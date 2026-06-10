Le Mans 24 saat hyperpole: Cadillac’ın cezasıyla BMW pole’de, Ayhancan 9. sırada
Cadillac'nın Hyperpole seansındaki derecesinin silinmesinin ardından Le Mans 24 Saat yarışının pole pozisyonu BMW'ye geçti. LMGT3 sınıfında ise Heart of Racing üst üste ikinci kez pole pozisyonunun sahibi oldu.
#32 Team WRT BMW M4 LMGT3 Evo: Darren Leung, Sean Gelael, Augusto Farfus
Fotoğraf: Marc Fleury
Hypercar: Pole pozisyonu BMW'nin
Le Mans 24 Saat'in pole pozisyonu başlangıçta Cadillac Hertz Team JOTA pilotu Jack Aitken'in olmuştu. Ancak Hyperpole 2 seansında kaydettiği en hızlı turun ceza nedeniyle silinmesiyle birlikte zirve el değiştirdi.
38 numaralı Cadillac ile 3:22.559 tur zamanı elde eden Aitken, 15 numaralı BMW M Team WRT pilotu Dries Vanthoor'u yalnızca 0.005 saniye geride bırakmıştı. Ancak uygulanan cezanın ardından pole pozisyonu BMW'nin oldu.
Hyperpole'un ilk bölümünde ise 15 Hypercar arasındaki en hızlı dereceyi, 35 numaralı Alpine A424 ile Charles Milesi kaydetti. Fransız pilot 3:23.018'lik turuyla seansı lider tamamladı.
#83 AF Corse Ferrari 499P: Yifei Ye, Robert Kubica, Philip Hanson
Fotoğraf: Marc Fleury
LMGT3: Heart of Racing'den üst üste ikinci pole
LMGT3 kategorisinde pole pozisyonunun sahibi Heart of Racing Team oldu.
27 numaralı Aston Martin Vantage'ın direksiyonundaki Mattia Drudi, geçen yılın ardından Le Mans'ta üst üste ikinci kez pole pozisyonunu elde etti.
İtalyan pilot, 21 numaralı AF Corse Ferrari ile mücadele eden Alessio Rovera'yı yaklaşık bir saniye farkla geride bırakarak zirveye yerleşti.
Temsilcimiz Ayhancan Güven ve ekibi Manthley Racing, seansın sonlarına doğru güçlü bir tempo yakalayarak 9. sırayı elde etti.
Bir diğer temsilcimiz Salih Yoluç ve takımı Racing Team Turkey By TF, seansı 25. sırada noktaladı.
#34 Racing Team Turkey by TF Corvette Z06 LMGT3.R: Peter Dempsey, Salih Yoluç, Charlie Eastwood
Fotoğraf: Marc Fleury
LMP2: En hızlı tur Forestier'in, pole IDEC Sport'un
LMP2 sınıfında Hyperpole'un en hızlı turu 29 numaralı Forestier by Panis ekibinden Esteban Masson'dan geldi.
Masson, 3:32.885'lik derecesiyle 28 numaralı IDEC Sport pilotu Job van Uitert'in 0.387 saniye önünde yer aldı.
Ancak hakemler, Forestier by Panis ekibinin çarşamba günü aldığı sıralama cezası nedeniyle bir sıra grid düşürülmesini kararlaştırdı. Bu nedenle LMP2 pole pozisyonu IDEC Sport'a geçti.
#30 Duqueine Team Oreca 07 Gibson: Doriane Pin, Julien Andlauer, Richard Verschoor
Fotoğraf: Rainier Ehrhardt
Hyperpole 1'in liderleri
LMP2 ve LMGT3 araçlarının yer aldığı Hyperpole 1 seansında ise en hızlı isimler Tom Dillmann ve Zacharie Robichon oldu.
Dillmann, 43 numaralı Inter Europol Competition Oreca-Gibson ile LMP2 klasmanının zirvesine çıkarken, Robichon da 27 numaralı Heart of Racing Aston Martin ile LMGT3'te en hızlı dereceyi kaydetti.
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