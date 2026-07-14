WEC, Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle takvim değişikliğine gidebilir

Öneriye göre Fuji'deki 6 Saat yarışının ardından şampiyona Barselona'ya gidecek, sezon finali ise Monza'da gerçekleştirilecek. Bu durumda takvimde yer alan Katar ve Bahreyn yarışları iptal edilmiş olacak.

Takvim değişikliği önerisinin temel nedeni, Orta Doğu'da devam eden güvenlik sorunları.

Sezonun açılış yarışı olarak planlanan Katar ayağı daha önce ertelenmişti. Organizatörler, bölgeye seyahatin üreticiler, tedarikçiler ve diğer paydaşlar açısından hâlâ önemli zorluklar oluşturduğunu belirtiyor.

Ayrıca birçok şirketin son dönemde Orta Doğu'ya yönelik seyahat politikalarını daha da sıkılaştırdığı ifade ediliyor.

Önerinin, 23 Temmuz'da toplanacak FIA Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından onaylanması halinde Barselona yarışı 18 Ekim'de düzenlenecek.

Monza ise başlangıçta Bahreyn 8 Saat yarışı için ayrılan 7 Kasım tarihini devralarak sezon finaline ev sahipliği yapacak.

WEC'deki gelişmeler Formula 1 tarafından da dikkatle takip ediliyor.

Şimdilik Formula 1 takviminde sezonun son iki yarışı olarak Katar ve Abu Dabi Grand Prix'leri yer almaya devam ediyor.

Ancak mevcut güvenlik koşulları nedeniyle bu planın değişme ihtimali de bulunuyor. Formula 1 takvimine ilişkin nihai kararın ise yılın ilerleyen dönemlerinde verilmesi bekleniyor.