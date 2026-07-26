Piastri: “Ters gidebilecek her şey ters gitti"
Macaristan GP’nin ilk turunda liderliği almasına rağmen yarışı hüsranla sonuçlanan Oscar Piastri, şanssızlıklarla dolu bir günü geride bıraktı.
Oscar Piastri, McLaren
Fotoğraf: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images
Hungaroring'de yarışa mükemmel bir başlangıç yaparak takım arkadaşı Lando Norris'i geride bırakan Oscar Piastri, yarışın ilerleyen bölümlerinde peş peşe yaşadığı talihsizliklerle yarış dışı kaldı.
Özellikle Carlos Sainz ile yaşadığı temas, performans kaybetmesine sebep oldu ve son olarak vites kutusunun iflas etmesi genç pilota son darbeyi vurdu.
Oscar Piastri, McLaren
Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Yarışın ardından yaşadığı büyük hayal kırıklığını dile getiren Piastri, günün tek olumlu yanının kalkış anı olduğunu belirtti: "Kesinlikle yarışımın tek parlak noktası start anıydı ve maalesef oradan sonra her şey yokuş aşağı gitti.”
“Masaya yatırmamız gereken pek çok detay var. Sert lastiklerdeki tempomuz neredeyse yok gibiydi.”
“Üstüne bir de tur yiyen bir pilotun gelip size çarpması... Bir yarışta ters gidebileceğini düşündüğünüz şeylerden biri değildir bu ama başıma geldi.”
“Sonrasında vites kutusunun da kırılmasıyla tamamen kâbus gibi bir gün oldu. Arıza anında bir şey yapmıyordum, sadece normal yarış çizgimde ilerliyordum. Ters gidebilecek her şey ters gitti."
Sainz ile yaşadığı temasın ve pit stop zamanlamasının ardından hissettiği duyguları da paylaşan McLaren pilotu, durumun tamamen anlık bir öfkeden ibaret olduğunu ifade etti: "Carlos bana çarptığı o anda, en azından liderliğimi koruma şansım olsun diye takımın Lando'yu pite almamasını ummuştum.”
Oscar Piastri, McLaren
Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
“Ancak mantıklı düşündüğünüzde bunun pek gerçekçi bir beklenti olmadığını biliyorsunuz.”
“O an sadece yaşanan kazadan dolayı inanılmaz öfkeliydim. Aslında pit stop zamanlamamızda bir hata yoktu; Lewis Hamilton'ı geride bırakmak istiyorduk ve yapmamız gereken doğru hamleyi yaptık."
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