buemi New Zealand B. Hartley Japan R. Hirakawa Toyota TR010 Hybrid 9

+0.656

3'23.791

0.014 240.705
9
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
007 United Kingdom H. Tincknell United Kingdom T. Gamble United Kingdom R. Gunn Aston Martin Valkyrie 8

+0.771

3'23.906

0.115 240.569
10
Alpine Endurance Team HYPERCAR
36 France F. Makowiecki France J. Gounon France V. Martins Alpine A424 9

+0.825

3'23.960

0.054 240.505
11
Genesis Magma Racing HYPERCAR
19 France M. Jaminet France P. Chatin Spain D. Juncadella Genesis GMR-001 8

+0.949

3'24.084

0.124 240.359
12
Toyota Racing HYPERCAR
7 United Kingdom M. Conway Japan K. Kobayashi Netherlands N. deVries Toyota TR010 Hybrid 9

+1.179

3'24.314

0.230 240.089
13
Genesis Magma Racing HYPERCAR
17 Germany A. Lotterer Brazil P. Derani
M. Jaubert
Genesis GMR-001 8

+1.289

3'24.424

0.110 239.960
14
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
50 Italy A. Fuoco Denmark N. Nielsen Spain M. Molina Ferrari 499P 8

+1.379

3'24.514

0.090 239.854
15
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
51 Italy A. PierGuidi United Kingdom J. Calado Italy A. Giovinazzi Ferrari 499P 8

+1.488

3'24.623

0.109 239.726
16
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
93 United Kingdom P. diResta Belgium S. Vandoorne New Zealand N. Cassidy Peugeot 9X8 9

+1.843

3'24.978

0.355 239.311
17
AF Corse HYPERCAR
83 China Y. Yifei Poland R. Kubica United Kingdom P. Hanson Ferrari 499P 8

+2.360

3'25.495

0.517 238.709
18
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
94 France L. Duval Denmark M. Jakobsen France T. Pourchaire Peugeot 9X8 9

+2.525

3'25.660

0.165 238.517
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LMP2/LMGT3

Tüm istatistikler
Sıra Takım # Pilotlar Araç Tur Zaman Ara km/sa
1
DUQUEINE TEAM LMP2
30 France D. Pin France J. Andlauer Netherlands R. Verschoor Oreca 07 - Gibson 6

3'34.662

228.515
2
CLX Motorsport LMP2
37
A. Closmenil
I. Aguilera
T. Jensen
Oreca 07 - Gibson 8

+0.567

3'35.229

0.567 227.913
3
INTER EUROPOL COMPETITION LMP2
343 United States B. Garg France R. de Gerus Switzerland N. Müller Oreca 07 - Gibson 9

+0.585

3'35.247

0.018 227.894
4
Forestier Racing by Panis LMP2
29
L. Rousset
E. Masson
O. Gray
Oreca 07 - Gibson 9

+1.436

3'36.098

0.851 226.997
5
VECTOR SPORT LMP2
26 Ireland R. Cullen
V. Lomko
Brazil P. Fittipaldi 		Oreca 07 - Gibson 8

+1.643

3'36.305

0.207 226.779
6
INTER EUROPOL COMPETITION LMP2
43 Poland J. Smiechowski France T. Dillmann United Kingdom N. Yelloly Oreca 07 - Gibson 8

+2.342

3'37.004

0.699 226.049
7
United Autosports LMP2
22 Sweden R. Lindh Switzerland G. Saucy Denmark M. Jensen Oreca 07 - Gibson 8

+2.902

3'37.564

0.560 225.467
8
NIELSEN RACING LMP2
24 Denmark D. Heinemeier Hansson
E. Pearson
Australia J. Doohan 		Oreca 07 - Gibson 8

+3.003

3'37.665

0.101 225.362
9
IDEC SPORT LMP2
28 France P. Lafargue
V. Rinicella
Netherlands J. Uitert 		Oreca 07 - Gibson 8

+3.063

3'37.725

0.060 225.300
10
Proton Competition LMP2
9 Germany J. Ried Japan K. Ohta
H. King
Oreca 07 - Gibson 9

+3.426

3'38.088

0.363 224.925
11
AO by TF LMP2
99 United States P. Hyett Australia J. Allen United States D. Cameron Oreca 07 - Gibson 8

+4.036

3'38.698

0.610 224.298
12
Crowdstrike Racing by APR LMP2
4 United States G. Kurtz
A. Quinn
Germany L. Heinrich 		Oreca 07 - Gibson 9

+4.707

3'39.369

0.671 223.612
13
AF Corse LMP2
183 France F. Perrodo France M. Vaxivière United Kingdom B. Barnicoat Oreca 07 - Gibson 8

+5.323

3'39.985

0.616 222.986
14
TDS Racing LMP2
14 Canada T. Lutke Switzerland M. Beche France K. Estre Oreca 07 - Gibson 8

+5.602

3'40.264

0.279 222.703
15
United Autosports LMP2
222 Brazil D. Schneider United Kingdom B. Hanley United Kingdom O. Jarvis Oreca 07 - Gibson 9

+6.756

3'41.418

1.154 221.542
16
Proton Competition LMP2
44 Austria H. FelbermayrJr.
H. Felbermayr
L. Fluxá
Oreca 07 - Gibson 8

+6.791

3'41.453

0.035 221.507
17
Algarve Pro Racing Team LMP2
25
M. Jensen
Italy E. Trulli United Kingdom J. Hughes 		Oreca 07 - Gibson 9

+8.077

3'42.739

1.286 220.229
18
RD Limited LMP2
48 United States F. Poordad France T. Vautier France R. Dumas Oreca 07 - Gibson 9

+8.194

3'42.856

0.117 220.113
19
DKR Engineering LMP2
3 Canada J. Farano Spain S. Alvarez Netherlands R. vanderZande Oreca 07 - Gibson 9

+8.889

3'43.551

0.695 219.429
20
Racing Team Turkey by TF LMGT3
34
P. Dempsey
Turkey S. Yoluç Ireland C. Eastwood 		Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 8

+20.734

3'55.396

11.845 208.387
21
Proton Competition LMGT3
77 United States E. Powell United Kingdom B. Tuck
S. Priaulx
Ford Mustang GT3 7

+21.289

3'55.951

0.555 207.897
22
Heart of Racing Team LMGT3
23
G. Newell
Brazil D. Barrichello United Kingdom J. Adam 		Aston Martin Vantage AMR GT3 7

+21.313

3'55.975

0.024 207.876
23
Manthey DK Engineering LMGT3
91
J. Cottingham
Russian Federation T. Boguslavskiy Turkey A. Güven 		Porsche 911 GT3 R 9

+21.521

3'56.183

0.208 207.693
24
TEAM WRT LMGT3
32 United Kingdom D. Leung Indonesia S. Gelael Brazil A. Farfus BMW M4 GT3 Evo 9

+21.875

3'56.537

0.354 207.382
25
Kessel Racing LMGT3
74
D. Blattner
Italy L. Patrese Algeria D. Marschall 		Ferrari 296 GT3 Evo 7

+21.898

3'56.560

0.023 207.362
26
AKKODIS ASP Team LMGT3
87
R. Umbrarescu
Austria C. Schmid Argentina J. Lopez 		Lexus RC F GT3 8

+21.919

3'56.581

0.021 207.343
27
Heart of Racing Team LMGT3
27 United Kingdom I. James Canada Z. Robichon Italy M. Drudi Aston Martin Vantage AMR GT3 8

+22.026

3'56.688

0.107 207.250
28
TEAM WRT LMGT3
69 United States A. McIntosh Canada P. Thompson
D. Harper
BMW M4 GT3 Evo 8

+22.038

3'56.700

0.012 207.239
29
Proton Competition LMGT3
88 Italy S. Gattuso Italy G. Levorato United States L. Sargeant Ford Mustang GT3 6

+22.269

3'56.931

0.231 207.037
30
IRON LYNX LMGT3
61 Australia M. Berry Portugal R. Andrade Belgium M. Martin Mercedes AMG GT3 8

+22.288

3'56.950

0.019 207.020
31
Vista AF Corse LMGT3
21 France F. Heriau France S. Mann Italy A. Rovera Ferrari 296 GT3 Evo 8

+22.300

3'56.962

0.012 207.010
32
AKKODIS ASP Team LMGT3
78 Belgium T. Rompuy