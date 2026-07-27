Wolff’tan rakiplerin Macaristan GP’deki iletişimine tepki: “Teletabi mühendisleri”
Toto Wolff, Kimi Antonelli ve Lewis Hamilton arasındaki mücadelede tur yemiş araçların savunma yapmasına sinirlendiğini söyledi.
Toto Wolff, Mercedes
Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Macaristan GP'si geride kalırken, yarışa pist kenarındaki dijital ışık panellerinde yaşanan bir sistem arızası damga vurdu. Mavi bayrak dijital uyarılarının çalışmaması sebebiyle pilotlar yalnızca manuel sallanan bayraklara ve mühendislerinin telsiz bildirimlerine bağımlı kaldı.
Bu durum pist üstünde büyük kargaşaya yol açtı. Tur yemelerine rağmen Kimi Antonelli ile Lewis Hamilton arasındaki podyum mücadelesinin önüne çıkan araçlar, ön gruptaki dengeleri olumsuz etkiledi. Toto Wolff, pilotlarını lider gruptaki araçların konumu hakkında haberdar etmekte başarısız olan takımlara karşı tepki gösterdi.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Yarışın ardından Sky F1’e konuşan Mercedes Takım Patronu Toto Wolff, rakip takımların iletişim yetersizliğini çizgi film karakterleri "Teletabiler"e benzeterek şu ifadeleri kullandı: "Lewis ve Kimi arasındaki mücadelede en arkadaki araçların savunma yapması, bu takımların pit duvarında oturup pilotlarına arkada ne olup bittiğini haber vermeyen 'Teletabi' mühendisleri adına tam anlamıyla bir utanç vesilesi.”
“Yaşanan tüm bu durumdan hiç memnun değilim."
Öfkesine rağmen takımının şampiyonadaki avantajlı konumuna dikkat çeken Avusturyalı yönetici, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ancak biraz sakinleşip baktığımda, yaz arasına pilotlar klasmanında çok sağlam bir farkla girdiğimizi görüyorum.”
“Takımlar klasmanında da harika bir avantaja sahibiz. Bu başarı hızlı bir aracın ve muazzam bir takımın eseridir."
George Russell, Mercedes
Fotoğraf: Michael Potts / LAT Images via Getty Images
Yarış sonunda Kimi Antonelli 3. sırada podyuma çıkarken, pit alanında hız sınırını aştığı için 5 saniye ceza alan Lewis Hamilton 5. sıraya geriledi. Startta yaşadığı anti-stall arızası nedeniyle gerileyen George Russell ise yarışı 7. sırada tamamladı.
Bu sonuçlarla Antonelli, en yakın takipçisi Hamilton ile arasındaki puan farkını 50'ye çıkararak yaz arasına büyük bir avantajla girdi. e-Takımlar klasmanındaysa Mercedes, en yakın rakibi Ferrari'nin 72 puan önünde liderliğini koruyor.
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