Porsche: "2030 WEC Hypercar kuralları önemli bir adım olacak"

Alman üretici, 2030'da yürürlüğe girmesi planlanan yeni teknik kuralların gelecekte Hypercar sınıfına dönüş ihtimalini etkileyebileceğini kabul ederken, şu aşamada kesin bir geri dönüş taahhüdü veremeyeceklerini vurguladı.

Geçtiğimiz hafta sonu koşulan Le Mans 24 Saat yarışı öncesinde FIA ve ACO, Hypercar ve IMSA SportsCar Championship için yeni nesil araçların nasıl şekilleneceğine dair ilk çerçeveyi paylaştı.

Kesin teknik düzenlemeler yıl sonuna kadar netleşmeyecek olsa da organizatörler, LMDh ve LMH platformlarının tek bir teknik regülasyon çatısı altında birleştirileceğini açıkladı. Bununla birlikte üreticilerin ister kendi şasi, motor ve hibrit sistemlerini geliştirebileceği, isterlerse dış tedarikçilerden bu bileşenleri alabileceği de doğrulandı.

Bu duyuru, Hypercar sınıfından geçtiğimiz yıl sonunda yalnızca üç sezonun ardından çekilen Porsche açısından özel bir önem taşıdı. Alman üretici buna rağmen IMSA SportsCar Championship'in en üst sınıfında Porsche 963 LMDh ile mücadele etmeye devam ediyor.

Porsche, tek bir teknik regülasyon yapısına geçilmesini 'önemli bir adım' olarak değerlendirirken, bunun Le Mans 24 Saat’te toplamda 20. genel zafer hedefi için geri dönüş kararı alınmasında belirleyici faktörlerden sadece biri olacağını vurguladı.

Porsche Motorsport patronu Thomas Laudenbach, yeni düzenlemelerin markayı Hypercar’a geri dönüşe teşvik edip etmeyeceği sorusuna şu yanıtı verdi: "Bu kararı veren ben değilim. Ancak LMH ve LMDh ayrımının ortadan kaldırılması yönündeki bu adım oldukça önemli ve olumlu."

"Geri dönüş için başka şartların da sağlanması gerekiyor. Ama evet, bunu yakından takip ediyoruz. Biz hiçbir zaman Le Mans'dan tamamen uzaklaşmadık. 2025 sonrasında bu sınıftan çekilme kararı aldık ve bunu uyguluyoruz. Sürece katkı veriyoruz ve doğru yoldayız."

Porsche'nin Hypercar programından çekilmesinin arkasında Çin pazarındaki satışların zayıflaması ve jeopolitik gelişmelerden kaynaklanan finansal kayıplar gibi birçok neden bulunuyordu.

Bununla birlikte Volkswagen Grubu bünyesindeki marka, özellikle geçen yılki Le Mans yarışında Ferrari karşısında kusursuz bir performans sergilese bile BoP (Performans dengesi) sisteminden duyduğu memnuniyetsizlik nedeniyle de hayal kırıklığı yaşamıştı.

Teorik olarak tek bir teknik regülasyon yapısına geçilmesi, hem performans dengelenmesini kolaylaştırabilir hem de sınıfın genel olarak daha basit ve yönetilebilir hale gelmesini sağlayabilir.

Laudenbach bu konuda şu ifadeleri kullandı: "Artık LMDh ve LMH olmayacak ve bu kesinlikle işleri kolaylaştıracak. Teknik açıdan herkes çok daha dar bir çerçevede olacak ve bu iyi bir adım olmalı."

"Bu bizim de endişelerimizden biriydi ve önerdiğimiz şeylerden biriydi. Bunu çok erken dile getirmiştim."

"Şimdi 2029 sonunda mevcut dönem bitiyor ve yeni dönem için bu fikrin benimsenmiş olmasından memnunum. Bu iyi bir şey."

Laudenbach, 'Her şey kolaylaşır mı?' sorusuna ise net yanıt verdi: "Hayır, kesinlikle her şey kolaylaşmayacak. Bu her zaman bir meydan okuma olacak ama bu yine de önemli bir ilerleme."

Porsche'nin Hypercar'a geri dönüş kararında bu değişikliğin rol oynayıp oynamayacağı sorusuna ise, "Evet, rol oynayacak."

"Dönmememizin bazı sebepleri vardı. Geri dönüş düşünülürken birçok faktör değerlendirilmeli. Teknik kurallar ve şampiyonanın yapısı da bunlardan biri."

"Tek bir teknik düzenleme olması bizim için olumlu. Bunun ne kadar etkili olduğu ise başka bir konu."

"2030'da geri döner miyiz sorusuna ise yorum yapamam. Bunu FIA ve ACO'ya da açıkça söyledik. Olumlu görüyoruz ama bu geri döneceğimiz anlamına gelmiyor."

"Önümüzdeki yıl Hypercar'da olmamızı beklemeyin." şeklinde yanıt verdi.

Thomas Laudenbach, Head of Porsche Motorsport Photo by: Andreas Beil