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Formula 1 Macaristan GP

Hamilton: "Son pit stopu yapmamalıydık"

Macaristan GP'sinde aldığı 5 saniyelik cezanın ardından yarışı 5. sırada tamamlayan Lewis Hamilton, son turlardaki pit stop kararının hatalı olduğunu kabul etti.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Yarışta pit yolundaki hız sınırı ihlali gerekçesiyle 5 saniyelik ceza alan Hamilton, yarışı 4. sırada sonlandırsa da bir sıra kaybederek 5. oldu.

Yarışın son bölümündeki pit stop kararını ve podyumu nasıl kaybettiğini anlatan Hamilton, şu ifadeleri kullandı: "Son pit stopu kesinlikle yapmamalıydık.” 

“Pite girme çağrısı tam pit yolu girişine geldiğim anda yapıldı ve durumu tartışacak zamanım kalmadı. O an takımın doğru kararı verdiğine güvenmek zorunda kaldım ancak geriye dönüp baktığımda lastiklerimin durumu gayet iyiydi.”

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“Eğer pistte kalsaydık muhtemelen Max’e geçilirdim ama en azından üçüncülüğü koruyabilirdim. Pite girerek aldığım cezanın üzerimdeki etkisini artırmış olduk."

Silverstone, Spa ve Hungaroring’de üst üste aldığı cezalar nedeniyle kendine yüklenen tecrübeli sürücü, sezonun ikinci yarısı için umutlu konuştu:

"Kendi adıma son üç yarış hiç iyi geçmedi; çok fazla hata yaptım.” 

“Silverstone'da bize pahalıya patlayan bir hata vardı, geçen yarışta benzer bir durum yaşandı ve bu hafta sonu da cezalar devam etti.” 

“Son üç yarışta bu kadar çok ceza almış olmam kabul edilemez. Sezonun ikinci yarışında benzer cezalar almamaya daha çok dikkat etmeliyim.”

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“Yine de sezonun ikinci yarısı için kesinlikle umutluyum. Takımıma minnettarım çünkü ilk yarı boyunca gerçekten harika şeyler başardılar.” 

“Aracımız istikrarlı bir şekilde gelişiyor ve önümüzde daha çok yarış var."

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