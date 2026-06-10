WEC Le Mans 24 Saat Sıralama: Hypercar sınıfında Alpine, LMGT3 sınıfında Racing Team Turkey ilk sırada!

Hypercar

Alpine, Hypercar sıralama seansında Cadillac'ı sadece 0.013 saniye ile geride bırakarak dikkat çekici bir performans ortaya koyarken, Alpine ve Cadillac ekipleri arasında zirve mücadelesi nefes kesti.

Seansın ilk bölümünde Tom Gamble, #007 Aston Martin Valkyrie ile 3:24.163’lük derecesiyle en hızlı isim oldu.

Seans ilerledikçe tempo yükseldi. Hyperpole'de yer almak için ilk 15 içinde yer alma zorunluluğu bulunurken, Alpine ve Peugeot pilotları risk bölgesinde yer aldı. #83 AF Corse Ferrari’de Phil Hanson ise tehlike bölgesinin yalnızca 0.2 saniye üzerindeydi.

Sıralamanın ilerleyen bölümünde tablo daha da sıkıştı. Sébastien Buemi ve Kevin Magnussen en hızlı dokuz araç arasına girerken, Makowiecki ve Vandoorne’un geliştirdiği turlar #83 Ferrari’yi daha da baskı altına aldı. Ferrari’nin Forest Esses çıkışında iki tekerini çime taşıması da dikkat çekti.

Son bölümde zirve el değiştirdi. Ferdinand Habsburg, Alpine ile attığı son hızlı turla 3:23.135’e ulaştı ve #12 Jota Cadillac’ı yalnızca 0.013 saniye farkla geride bırakarak en hızlı isim oldu.

Ardından Cadillac sürücüsü Jordan Taylor üçüncü, René Rast dördüncü, Jota Cadillac sürücüsü Sébastien Bourdais beşinci sırayı aldı.

#83 Ferrari, Phil Hanson’ın 3:25.495’lik derecesiyle Hyperpole hattının dışında kaldı. Buna rağmen iki fabrika Ferrari'si Hyperpole’a kalmayı başardı.

#30 Duqueine Team Oreca 07 Gibson: Doriane Pin, Julien Andlauer, Richard Verschoor Photo by: Rainier Ehrhardt

LMP2

LMP2 ve LMGT3 araçlarının birlikte çıktığı 30 dakikalık sıralama seansında Doriane Pin, LMP2 kategorisinde en hızlı isim oldu.

Peugeot Hypercar yedek pilotu Pin, #30 Duqueine Oreca ile 3:34.662 yaparak en yakın rakibine yarım saniyeden fazla fark attı.

Seans boyunca mücadele Pin ile #37 CLX Motorsport pilotu Ian Aguilera arasında geçti. Aguilera 3:35.229 ile geçici olarak zirveye çıksa da, Pin son 10 dakikada LMP2 tur rekorunu kırarak liderliği geri aldı.

Aguilera ikinci olurken, Bijoy Garg #343 Inter Europol Oreca ile üçüncü sırayı elde etti. Louis Rousset dördüncü, Ryan Cullen beşinci oldu.

#34 Racing Team Turkey by TF Corvette Z06 LMGT3.R: Peter Dempsey, Salih Yoluc, Charlie Eastwood Photo by: Marc Fleury

LMGT3

LMGT3 sınıfında ilk olarak TF Sport adına piste çıkan Peter Dempsey, #34 Corvette Z06 GT3.R ile seansı lider tamamladı.

Dempsey, 3:55.744’lük turuyla Proton pilotu Eric Powell’ın yaklaşık iki onda saniye önünde yer aldı. Seansın ortasında ise Kessel Racing Ferrari pilotu Dustin Blattner’a bir saniyeden fazla fark atmıştı.

Son bölümde bazı gelişmeler yaşansa da Dempsey liderliği korudu. Powell ise #77 Proton Ford Mustang GT3 ile en yakın takipçi oldu.

Gray Newell üçüncü, James Cottingham en iyi Manthey Porsche ile dördüncü, Darren Leung ise beşinci sırayı aldı.

Ancak seansın ardından büyük bir değişiklik yaşandı: lider #34 Corvette, difüzörde aşırı kanatçık aşınması nedeniyle diskalifiye edildi.

Böylece seansı Racing Team Turkey, LMGT3 sınıfında zirvede tamamladı.