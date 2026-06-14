Le Mans 24 Saat: Toyota dört yıl sonra yeniden kazandı, Racing Team Turkey LMGT3'te 7. sırada
Toyota, GR010 Hybrid'iyle rakipleri BMW ve Cadillac'ı geride bırakarak Le Mans 24 Saat yarışında etkileyici bir zafer elde etti. LMGT3 kategorisinde Racing Team Turkey 7. olurken, temsilcimiz Ayhancan Güven yarış dışı kaldı.
Nyck de Vries, Kamui Kobayashi ve Mike Conway'den oluşan #7 Toyota ekibi, sakin ancak son bölümlerde büyük gerilim barındıran yarışın sonunda zafere ulaştı. Brendon Hartley, Ryo Hirakawa ve Sebastien Buemi'nin kullandığı kardeş #8 Toyota ise yarışı üçüncü sırada tamamladı.
İki Toyota'nın arasına, Robin Frijns, Rene Rast ve Sheldon van der Linde'nin pilotluğunu yaptığı #20 BMW M Hybrid V8 yerleşti. Böylece Alman üretici, 2024'teki dönüşünden bu yana Le Mans'taki en rekabetçi performansını sergilemiş oldu.
Toyota, ilk 30 dakikasında büyük bir stratejik hamle yaptı. Her iki Hypercar aracını da erken pit stop için içeri alan Toyota, erken pitle öne geçmek adına kısa yakıt dolumu uyguladı. Sınıftaki diğer araçlar ilk saatin sonunda rutin servis için pite geldiğinde, 15. sıradan start alan #8 Toyota liderliğe yükselirken #7 GR010 Hybrid de ilk 10 içerisine girdi.
Sabah saatlerinde #8 aracında fren kampanası bağlantısının değiştirilmesi nedeniyle zaman kaybedilince liderlik, çok küçük bir farkla #7 Toyota'ya geçti. Tam bu sırada güvenlik aracı tüm grubu yeniden bir araya getirdi.
Yarış yeniden başladığında üç farklı üreticiyi temsil eden dört araç zafer için öne çıktı. Yarış lideri #20 BMW'nin hemen arkasında, daha önce FCY ihlali nedeniyle aldığı geçiş cezasıyla zaman kaybeden #12 Cadillac V-Series.R bulunuyordu. #7 Toyota başlangıçta kardeş aracın önünde üçüncü sıradaydı ancak Hartley daha hızlı pit stop sayesinde öne geçti.
Robin Frijns'ın hatalı bir pit giriş turu atmasının ardından #20 BMW liderliği kaybetti. Bunun üzerine iki Toyota öne fırladı ve hem Hartley hem de de Vries, Norman Nato'nun kullandığı Cadillac'ı geride bıraktı.
#20 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8: Robin Frijns, Rene Rast, Sheldon Van Der Linde
Photo by: James Moy Photography via Getty Images
İki Toyota arasında yoğun bir mücadele şekillenmeye başlamışken bir LMP2 aracının karıştığı olay nedeniyle FCY ilan edildi. Hartley uyarı periyodu öncesinde pit stopunu tamamlamıştı. De Vries ise FCY sırasında acil servis için pite girdi ve ardından tam bir pit stop yapmak üzere tekrar içeri çağrıldı.
Yarış yeniden yeşil bayrak koşullarına döndüğünde #7 Toyota rahat bir şekilde liderdi ve #8 Toyota'yı gerisinde bırakmıştı. De Vries sondan bir önceki saatte pist sınırlarını ihlal ettiği gerekçesiyle inceleme altına alınsa da yarış hakemleri tarafından herhangi bir ceza verilmedi. Son bölümü Kobayashi tamamladı ve #7 Toyota damalı bayrağı en yakın rakibinin 11 saniye önünde gördü.
Bu sonuç Toyota'nın Le Mans'taki son zaferini elde ettiği 2022'den bu yana ilk, toplamda ise altıncı galibiyeti oldu. Conway ve Kobayashi kariyerlerinin ikinci Le Mans zaferini alırken de Vries ilk genel klasman birinciliğini kutladı.
Son saate girilirken #8 Toyota kardeş aracın arkasındaydı ancak Frijns, daha önce yaşadığı pist dışı gezintinin ardından toparlanarak Porsche Virajları'nda Buemi'yi geçti ve #20 BMW'yi ikinci sıraya taşıdı.
Yarışın çeşitli bölümlerinde liderlik yapan #12 Cadillac ise son saatlerde podyum mücadelesi verecek hıza sahip değildi. #8 Toyota'nın yarışını olumsuz etkileyen FCY periyodu aynı zamanda Cadillac'ın da galibiyet şansını sona erdirdi. Nato, Will Stevens ve Louis Deletraz üçlüsü yarışı liderin 32 saniye gerisinde dördüncü sırada tamamladı.
#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen, Miguel Molina
Photo by: Rainier Ehrhardt
Ferrari ise spor otomobil yarışlarının en üst sınıfına dönüşünden bu yana Le Mans'taki ilk yenilgisini aldı. Alessandro Pier Guidi, James Calado ve Antonio Giovinazzi, fabrika destekli #51 Ferrari 499P ile yarışı beşinci sırada tamamladı.
İtalyan üretici yarış boyunca ön gruptaki mücadeleye dahil olabilecek tempoyu bulmakta zorlandı. Ayrıca Pier Guidi, yarışın beşinci saatinde #9 Proton aracıyla temas yaşadı ve bu olay nedeniyle geçiş cezası aldı.
#50 Ferrari ise gece saatlerinde galibiyet mücadelesinden düştükten sonra pazar sabahı yaşadığı mekanik sorun nedeniyle yarışa veda etti.
Alpine gece boyunca zaman zaman güçlü performans sergilese de en iyi sonucunu Ferdinand Habsburg, Charles Milesi ve Antonio Felix da Costa'nın kullandığı #35 A424 ile altıncılıkla aldı. Ön denge çubuğu bağlantısındaki arıza nedeniyle birkaç tur kaybeden araç önemli zaman yitirdi. Jules Gounon, Frederic Makowiecki ve Victor Martins'in kullandığı araç ise 10. oldu.
Son şampiyonlar Ye Yifei, Robert Kubica ve Phil Hanson, son 15 dakikada kısa bir yakıt ikmali için pite girmelerine rağmen AF Corse'un işlettiği Ferrari ile yedinci sırayı elde etti.
Aston Martin için Hypercar sınıfındaki ikinci Le Mans katılımı oldukça sessiz geçti. Harry Tincknell, Tom Gamble ve Ross Gunn'ın kullandığı #007 Valkyrie LMH sekizinci sırada finiş gördü. Markanın diğer aracı ise bitime biraz fazla bir saat kala garaja çekildi ve onarımların ardından 14. ve son sırada sınıflandırıldı.
Wayne Taylor Racing'in Filipe Albuquerque, Ricky Taylor ve Jordan Taylor'dan oluşan #101 Cadillac ekibi, aldığı çeşitli FCY cezalarına rağmen yarışı dokuzuncu sırada tamamladı.
Beklendiği gibi Peugeot, yarış boyunca Hypercar grubunun arka sıralarında kaldı. Ancak Fransız üretici yine de 24 saat boyunca güvenilir bir performans ortaya koydu.
Loic Duval, Malthe Jakobsen ve Theo Pourchaire'nin kullandığı #94 Peugeot 9X8 liderin dört tur gerisinde 11. olurken, Paul Di Resta, Stoffel Vandoorne ve Nick Cassidy'nin yer aldığı kardeş #93 araç 12. sırayı aldı.
Genesis, Le Mans'taki ilk katılımında araçlarından birini finişe ulaştırmayı başardı. Mathieu Jaminet, Paul-Loup Chatin ve Daniel Juncadella'nın kullandığı #19 GMR-001, gece boyunca iki kez mekanik sorun yaşamasına rağmen yarışı 13. sırada tamamladı.
Hyundai markasının #17 numaralı aracı ise pazar sabahı yarışa veda etti. Mathys Jaubert ilk 10 mücadelesi verirken sağ ön süspansiyon arızası nedeniyle yolda kaldı.
#43 Inter Europol Competition Oreca 07 Gibson: Jakub Smiechowski, Tom Dillmann, Nick Yelloly
Photo by: Rainier Ehrhardt
Inter Europol, Le Mans'taki LMP2 zaferini korumayı başardı ve Polonyalı ekip sınıfta dominant bir duble elde etti.
Jakub Smiechowski, Nick Yelloly ve Tom Dillmann'ın kullandığı #43 Oreca, damalı bayrağı kardeş #434 aracın yaklaşık 30 saniye önünde geçerek zafere ulaştı.
Yarışın son iki saatinde iki Inter Europol aracı birkaç kez yer değiştirirken Dillmann son saatte Nico Mueller'i yeniden geçerek farkı açmayı başardı.
Inter Europol pilotları, bitime üç buçuk saat kala fren sorunu nedeniyle yarış dışı kalan #30 Duqueine Oreca'nın ardından yalnızca birbirleriyle mücadele etti.
Julien Andlauer, Richard Verschoor ve Doriane Pin gece boyunca sınıf liderliğini elinde bulundurmuştu. Ancak Verschoor ikinci sırada ilerlerken aracın sol ön bölümünden yoğun duman çıkmasıyla birlikte pist üzerinde durmak zorunda kaldı.
Duqueine'in yarış dışı kalmasının ardından Esteban Masson, Louis Rousset ve Oliver Gray, #29 Forestier Racing by Panis Oreca ile podyumu tamamladı.
#33 TF Sport Corvette Z06 LMGT3.R: Ben Keating, Jonny Edgar, Nicky Catsburg
Photo by: Rainier Ehrhardt
LMGT3 sınıfında TF Sport rahat bir galibiyet elde etti. Jonny Edgar, Ben Keating ve Nicky Catsburg'un kullandığı #33 Corvette Z06 GT3.R sınıf birinciliğini kazandı.
Yarışın ilk bölümlerinde Aston Martin ve Lexus favori görünse de Corvette, fabrika pilotu Catsburg'un etkileyici stintleri sayesinde gece saatlerinde liderliğe yükseldi.
İkinci Güvenlik Aracı periyodu Corvette'in iki dakikalık avantajını silerken, #23 Heart of Racing Aston Martin Vantage bitime üç saat kala liderliğe kadar yükseldi.
Ancak TF Sport ekibi son bölümde yeniden kontrolü ele geçirdi ve Corvette'e LMGT3 dönemindeki ilk Le Mans zaferini kazandırdı.
Jack Hawksworth, Hadrien David ve Tom Van Rompuy'un kullandığı #78 ASP Lexus RC F GT3 ikinci olurken, Gray Newell, Jonny Adam ve Eduardo Barrichello'nun yer aldığı #23 Aston Martin üçüncülüğü elde etti. Racing Team Turkey ise Salih Yoluç ile 7. sırayı aldı.
Fabrika pilotu Mattia Drudi ile pole pozisyonunu yaklaşık bir saniye farkla kazanan kardeş #27 Aston Martin ise bitime üç saatten az süre kala yarış dışı kaldı.
Manthey'in LMGT3 sınıfındaki yenilmezlik serisi de sona erdi. Takımın iki Porsche 911 GT3 R aracı da çeşitli sorunlarla karşılaştı.
Yasser Shahin, Riccardo Pera ve Richard Lietz'in kullandığı #92 Porsche, ikinci saatte yaşanan rot kolu arızası nedeniyle yarış dışı kalmasa da mücadeleden koptu ve sınıfında 13. sırada yer aldı.
James Cottingham, Timur Boguslavskiy ve temsilcimiz Ayhancan Güven ise Porsche ile güçlü bir yarış geçiriyordu. Ancak Ayhancan, pazar sabahı direksiyon sisteminde yaşandığı düşünülen bir sorun nedeniyle ilk şikan çıkışında kaza yaparak yarışa veda etti.
Yarış sonucu
|Sıra
|Takım
|#
|Pilotlar
|Araç
|Tur
|Zaman
|Ara
|Pitler
|Yarış dışı
|Puan
|1
|
Toyota Racing HYPERCAR
|7
|M. Conway K. Kobayashi N. deVries
|Toyota TR010 Hybrid
|381
|
24:03'01.030
|32
|2
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|20
|R. Frijns R. Rast S. Linde
|BMW M Hybrid V8
|381
|
+10.913
24:03'11.943
|10.913
|30
|3
|
Toyota Racing HYPERCAR
|8
|S. Buemi B. Hartley R. Hirakawa
|Toyota TR010 Hybrid
|381
|
+20.417
24:03'21.447
|9.504
|32
|4
|
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
|12
|L. Deletraz W. Stevens N. Nato
|Cadillac V-Series.R
|381
|
+32.381
24:03'33.411
|11.964
|34
|5
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|51
|A. PierGuidi J. Calado A. Giovinazzi
|Ferrari 499P
|381
|
+2'22.423
24:05'23.453
|1'50.042
|31
|6
|
Alpine Endurance Team HYPERCAR
|35
|A. Felix da Costa C. Milesi F. Habsburg
|Alpine A424
|381
|
+2'30.205
24:05'31.235
|7.782
|31
|7
|
AF Corse HYPERCAR
|83
|Y. Yifei R. Kubica P. Hanson
|Ferrari 499P
|381
|
+2'35.573
24:05'36.603
|5.368
|32
|8
|
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
|007
|H. Tincknell T. Gamble R. Gunn
|Aston Martin Valkyrie
|379
|
+2 Tur
24:03'30.890
|2 Tur
|30
|9
|
Cadillac WTR HYPERCAR
|101
|R. Taylor J. Taylor F. Albuquerque
|Cadillac V-Series.R
|379
|
+2 Tur
24:03'59.236
|28.346
|35
|10
|
Alpine Endurance Team HYPERCAR
|36
|F. Makowiecki J. Gounon V. Martins
|Alpine A424
|379
|
+2 Tur
24:05'06.622
|1'07.386
|31
|11
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|94
|L. Duval M. Jakobsen T. Pourchaire
|Peugeot 9X8
|377
|
+4 Tur
24:04'18.448
|2 Tur
|30
|12
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|93
|P. diResta S. Vandoorne N. Cassidy
|Peugeot 9X8
|376
|
+5 Tur
24:05'21.204
|1 Tur
|31
|13
|
Genesis Magma Racing HYPERCAR
|19
|M. Jaminet P. Chatin D. Juncadella
|Genesis GMR-001
|372
|
+9 Tur
24:04'04.363
|4 Tur
|31
|14
|
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
|009
|A. Riberas M. Sorensen R. De Angelis
|Aston Martin Valkyrie
|372
|
+9 Tur
24:04'28.357
|23.994
|34
|15
|
INTER EUROPOL COMPETITION LMP2
|43
|J. Smiechowski T. Dillmann N. Yelloly
|Oreca 07 - Gibson
|361
|
+20 Tur
24:06'33.808
|11 Tur
|31
|16
|
INTER EUROPOL COMPETITION LMP2
|343
|B. Garg R. de Gerus N. Müller
|Oreca 07 - Gibson
|360
|
+21 Tur
24:03'07.994
|1 Tur
|29
|17
|
Forestier Racing by Panis LMP2
|29
|
L. Rousset
E. Masson
O. Gray
|Oreca 07 - Gibson
|360
|
+21 Tur
24:03'20.959
|12.965
|32
|18
|
VECTOR SPORT LMP2
|26
| R. Cullen
V. LomkoP. Fittipaldi
|Oreca 07 - Gibson
|360
|
+21 Tur
24:03'34.356
|13.397
|31
|19
|
CLX Motorsport LMP2
|37
|
A. Closmenil
I. Aguilera
T. Jensen
|Oreca 07 - Gibson
|360
|
+21 Tur
24:04'52.522
|1'18.166
|32
|20
|
IDEC SPORT LMP2
|28
| P. Lafargue
V. RinicellaJ. Uitert
|Oreca 07 - Gibson
|359
|
+22 Tur
24:05'11.370
|1 Tur
|34
|21
|
Crowdstrike Racing by APR LMP2
|4
| G. Kurtz
A. QuinnL. Heinrich
|Oreca 07 - Gibson
|358
|
+23 Tur
24:03'26.294
|1 Tur
|31
|22
|
United Autosports LMP2
|22
|R. Lindh G. Saucy M. Jensen
|Oreca 07 - Gibson
|358
|
+23 Tur
24:03'37.658
|11.364
|32
|23
|
AF Corse LMP2
|183
|F. Perrodo M. Vaxivière B. Barnicoat
|Oreca 07 - Gibson
|357
|
+24 Tur
24:04'34.947
|1 Tur
|31
|24
|
AO by TF LMP2
|99
|P. Hyett J. Allen D. Cameron
|Oreca 07 - Gibson
|356
|
+25 Tur
24:05'02.178
|1 Tur
|32
|25
|
Proton Competition LMP2
|9
| J. Ried K. Ohta
H. King
|Oreca 07 - Gibson
|356
|
+25 Tur
24:05'32.283
|30.105
|32
|26
|
Algarve Pro Racing Team LMP2
|25
|
M. JensenE. Trulli J. Hughes
|Oreca 07 - Gibson
|356
|
+25 Tur
24:05'50.357
|18.074
|32
|27
|
TDS Racing LMP2
|14
|T. Lutke M. Beche K. Estre
|Oreca 07 - Gibson
|355
|
+26 Tur
24:06'08.936
|1 Tur
|34
|28
|
Proton Competition LMP2
|44
| H. FelbermayrJr.
H. Felbermayr
L. Fluxá
|Oreca 07 - Gibson
|354
|
+27 Tur
24:04'54.501
|1 Tur
|30
|29
|
United Autosports LMP2
|222
|D. Schneider B. Hanley O. Jarvis
|Oreca 07 - Gibson
|354
|
+27 Tur
24:05'24.274
|29.773
|30
|30
|
RD Limited LMP2
|48
|F. Poordad T. Vautier R. Dumas
|Oreca 07 - Gibson
|353
|
+28 Tur
24:05'07.555
|1 Tur
|34
|31
|
DKR Engineering LMP2
|3
|J. Farano S. Alvarez R. vanderZande
|Oreca 07 - Gibson
|344
|
+37 Tur
24:06'21.773
|9 Tur
|35
|32
|
NIELSEN RACING LMP2
|24
| D. Heinemeier Hansson
E. PearsonJ. Doohan
|Oreca 07 - Gibson
|341
|
+40 Tur
24:03'49.886
|3 Tur
|31
|33
|
TF Sport LMGT3
|33
|B. Keating J. Edgar N. Catsburg
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|336
|
+45 Tur
24:06'52.461
|5 Tur
|32
|34
|
AKKODIS ASP Team LMGT3
|78
| T. Rompuy
H. DavidJ. Hawksworth
|Lexus RC F GT3
|335
|
+46 Tur
24:03'08.533
|1 Tur
|32
|35
|
Heart of Racing Team LMGT3
|23
|
G. NewellD. Barrichello J. Adam
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|335
|
+46 Tur
24:04'13.931
|1'05.398
|35
|36
|
AKKODIS ASP Team LMGT3
|87
|
R. UmbrarescuC. Schmid J. Lopez
|Lexus RC F GT3
|335
|
+46 Tur
24:04'15.666
|1.735
|34
|37
|
Vista AF Corse LMGT3
|21
|F. Heriau S. Mann A. Rovera
|Ferrari 296 GT3 Evo
|335
|
+46 Tur
24:04'34.041
|18.375
|32
|38
|
Racing Team Turkey by TF LMGT3
|34
|
P. DempseyS. Yoluç C. Eastwood
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|335
|
+46 Tur
24:05'08.218
|34.177
|33
|39
|
TEAM WRT LMGT3
|32
|D. Leung S. Gelael A. Farfus
|BMW M4 GT3 Evo
|334
|
+47 Tur
24:03'32.171
|1 Tur
|33
|40
|
RICHARD MILLE AF CORSE LMGT3
|150
| C. Toledo L. Wadoux
R. Agostini
|Ferrari 296 GT3 Evo
|334
|
+47 Tur
24:04'30.987
|58.816
|31
|41
|
Kessel Racing LMGT3
|74
|
D. BlattnerL. Patrese D. Marschall
|Ferrari 296 GT3 Evo
|334
|
+47 Tur
24:04'44.899
|13.912
|35
|42
|
Kessel Racing LMGT3
|57
| T. Kimura
C. LaursenD. Serra
|Ferrari 296 GT3 Evo
|334
|
+47 Tur
24:05'15.370
|30.471
|33
|43
|
Racing Spirit of Leman LMGT3
|59
| C. Mateu
M. FossardV. Hasse-Clot
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|332
|
+49 Tur
24:03'47.474
|2 Tur
|34
|44
|
Garage 59 LMGT3
|10
|
A. Au
T. FlemingM. Kirchhofer
|McLaren 720S GT3 Evo
|332
|
+49 Tur
24:06'28.306
|2'40.832
|32
|45
|
The Bend Manthey LMGT3
|92
|Y. Shahin R. Pera R. Lietz
|Porsche 911 GT3 R
|330
|
+51 Tur
24:05'31.149
|2 Tur
|31
|46
|
TF Sport LMGT3
|2
|
J. Ibrahim
L. Nicolas Hanafin
B. Green
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|330
|
+51 Tur
24:06'15.609
|44.460
|35
|47
|
Garage 59 LMGT3
|58
| A. West F. Gehrsitz
B. Goethe
|McLaren 720S GT3 Evo
|329
|
+52 Tur
24:03'07.290
|1 Tur
|36
|48
|
Team Qatar by Iron Lynx LMGT3
|62
|
A. Ali Al-KhelaifiJ. Hanses G. Alesi
|Mercedes AMG GT3
|324
|
+57 Tur
24:03'54.380
|5 Tur
|33
|49
|
Proton Competition LMGT3
|88
|S. Gattuso G. Levorato L. Sargeant
|Ford Mustang GT3
|323
|
+58 Tur
24:06'25.942
|1 Tur
|34
|dnf
|
DUQUEINE TEAM LMP2
|30
|D. Pin J. Andlauer R. Verschoor
|Oreca 07 - Gibson
|307
|
+74 Tur
20:36'43.524
|16 Tur
|27
|Yarış dışı
|dnf
|
Heart of Racing Team LMGT3
|27
|I. James Z. Robichon M. Drudi
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|291
|
+90 Tur
21:03'27.097
|16 Tur
|29
|Yarış dışı
|dnf
|
TEAM WRT LMGT3
|69
| A. McIntosh P. Thompson
D. Harper
|BMW M4 GT3 Evo
|291
|
+90 Tur
21:08'08.763
|4'41.666
|29
|Yarış dışı
|dnf
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|50
|A. Fuoco N. Nielsen M. Molina
|Ferrari 499P
|284
|
+97 Tur
18:19'55.370
|7 Tur
|24
|Yarış dışı
|dnf
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|15
|K. Magnussen R. Marciello D. Vanthoor
|BMW M Hybrid V8
|272
|
+109 Tur
17:20'34.543
|12 Tur
|23
|Yarış dışı
|dnf
|
Genesis Magma Racing HYPERCAR
|17
| A. Lotterer P. Derani
M. Jaubert
|Genesis GMR-001
|263
|
+118 Tur
16:26'58.396
|9 Tur
|22
|Yarış dışı
|dnf
|
Manthey DK Engineering LMGT3
|91
|
J. CottinghamT. Boguslavskiy A. Güven
|Porsche 911 GT3 R
|254
|
+127 Tur
18:02'21.172
|9 Tur
|25
|Yarış dışı
|dnf
|
Proton Competition LMGT3
|77
| E. Powell B. Tuck
S. Priaulx
|Ford Mustang GT3
|244
|
+137 Tur
17:33'09.298
|10 Tur
|27
|Yarış dışı
|dnf
|
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
|38
|S. Bourdais E. Bamber J. Aitken
|Cadillac V-Series.R
|218
|
+163 Tur
15:57'19.921
|26 Tur
|21
|Yarış dışı
|dnf
|
IRON LYNX LMGT3
|79
|
J. ZelgerM. Cressoni L. Hodenius
|Mercedes AMG GT3
|153
|
+228 Tur
11:03'22.599
|65 Tur
|15
|Yarış dışı
|dnf
|
Vista AF Corse LMGT3
|54
|T. Flohr F. Castellacci D. Rigon
|Ferrari 296 GT3 Evo
|110
|
+271 Tur
7:36'48.500
|43 Tur
|10
|Yarış dışı
|dnf
|
IRON LYNX LMGT3
|61
|M. Berry R. Andrade M. Martin
|Mercedes AMG GT3
|65
|
+316 Tur
5:03'16.609
|45 Tur
|8
|Yarış dışı
|dnf
|
13 Autosport LMGT3
|13
|O. Fidani L. Kern M. Bell
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|61
|
+320 Tur
4:55'34.441
|4 Tur
|7
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