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Yarış raporu
WEC Interlagos

WEC Brezilya 6 Saat: BMW'den ikinci Hypercar zaferi, Racing Team Turkey LMGT3 galibi, Ayhancan 4. sırada!

BMW, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Sao Paulo 6 Saat yarışında Ferrari'yi geride bırakarak zafere ulaştı. Racing Team Turkey LMGT3 sınıfında galibiyeti alırken, Ayhancan Güven Manthey Racing ile 4. oldu.

Rachit Thukral Zeynep Taş
Düzenlendi:
Race start

Kevin Magnussen, Raffaele Marciello ve Dries Vanthoor'un kullandığı #15 BMW M Hybrid, yarışın büyük bölümünü lider götürdü. Ancak bitime yaklaşık iki saat kala Vanthoor'un pist dışına taşması, James Calado'nun kullandığı #51 Ferrari 499P'yi yarışın net liderliğine taşıdı.

Buna karşın BMW'nin depoda daha fazla yakıtla ilerlemesi, son pit stopunu daha kısa sürede tamamlamasını sağladı. Takım telsizinden kendisini kötü hissettiğini bildiren Vanthoor, piste yeniden lider olarak döndü.

Belçikalı pilot, yarış boyunca beklenen yağmurun yağmamasıyla birlikte damalı bayrağı #51 Ferrari'nin yalnızca 2.2 saniye önünde görerek BMW'ye son üç yarıştaki ikinci galibiyetini kazandırdı. Alman üretici daha önce mayıs ayında Imola'da #20 ekibiyle zafere ulaşmıştı.

Pole pozisyonundan başlayan Will Stevens, #12 Cadillac V-Series.R ile ilk sırayı korurken Kevin Magnussen, Earl Bamber'in kullandığı #38 Cadillac'ı geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi.

BMW, ilk pit stoplar sırasında fabrika destekli iki Jota Cadillac'ın da ciddi zaman kaybetmesinin ardından liderliği ele geçirdi. Özellikle #12 Cadillac'ta sıkışan bijon somunu, aracı sıralamada gerilere düşürdü.

Bu sırada iki Alpine A424 de BMW için ciddi bir tehdit oluşturdu. Takımın daha kısa yakıt yüküyle piste çıkma kararı sayesinde Ferdinand Habsburg ve Frederic Makowiecki, Magnussen'in önünde pist pozisyonu kazandı. Bu strateji, Makowiecki'nin #35 Alpine ile altıncılıktan ilk 10'un dışına düşmesinin ardından uygulanırken, #36 araç da benzer bir alternatif strateji izledi.

Ancak net lider konumundaki #15 BMW, ilerleyen saatlerde #35 Alpine ile arasındaki farkı sürekli kapatmayı başardı. #36 Alpine ise lastik patlaması sonrası mücadeleden koptu.

Dördüncü saatte Raffaele Marciello, Antonio Felix da Costa'nın kullandığı Alpine'e hızla yaklaşırken, üçüncü sıradaki Alessandro Pier Guidi de #51 Ferrari ile ikiliye yetişti.

Marciello pist üzerinde geçiş yapmayı başaramadı ve ancak Alpine pit stopunu gerçekleştirdiğinde rakibinin önüne geçebildi. Bu mücadele, Pier Guidi'nin farkı iki saniyeye kadar indirmesini sağladı.

Sonraki pit stoplarda direksiyona BMW'de Dries Vanthoor, Ferrari'de ise James Calado geçti.

Yarışın bitimine tam bir saat kala Ferrari pit stopunu gerçekleştirirken, BMW yaklaşık 12 dakika daha pistte kalabilecek kadar yakıta sahipti.

Bu sayede Vanthoor pitten yeniden rahat bir farkla lider döndü. Alpine'in yaşadığı yavaş hava kaçağı ise umutlarını tamamen bitirdi ve Vanthoor, Magnussen ile Marciello kariyerlerinin ilk Hypercar zaferine ulaştılar.

#34 Racing Team Turkey by TF Corvette Z06 LMGT3.R: Peter Dempsey, Salih Yoluc, Charlie Eastwood

#34 Racing Team Turkey by TF Corvette Z06 LMGT3.R: Peter Dempsey, Salih Yoluc, Charlie Eastwood

Photo by: Jakob Ebrey

James Calado, Alessandro Pier Guidi ve Antonio Giovinazzi'nin kullandığı #51 Ferrari, 11. sıradan başladığı yarışta etkileyici bir geri dönüş sergilese de ikinci sırayla yetindiler. Calado son bölümde yakıt tasarrufu yapmak zorunda kaldığı için Vanthoor'a gerçek anlamda atak yapma şansı bulamadı.

Podyumun son basamağı ise pole pozisyonundan başlayan Will Stevens ve Norman Nato'nun kullandığı #12 Cadillac'ın oldu.

Başarısız pit stopun ardından Stevens, bir GT aracıyla teması nedeniyle 5 saniye ceza aldı. Üçüncü saatte ise Nato, spin attı ve ekip bir kez daha zaman kaybetti.

#38 Cadillac da temas nedeniyle aldığı 5 saniye cezaya rağmen Earl Bamber, Sébastien Bourdais ve Jack Aitken üçlüsüyle dördüncü sıraya yükseldi. Jota, bitime 15 dakika kala iki aracının yerini değiştirerek Aitken'e Ferrari'ye saldırma fırsatı verse de İngiliz pilot farkı kapatamayınca yeniden dördüncülüğe geriledi.

Robert Kubica, Yifei Ye ve Phil Hanson'ın kullandığı AF Corse'un #83 Ferrari'si beşinci oldu. Kubica, Senna S virajı çıkışında Robin Frijns ile Antonio Fuoco arasındaki temasın ardından iki rakibini birden geçerek önemli avantaj elde etti.

#20 BMW ile Robin Frijns, Sheldon van der Linde ve René Rast altıncı sırayı alırken, Antonio Fuoco, Miguel Molina ve Nicklas Nielsen'in kullandığı #50 Ferrari temas sonrası spin atarak 8. sıraya geriledi. Olay hakemler tarafından incelemeye alındı.

Tom Gamble ve Harry Tincknell'in kullandığı #007 Aston Martin Valkyrie yedinci olurken, ilk 10'u Alex Riberas-Marco Sørensen ikilisinin kullandığı #009 Aston Martin ile Charles Milesi, Ferdinand Habsburg ve Antonio Felix da Costa'nın yer aldığı #35 Alpine tamamladı. 

Kamui Kobayashi, Mike Conway ve Nyck de Vries'in kullandığı #7 Toyota GR010 Hybrid, hız eksikliği nedeniyle ancak 12. olabildi. Start prosedürü ve FCY ihlalleri nedeniyle alınan iki ceza da takımın yarışını daha da zorlaştırdı.

Brendon Hartley, Sébastien Buemi ve Ryo Hirakawa'nın kullandığı #8 Toyota ise ikinci saatte #17 Genesis ile yaşanan temas sonucu ağır süspansiyon hasarı aldı. Araç 12 tur boyunca garajda onarıldı ve Hypercar sınıfını 17. sırada tamamladı.

Genesis için de zorlu geçen yarışta Paul-Loup Chatin, Daniel Juncadella ve Mathieu Jaminet'in kullandığı en iyi GMR-001, FCY ihlali nedeniyle aldığı geçiş cezasına rağmen 13. sırayı elde etti.

Racing Team Turkey, LMGT3 sınıfında Peter Dempsey, Charlie Eastwood ve temsilcimiz Salih Yoluç'un kullandığı #34 Corvette Z06 GT3.R ile galibiyet elde etti.  Salih Yoluç, ikinci saatte Razvan Umbrarescu'nun kullandığı #87 ASP Lexus RC F GT3'ü geçerek liderliği aldı.

Bronz kategorili Peter Dempsey yarışın orta bölümünde profesyonel pilotlarla mücadele etmek zorunda kalsa da #34 Corvette ön gruptan kopmadı. Yakıt stratejisinin de yardımıyla Charlie Eastwood damalı bayrağı, Dan Harper, Anthony McIntosh ve Parker Thompson'ın kullandığı #69 WRT BMW M4 GT3'ün 8 saniye önünde gördü.

Podyumun son basamağını Richard Lietz, Riccardo Pera ve Yasser Shahin'in kullandığı #92 Manthey Porsche 911 GT3 aldı. Lietz, eski Formula 1 pilotu Logan Sargeant'ın kullandığı #88 Proton Ford Mustang GT3'ü son bölümde arkasında tutmayı başardı.

İki Ford da yarışın ilk bölümünde liderlik mücadelesi verse de geriye düştü. Sargeant, Gianmarco Levorato ve Stefano Gattuso beşinci olurken, Timur Boguslavskiy, James Cottingham ve bir diğer temsilcimiz Ayhancan Güven'in kullandığı diğer Porsche son dakikalarda onları geride bıraktı.

Seb Priaulx'un kullandığı #77 Ford son saatte ikinci sıradaydı ancak aşınan lastikler nedeniyle hızla geriledi. Ardından pist limitleri ihlâli nedeniyle aldığı geçiş cezasıyla daha da gerilere düştü.

Martin Berry, Maxime Martin ve Rui Andrade'nin kullandığı #61 Mercedes-AMG GT3, Andrade'nin yarış ortasında Sean Gelael'in BMW'si tarafından spin attırılmasına rağmen beşinci sırayı aldı.

Yarış sonucu

Tüm istatistikler
 
Sıra Takım # Pilotlar Araç Tur Zaman Ara Pitler Yarış dışı Puan
1
BMW M Team WRT HYPERCAR
15 Denmark K. Magnussen Italy R. Marciello Belgium D. Vanthoor BMW M Hybrid V8 242

6:00'26.462

   5   25
2
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
51 Italy A. PierGuidi United Kingdom J. Calado Italy A. Giovinazzi Ferrari 499P 242

+2.254

6:00'28.716

 2.254 5   18
3
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
12 United Kingdom W. Stevens France N. Nato Switzerland L. Deletraz Cadillac V-Series.R 242

+6.687

6:00'33.149

 4.433 5   16
4
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
38 New Zealand E. Bamber France S. Bourdais United Kingdom J. Aitken Cadillac V-Series.R 242

+12.666

6:00'39.128

 5.979 5   12
5
AF Corse HYPERCAR
83 China Y. Yifei Poland R. Kubica United Kingdom P. Hanson Ferrari 499P 242

+32.351

6:00'58.813

 19.685 5   10
6
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
007 United Kingdom H. Tincknell United Kingdom T. Gamble United Kingdom R. Gunn Aston Martin Valkyrie 242

+35.566

6:01'02.028

 3.215 5   8
7
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
50 Italy A. Fuoco Spain M. Molina Denmark N. Nielsen Ferrari 499P 242

+39.952

6:01'06.414

 4.386 6   6
8
BMW M Team WRT HYPERCAR
20 Netherlands R. Frijns Germany R. Rast South Africa S. Linde BMW M Hybrid V8 242

+40.047

6:01'06.509

 0.095 5   4
9
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
009 Spain A. Riberas Denmark M. Sorensen Canada R. De Angelis Aston Martin Valkyrie 242

+45.523

6:01'11.985

 5.476 5   2
10
Alpine Endurance Team HYPERCAR
35 Portugal A. Felix da Costa France C. Milesi Austria F. Habsburg Alpine A424 242

+56.996

6:01'23.458

 11.473 6   1
11
Alpine Endurance Team HYPERCAR
36 France F. Makowiecki France J. Gounon France V. Martins Alpine A424 242

+1'17.818

6:01'44.280

 20.822 6    
12
Toyota Racing HYPERCAR
7 United Kingdom M. Conway Japan K. Kobayashi Netherlands N. deVries Toyota GR010 - Hybrid 241

+1 Tur

6:00'36.757

 1 Tur 6    
13
Genesis Magma Racing HYPERCAR
19 France M. Jaminet France P. Chatin Spain D. Juncadella Genesis GMR-001 241

+1 Tur

6:00'39.724

 2.967 6    
14
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
94 France L. Duval Denmark M. Jakobsen France T. Pourchaire Peugeot 9X8 241

+1 Tur

6:01'03.749

 24.025 6    
15
Genesis Magma Racing HYPERCAR
17 Germany A. Lotterer Brazil P. Derani
M. Jaubert
Genesis GMR-001 241

+1 Tur

6:01'38.280

 34.531 5    
16
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
93 United Kingdom P. diResta Belgium S. Vandoorne New Zealand N. Cassidy Peugeot 9X8 240

+2 Tur

6:00'44.796

 1 Tur 6    
17
Toyota Racing HYPERCAR
8 Switzerland S. Buemi New Zealand B. Hartley Japan R. Hirakawa Toyota GR010 - Hybrid 230

+12 Tur

6:01'41.706

 10 Tur 6    
18
Racing Team Turkey by TF LMGT3
34
P. Dempsey
Turkey S. Yoluç Ireland C. Eastwood 		Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 219

+23 Tur

6:01'46.144

 11 Tur 5    
19
TEAM WRT LMGT3
69 United States A. McIntosh Canada P. Thompson
D. Harper
BMW M4 GT3 Evo 219

+23 Tur

6:01'54.252

 8.108 5    
20
The Bend Manthey LMGT3
92 Australia Y. Shahin Italy R. Pera Austria R. Lietz Porsche 911 GT3 R 218

+24 Tur

6:00'27.894

 1 Tur 5    
21
Manthey DK Engineering LMGT3
91
J. Cottingham
Russian Federation T. Boguslavskiy Turkey A. Güven 		Porsche 911 GT3 R 218

+24 Tur

6:00'28.323

 0.429 5    
22
Proton Competition LMGT3
88 Italy S. Gattuso Italy G. Levorato United States L. Sargeant Ford Mustang GT3 218

+24 Tur

6:00'30.079

 1.756 5    
23
IRON LYNX LMGT3
61 Australia M. Berry Portugal R. Andrade Belgium M. Martin Mercedes AMG GT3 218

+24 Tur

6:00'54.253

 24.174 6    
24
AKKODIS ASP Team LMGT3
87
R. Umbrarescu
Austria C. Schmid Argentina J. Lopez 		Lexus RC F GT3 218

+24 Tur

6:00'55.914

 1.661 5    
25
TF Sport LMGT3
33 United States B. Keating United Kingdom J. Edgar
N. Varrone
Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 218

+24 Tur

6:01'02.770

 6.856 5    
26
Vista AF Corse LMGT3
21 France F. Heriau France S. Mann Italy A. Rovera Ferrari 296 GT3 Evo 218

+24 Tur

6:01'03.472

 0.702 5    
27
Proton Competition LMGT3
77 United States E. Powell United Kingdom B. Tuck
S. Priaulx
Ford Mustang GT3 218

+24 Tur

6:01'07.093

 3.621 5    
28
Garage 59 LMGT3
58 Sweden A. West Germany F. Gehrsitz
B. Goethe
McLaren 720S GT3 Evo 218

+24 Tur

6:01'36.890

 29.797 5    
29
TEAM WRT LMGT3
32 United Kingdom D. Leung Indonesia S. Gelael Brazil A. Farfus BMW M4 GT3 Evo 218

+24 Tur

6:01'37.628

 0.738 5    
30
Heart of Racing Team LMGT3
27 United Kingdom I. James Canada Z. Robichon Italy M. Drudi Aston Martin Vantage AMR GT3 217

+25 Tur

6:00'36.160

 1 Tur 5    
31
AKKODIS ASP Team LMGT3
78 Belgium T. Rompuy
H. David
E. Masson
Lexus RC F GT3 217

+25 Tur

6:00'38.772

 2.612 5    
32
IRON LYNX LMGT3
79
J. Zelger
Italy M. Cressoni Netherlands L. Hodenius 		Mercedes AMG GT3 217

+25 Tur

6:00'39.360

 0.588 7    
33
Garage 59 LMGT3
10
A. Au
T. Fleming
Germany M. Kirchhofer 		McLaren 720S GT3 Evo 217

+25 Tur

6:01'38.242

 58.882 5    
34
Vista AF Corse LMGT3
54 Switzerland T. Flohr Italy F. Castellacci Italy D. Rigon Ferrari 296 GT3 Evo 217

+25 Tur

6:03'00.805

 1'22.563 6    
35
Heart of Racing Team LMGT3
23
G. Newell
K. Pauwels
United Kingdom J. Adam 		Aston Martin Vantage AMR GT3 216

+26 Tur

6:00'59.724

 1 Tur 6    
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