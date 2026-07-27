Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1 Macaristan GP

Wolff’tan rakiplerin Macaristan GP’deki iletişimine tepki: “Teletabi mühendisleri”

Toto Wolff, Kimi Antonelli ve Lewis Hamilton arasındaki mücadelede tur yemiş araçların savunma yapmasına sinirlendiğini söyledi.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Toto Wolff, Mercedes

Toto Wolff, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Macaristan GP'si geride kalırken, yarışa pist kenarındaki dijital ışık panellerinde yaşanan bir sistem arızası damga vurdu. Mavi bayrak dijital uyarılarının çalışmaması sebebiyle pilotlar yalnızca manuel sallanan bayraklara ve mühendislerinin telsiz bildirimlerine bağımlı kaldı.

Bu durum pist üstünde büyük kargaşaya yol açtı. Tur yemelerine rağmen Kimi Antonelli ile Lewis Hamilton arasındaki podyum mücadelesinin önüne çıkan araçlar, ön gruptaki dengeleri olumsuz etkiledi. Toto Wolff, pilotlarını lider gruptaki araçların konumu hakkında haberdar etmekte başarısız olan takımlara karşı tepki gösterdi.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Yarışın ardından Sky F1’e konuşan Mercedes Takım Patronu Toto Wolff, rakip takımların iletişim yetersizliğini çizgi film karakterleri "Teletabiler"e benzeterek şu ifadeleri kullandı: "Lewis ve Kimi arasındaki mücadelede en arkadaki araçların savunma yapması, bu takımların pit duvarında oturup pilotlarına arkada ne olup bittiğini haber vermeyen 'Teletabi' mühendisleri adına tam anlamıyla bir utanç vesilesi.” 

“Yaşanan tüm bu durumdan hiç memnun değilim."

Öfkesine rağmen takımının şampiyonadaki avantajlı konumuna dikkat çeken Avusturyalı yönetici, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ancak biraz sakinleşip baktığımda, yaz arasına pilotlar klasmanında çok sağlam bir farkla girdiğimizi görüyorum.” 

“Takımlar klasmanında da harika bir avantaja sahibiz. Bu başarı hızlı bir aracın ve muazzam bir takımın eseridir."

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

Yarış sonunda Kimi Antonelli 3. sırada podyuma çıkarken, pit alanında hız sınırını aştığı için 5 saniye ceza alan Lewis Hamilton 5. sıraya geriledi. Startta yaşadığı anti-stall arızası nedeniyle gerileyen George Russell ise yarışı 7. sırada tamamladı.

Bu sonuçlarla Antonelli, en yakın takipçisi Hamilton ile arasındaki puan farkını 50'ye çıkararak yaz arasına büyük bir avantajla girdi. e-Takımlar klasmanındaysa Mercedes, en yakın rakibi Ferrari'nin 72 puan önünde liderliğini koruyor.

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Leclerc: "İyi olmamız gereken pistlerde bocalıyoruz”

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Neşe Akkoyun

Parmac’dan Toprak’a övgü: “Müthiş bir gözlem ve adaptasyon yeteneğine sahip”

MotoGP
MotoGP
Parmac’dan Toprak’a övgü: “Müthiş bir gözlem ve adaptasyon yeteneğine sahip”

Leclerc: "İyi olmamız gereken pistlerde bocalıyoruz”

Formula 1
Formula 1
Macaristan GP
Leclerc: "İyi olmamız gereken pistlerde bocalıyoruz”

Hamilton: "Son pit stopu yapmamalıydık"

Formula 1
Formula 1
Macaristan GP
Hamilton: "Son pit stopu yapmamalıydık"

Son Haberler

Hinchcliffe: "Piastri sorun yaşamasaydı bile Lando kazanırdı”

Formula 1
F1 Formula 1
Macaristan GP
Hinchcliffe: "Piastri sorun yaşamasaydı bile Lando kazanırdı”

Ralf: “Ferrari’nin performansı tam bir hayal kırıklığıydı”

Formula 1
F1 Formula 1
Macaristan GP
Ralf: “Ferrari’nin performansı tam bir hayal kırıklığıydı”

Wolff’tan rakiplerin Macaristan GP’deki iletişimine tepki: “Teletabi mühendisleri”

Formula 1
F1 Formula 1
Macaristan GP
Wolff’tan rakiplerin Macaristan GP’deki iletişimine tepki: “Teletabi mühendisleri”

Parmac’dan Toprak’a övgü: “Müthiş bir gözlem ve adaptasyon yeteneğine sahip”

MotoGP
MGP MotoGP
Parmac’dan Toprak’a övgü: “Müthiş bir gözlem ve adaptasyon yeteneğine sahip”

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle