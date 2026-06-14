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Yarış raporu
WEC 2026 Le Mans 24 Saat

Le Mans 24 Saat: Toyota dört yıl sonra yeniden kazandı, Racing Team Turkey LMGT3'te 7. sırada

Toyota, GR010 Hybrid'iyle rakipleri BMW ve Cadillac'ı geride bırakarak Le Mans 24 Saat yarışında etkileyici bir zafer elde etti. LMGT3 kategorisinde Racing Team Turkey 7. olurken, temsilcimiz Ayhancan Güven yarış dışı kaldı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Düzenlendi:
Winners #7 Toyota Racing Toyota TR010 Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck De Vries

Nyck de Vries, Kamui Kobayashi ve Mike Conway'den oluşan #7 Toyota ekibi, sakin ancak son bölümlerde büyük gerilim barındıran yarışın sonunda zafere ulaştı. Brendon Hartley, Ryo Hirakawa ve Sebastien Buemi'nin kullandığı kardeş #8 Toyota ise yarışı üçüncü sırada tamamladı.

İki Toyota'nın arasına, Robin Frijns, Rene Rast ve Sheldon van der Linde'nin pilotluğunu yaptığı #20 BMW M Hybrid V8 yerleşti. Böylece Alman üretici, 2024'teki dönüşünden bu yana Le Mans'taki en rekabetçi performansını sergilemiş oldu.

Toyota, ilk 30 dakikasında büyük bir stratejik hamle yaptı. Her iki Hypercar aracını da erken pit stop için içeri alan Toyota, erken pitle öne geçmek adına kısa yakıt dolumu uyguladı. Sınıftaki diğer araçlar ilk saatin sonunda rutin servis için pite geldiğinde, 15. sıradan start alan #8 Toyota liderliğe yükselirken #7 GR010 Hybrid de ilk 10 içerisine girdi.

Sabah saatlerinde #8 aracında fren kampanası bağlantısının değiştirilmesi nedeniyle zaman kaybedilince liderlik, çok küçük bir farkla #7 Toyota'ya geçti. Tam bu sırada güvenlik aracı tüm grubu yeniden bir araya getirdi.

Yarış yeniden başladığında üç farklı üreticiyi temsil eden dört araç zafer için öne çıktı. Yarış lideri #20 BMW'nin hemen arkasında, daha önce FCY ihlali nedeniyle aldığı geçiş cezasıyla zaman kaybeden #12 Cadillac V-Series.R bulunuyordu. #7 Toyota başlangıçta kardeş aracın önünde üçüncü sıradaydı ancak Hartley daha hızlı pit stop sayesinde öne geçti.

Robin Frijns'ın hatalı bir pit giriş turu atmasının ardından #20 BMW liderliği kaybetti. Bunun üzerine iki Toyota öne fırladı ve hem Hartley hem de de Vries, Norman Nato'nun kullandığı Cadillac'ı geride bıraktı.

#20 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8: Robin Frijns, Rene Rast, Sheldon Van Der Linde

#20 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8: Robin Frijns, Rene Rast, Sheldon Van Der Linde

Photo by: James Moy Photography via Getty Images

İki Toyota arasında yoğun bir mücadele şekillenmeye başlamışken bir LMP2 aracının karıştığı olay nedeniyle FCY ilan edildi. Hartley uyarı periyodu öncesinde pit stopunu tamamlamıştı. De Vries ise FCY sırasında acil servis için pite girdi ve ardından tam bir pit stop yapmak üzere tekrar içeri çağrıldı.

Yarış yeniden yeşil bayrak koşullarına döndüğünde #7 Toyota rahat bir şekilde liderdi ve #8 Toyota'yı gerisinde bırakmıştı. De Vries sondan bir önceki saatte pist sınırlarını ihlal ettiği gerekçesiyle inceleme altına alınsa da yarış hakemleri tarafından herhangi bir ceza verilmedi. Son bölümü Kobayashi tamamladı ve #7 Toyota damalı bayrağı en yakın rakibinin 11 saniye önünde gördü.

Bu sonuç Toyota'nın Le Mans'taki son zaferini elde ettiği 2022'den bu yana ilk, toplamda ise altıncı galibiyeti oldu. Conway ve Kobayashi kariyerlerinin ikinci Le Mans zaferini alırken de Vries ilk genel klasman birinciliğini kutladı.

Son saate girilirken #8 Toyota kardeş aracın arkasındaydı ancak Frijns, daha önce yaşadığı pist dışı gezintinin ardından toparlanarak Porsche Virajları'nda Buemi'yi geçti ve #20 BMW'yi ikinci sıraya taşıdı.

Yarışın çeşitli bölümlerinde liderlik yapan #12 Cadillac ise son saatlerde podyum mücadelesi verecek hıza sahip değildi. #8 Toyota'nın yarışını olumsuz etkileyen FCY periyodu aynı zamanda Cadillac'ın da galibiyet şansını sona erdirdi. Nato, Will Stevens ve Louis Deletraz üçlüsü yarışı liderin 32 saniye gerisinde dördüncü sırada tamamladı.

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen, Miguel Molina

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen, Miguel Molina

Photo by: Rainier Ehrhardt

Ferrari ise spor otomobil yarışlarının en üst sınıfına dönüşünden bu yana Le Mans'taki ilk yenilgisini aldı. Alessandro Pier Guidi, James Calado ve Antonio Giovinazzi, fabrika destekli #51 Ferrari 499P ile yarışı beşinci sırada tamamladı.

İtalyan üretici yarış boyunca ön gruptaki mücadeleye dahil olabilecek tempoyu bulmakta zorlandı. Ayrıca Pier Guidi, yarışın beşinci saatinde #9 Proton aracıyla temas yaşadı ve bu olay nedeniyle geçiş cezası aldı.

#50 Ferrari ise gece saatlerinde galibiyet mücadelesinden düştükten sonra pazar sabahı yaşadığı mekanik sorun nedeniyle yarışa veda etti.

Alpine gece boyunca zaman zaman güçlü performans sergilese de en iyi sonucunu Ferdinand Habsburg, Charles Milesi ve Antonio Felix da Costa'nın kullandığı #35 A424 ile altıncılıkla aldı. Ön denge çubuğu bağlantısındaki arıza nedeniyle birkaç tur kaybeden araç önemli zaman yitirdi. Jules Gounon, Frederic Makowiecki ve Victor Martins'in kullandığı araç ise 10. oldu.

Son şampiyonlar Ye Yifei, Robert Kubica ve Phil Hanson, son 15 dakikada kısa bir yakıt ikmali için pite girmelerine rağmen AF Corse'un işlettiği Ferrari ile yedinci sırayı elde etti.

Aston Martin için Hypercar sınıfındaki ikinci Le Mans katılımı oldukça sessiz geçti. Harry Tincknell, Tom Gamble ve Ross Gunn'ın kullandığı #007 Valkyrie LMH sekizinci sırada finiş gördü. Markanın diğer aracı ise bitime biraz fazla bir saat kala garaja çekildi ve onarımların ardından 14. ve son sırada sınıflandırıldı.

Wayne Taylor Racing'in Filipe Albuquerque, Ricky Taylor ve Jordan Taylor'dan oluşan #101 Cadillac ekibi, aldığı çeşitli FCY cezalarına rağmen yarışı dokuzuncu sırada tamamladı.

Beklendiği gibi Peugeot, yarış boyunca Hypercar grubunun arka sıralarında kaldı. Ancak Fransız üretici yine de 24 saat boyunca güvenilir bir performans ortaya koydu.

Loic Duval, Malthe Jakobsen ve Theo Pourchaire'nin kullandığı #94 Peugeot 9X8 liderin dört tur gerisinde 11. olurken, Paul Di Resta, Stoffel Vandoorne ve Nick Cassidy'nin yer aldığı kardeş #93 araç 12. sırayı aldı.

Genesis, Le Mans'taki ilk katılımında araçlarından birini finişe ulaştırmayı başardı. Mathieu Jaminet, Paul-Loup Chatin ve Daniel Juncadella'nın kullandığı #19 GMR-001, gece boyunca iki kez mekanik sorun yaşamasına rağmen yarışı 13. sırada tamamladı.

Hyundai markasının #17 numaralı aracı ise pazar sabahı yarışa veda etti. Mathys Jaubert ilk 10 mücadelesi verirken sağ ön süspansiyon arızası nedeniyle yolda kaldı.

#43 Inter Europol Competition Oreca 07 Gibson: Jakub Smiechowski, Tom Dillmann, Nick Yelloly

#43 Inter Europol Competition Oreca 07 Gibson: Jakub Smiechowski, Tom Dillmann, Nick Yelloly

Photo by: Rainier Ehrhardt

Inter Europol, Le Mans'taki LMP2 zaferini korumayı başardı ve Polonyalı ekip sınıfta dominant bir duble elde etti.

Jakub Smiechowski, Nick Yelloly ve Tom Dillmann'ın kullandığı #43 Oreca, damalı bayrağı kardeş #434 aracın yaklaşık 30 saniye önünde geçerek zafere ulaştı.

Yarışın son iki saatinde iki Inter Europol aracı birkaç kez yer değiştirirken Dillmann son saatte Nico Mueller'i yeniden geçerek farkı açmayı başardı.

Inter Europol pilotları, bitime üç buçuk saat kala fren sorunu nedeniyle yarış dışı kalan #30 Duqueine Oreca'nın ardından yalnızca birbirleriyle mücadele etti.

Julien Andlauer, Richard Verschoor ve Doriane Pin gece boyunca sınıf liderliğini elinde bulundurmuştu. Ancak Verschoor ikinci sırada ilerlerken aracın sol ön bölümünden yoğun duman çıkmasıyla birlikte pist üzerinde durmak zorunda kaldı.

Duqueine'in yarış dışı kalmasının ardından Esteban Masson, Louis Rousset ve Oliver Gray, #29 Forestier Racing by Panis Oreca ile podyumu tamamladı.

#33 TF Sport Corvette Z06 LMGT3.R: Ben Keating, Jonny Edgar, Nicky Catsburg

#33 TF Sport Corvette Z06 LMGT3.R: Ben Keating, Jonny Edgar, Nicky Catsburg

Photo by: Rainier Ehrhardt

LMGT3 sınıfında TF Sport rahat bir galibiyet elde etti. Jonny Edgar, Ben Keating ve Nicky Catsburg'un kullandığı #33 Corvette Z06 GT3.R sınıf birinciliğini kazandı.

Yarışın ilk bölümlerinde Aston Martin ve Lexus favori görünse de Corvette, fabrika pilotu Catsburg'un etkileyici stintleri sayesinde gece saatlerinde liderliğe yükseldi.

İkinci Güvenlik Aracı periyodu Corvette'in iki dakikalık avantajını silerken, #23 Heart of Racing Aston Martin Vantage bitime üç saat kala liderliğe kadar yükseldi.

Ancak TF Sport ekibi son bölümde yeniden kontrolü ele geçirdi ve Corvette'e LMGT3 dönemindeki ilk Le Mans zaferini kazandırdı.

Jack Hawksworth, Hadrien David ve Tom Van Rompuy'un kullandığı #78 ASP Lexus RC F GT3 ikinci olurken, Gray Newell, Jonny Adam ve Eduardo Barrichello'nun yer aldığı #23 Aston Martin üçüncülüğü elde etti. Racing Team Turkey ise Salih Yoluç ile 7. sırayı aldı.

Fabrika pilotu Mattia Drudi ile pole pozisyonunu yaklaşık bir saniye farkla kazanan kardeş #27 Aston Martin ise bitime üç saatten az süre kala yarış dışı kaldı.

Manthey'in LMGT3 sınıfındaki yenilmezlik serisi de sona erdi. Takımın iki Porsche 911 GT3 R aracı da çeşitli sorunlarla karşılaştı.

Yasser Shahin, Riccardo Pera ve Richard Lietz'in kullandığı #92 Porsche, ikinci saatte yaşanan rot kolu arızası nedeniyle yarış dışı kalmasa da mücadeleden koptu ve sınıfında 13. sırada yer aldı.

James Cottingham, Timur Boguslavskiy ve temsilcimiz Ayhancan Güven ise Porsche ile güçlü bir yarış geçiriyordu. Ancak Ayhancan, pazar sabahı direksiyon sisteminde yaşandığı düşünülen bir sorun nedeniyle ilk şikan çıkışında kaza yaparak yarışa veda etti. 

Yarış sonucu

Tüm istatistikler
 
Sıra Takım # Pilotlar Araç Tur Zaman Ara Pitler Yarış dışı Puan
1
Toyota Racing HYPERCAR
7 United Kingdom M. Conway Japan K. Kobayashi Netherlands N. deVries Toyota TR010 Hybrid 381

24:03'01.030

   32    
2
BMW M Team WRT HYPERCAR
20 Netherlands R. Frijns Germany R. Rast South Africa S. Linde BMW M Hybrid V8 381

+10.913

24:03'11.943

 10.913 30    
3
Toyota Racing HYPERCAR
8 Switzerland S. Buemi New Zealand B. Hartley Japan R. Hirakawa Toyota TR010 Hybrid 381

+20.417

24:03'21.447

 9.504 32    
4
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
12 Switzerland L. Deletraz United Kingdom W. Stevens France N. Nato Cadillac V-Series.R 381

+32.381

24:03'33.411

 11.964 34    
5
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
51 Italy A. PierGuidi United Kingdom J. Calado Italy A. Giovinazzi Ferrari 499P 381

+2'22.423

24:05'23.453

 1'50.042 31    
6
Alpine Endurance Team HYPERCAR
35 Portugal A. Felix da Costa France C. Milesi Austria F. Habsburg Alpine A424 381

+2'30.205

24:05'31.235

 7.782 31    
7
AF Corse HYPERCAR
83 China Y. Yifei Poland R. Kubica United Kingdom P. Hanson Ferrari 499P 381

+2'35.573

24:05'36.603

 5.368 32    
8
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
007 United Kingdom H. Tincknell United Kingdom T. Gamble United Kingdom R. Gunn Aston Martin Valkyrie 379

+2 Tur

24:03'30.890

 2 Tur 30    
9
Cadillac WTR HYPERCAR
101 United States R. Taylor United States J. Taylor Portugal F. Albuquerque Cadillac V-Series.R 379

+2 Tur

24:03'59.236

 28.346 35    
10
Alpine Endurance Team HYPERCAR
36 France F. Makowiecki France J. Gounon France V. Martins Alpine A424 379

+2 Tur

24:05'06.622

 1'07.386 31    
11
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
94 France L. Duval Denmark M. Jakobsen France T. Pourchaire Peugeot 9X8 377

+4 Tur

24:04'18.448

 2 Tur 30    
12
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
93 United Kingdom P. diResta Belgium S. Vandoorne New Zealand N. Cassidy Peugeot 9X8 376

+5 Tur

24:05'21.204

 1 Tur 31    
13
Genesis Magma Racing HYPERCAR
19 France M. Jaminet France P. Chatin Spain D. Juncadella Genesis GMR-001 372

+9 Tur

24:04'04.363

 4 Tur 31    
14
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
009 Spain A. Riberas Denmark M. Sorensen Canada R. De Angelis Aston Martin Valkyrie 372

+9 Tur

24:04'28.357

 23.994 34    
15
INTER EUROPOL COMPETITION LMP2
43 Poland J. Smiechowski France T. Dillmann United Kingdom N. Yelloly Oreca 07 - Gibson 361

+20 Tur

24:06'33.808

 11 Tur 31    
16
INTER EUROPOL COMPETITION LMP2
343 United States B. Garg France R. de Gerus Switzerland N. Müller Oreca 07 - Gibson 360

+21 Tur

24:03'07.994

 1 Tur 29    
17
Forestier Racing by Panis LMP2
29
L. Rousset
E. Masson
O. Gray
Oreca 07 - Gibson 360

+21 Tur

24:03'20.959

 12.965 32    
18
VECTOR SPORT LMP2
26 Ireland R. Cullen
V. Lomko
Brazil P. Fittipaldi 		Oreca 07 - Gibson 360

+21 Tur

24:03'34.356

 13.397 31    
19
CLX Motorsport LMP2
37
A. Closmenil
I. Aguilera
T. Jensen
Oreca 07 - Gibson 360

+21 Tur

24:04'52.522

 1'18.166 32    
20
IDEC SPORT LMP2
28 France P. Lafargue
V. Rinicella
Netherlands J. Uitert 		Oreca 07 - Gibson 359

+22 Tur

24:05'11.370

 1 Tur 34    
21
Crowdstrike Racing by APR LMP2
4 United States G. Kurtz
A. Quinn
Germany L. Heinrich 		Oreca 07 - Gibson 358

+23 Tur

24:03'26.294

 1 Tur 31    
22
United Autosports LMP2
22 Sweden R. Lindh Switzerland G. Saucy Denmark M. Jensen Oreca 07 - Gibson 358

+23 Tur

24:03'37.658

 11.364 32    
23
AF Corse LMP2
183 France F. Perrodo France M. Vaxivière United Kingdom B. Barnicoat Oreca 07 - Gibson 357

+24 Tur

24:04'34.947

 1 Tur 31    
24
AO by TF LMP2
99 United States P. Hyett Australia J. Allen United States D. Cameron Oreca 07 - Gibson 356

+25 Tur

24:05'02.178

 1 Tur 32    
25
Proton Competition LMP2
9 Germany J. Ried Japan K. Ohta
H. King
Oreca 07 - Gibson 356

+25 Tur

24:05'32.283

 30.105 32    
26
Algarve Pro Racing Team LMP2
25
M. Jensen
Italy E. Trulli United Kingdom J. Hughes 		Oreca 07 - Gibson 356

+25 Tur

24:05'50.357

 18.074 32    
27
TDS Racing LMP2
14 Canada T. Lutke Switzerland M. Beche France K. Estre Oreca 07 - Gibson 355

+26 Tur

24:06'08.936

 1 Tur 34    
28
Proton Competition LMP2
44 Austria H. FelbermayrJr.
H. Felbermayr
L. Fluxá
Oreca 07 - Gibson 354

+27 Tur

24:04'54.501

 1 Tur 30    
29
United Autosports LMP2
222 Brazil D. Schneider United Kingdom B. Hanley United Kingdom O. Jarvis Oreca 07 - Gibson 354

+27 Tur

24:05'24.274

 29.773 30    
30
RD Limited LMP2
48 United States F. Poordad France T. Vautier France R. Dumas Oreca 07 - Gibson 353

+28 Tur

24:05'07.555

 1 Tur 34    
31
DKR Engineering LMP2
3 Canada J. Farano Spain S. Alvarez Netherlands R. vanderZande Oreca 07 - Gibson 344

+37 Tur

24:06'21.773

 9 Tur 35    
32
NIELSEN RACING LMP2
24 Denmark D. Heinemeier Hansson
E. Pearson
Australia J. Doohan 		Oreca 07 - Gibson 341

+40 Tur

24:03'49.886

 3 Tur 31    
33
TF Sport LMGT3
33 United States B. Keating United Kingdom J. Edgar Netherlands N. Catsburg Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 336

+45 Tur

24:06'52.461

 5 Tur 32    
34
AKKODIS ASP Team LMGT3
78 Belgium T. Rompuy
H. David
United Kingdom J. Hawksworth 		Lexus RC F GT3 335

+46 Tur

24:03'08.533

 1 Tur 32    
35
Heart of Racing Team LMGT3
23
G. Newell
Brazil D. Barrichello United Kingdom J. Adam 		Aston Martin Vantage AMR GT3 335

+46 Tur

24:04'13.931

 1'05.398 35    
36
AKKODIS ASP Team LMGT3
87
R. Umbrarescu
Austria C. Schmid Argentina J. Lopez 		Lexus RC F GT3 335

+46 Tur

24:04'15.666

 1.735 34    
37
Vista AF Corse LMGT3
21 France F. Heriau France S. Mann Italy A. Rovera Ferrari 296 GT3 Evo 335

+46 Tur

24:04'34.041

 18.375 32    
38
Racing Team Turkey by TF LMGT3
34
P. Dempsey
Turkey S. Yoluç Ireland C. Eastwood 		Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 335

+46 Tur

24:05'08.218

 34.177 33    
39
TEAM WRT LMGT3
32 United Kingdom D. Leung Indonesia S. Gelael Brazil A. Farfus BMW M4 GT3 Evo 334

+47 Tur

24:03'32.171

 1 Tur 33    
40
RICHARD MILLE AF CORSE LMGT3
150 Brazil C. Toledo France L. Wadoux
R. Agostini
Ferrari 296 GT3 Evo 334

+47 Tur

24:04'30.987

 58.816 31    
41
Kessel Racing LMGT3
74
D. Blattner
Italy L. Patrese Algeria D. Marschall 		Ferrari 296 GT3 Evo 334

+47 Tur

24:04'44.899

 13.912 35    
42
Kessel Racing LMGT3
57 Japan T. Kimura
C. Laursen
Brazil D. Serra 		Ferrari 296 GT3 Evo 334

+47 Tur

24:05'15.370

 30.471 33    
43
Racing Spirit of Leman LMGT3
59 France C. Mateu
M. Fossard
France V. Hasse-Clot 		Aston Martin Vantage AMR GT3 332

+49 Tur

24:03'47.474

 2 Tur 34    
44
Garage 59 LMGT3
10
A. Au
T. Fleming
Germany M. Kirchhofer 		McLaren 720S GT3 Evo 332

+49 Tur

24:06'28.306

 2'40.832 32    
45
The Bend Manthey LMGT3
92 Australia Y. Shahin Italy R. Pera Austria R. Lietz Porsche 911 GT3 R 330

+51 Tur

24:05'31.149

 2 Tur 31    
46
TF Sport LMGT3
2
J. Ibrahim
L. Nicolas Hanafin
B. Green
Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 330

+51 Tur

24:06'15.609

 44.460 35    
47
Garage 59 LMGT3
58 Sweden A. West Germany F. Gehrsitz
B. Goethe
McLaren 720S GT3 Evo 329

+52 Tur

24:03'07.290

 1 Tur 36    
48
Team Qatar by Iron Lynx LMGT3
62
A. Ali Al-Khelaifi
Germany J. Hanses France G. Alesi 		Mercedes AMG GT3 324

+57 Tur

24:03'54.380

 5 Tur 33    
49
Proton Competition LMGT3
88 Italy S. Gattuso Italy G. Levorato United States L. Sargeant Ford Mustang GT3 323

+58 Tur

24:06'25.942

 1 Tur 34    
dnf
DUQUEINE TEAM LMP2
30 France D. Pin France J. Andlauer Netherlands R. Verschoor Oreca 07 - Gibson 307

+74 Tur

20:36'43.524

 16 Tur 27 Yarış dışı  
dnf
Heart of Racing Team LMGT3
27 United Kingdom I. James Canada Z. Robichon Italy M. Drudi Aston Martin Vantage AMR GT3 291

+90 Tur

21:03'27.097

 16 Tur 29 Yarış dışı  
dnf
TEAM WRT LMGT3
69 United States A. McIntosh Canada P. Thompson
D. Harper
BMW M4 GT3 Evo 291

+90 Tur

21:08'08.763

 4'41.666 29 Yarış dışı  
dnf
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
50 Italy A. Fuoco Denmark N. Nielsen Spain M. Molina Ferrari 499P 284

+97 Tur

18:19'55.370

 7 Tur 24 Yarış dışı  
dnf
BMW M Team WRT HYPERCAR
15 Denmark K. Magnussen Italy R. Marciello Belgium D. Vanthoor BMW M Hybrid V8 272

+109 Tur

17:20'34.543

 12 Tur 23 Yarış dışı  
dnf
Genesis Magma Racing HYPERCAR
17 Germany A. Lotterer Brazil P. Derani
M. Jaubert
Genesis GMR-001 263

+118 Tur

16:26'58.396

 9 Tur 22 Yarış dışı  
dnf
Manthey DK Engineering LMGT3
91
J. Cottingham
Russian Federation T. Boguslavskiy Turkey A. Güven 		Porsche 911 GT3 R 254

+127 Tur

18:02'21.172

 9 Tur 25 Yarış dışı  
dnf
Proton Competition LMGT3
77 United States E. Powell United Kingdom B. Tuck
S. Priaulx
Ford Mustang GT3 244

+137 Tur

17:33'09.298

 10 Tur 27 Yarış dışı  
dnf
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
38 France S. Bourdais New Zealand E. Bamber United Kingdom J. Aitken Cadillac V-Series.R 218

+163 Tur

15:57'19.921

 26 Tur 21 Yarış dışı  
dnf
IRON LYNX LMGT3
79
J. Zelger
Italy M. Cressoni Netherlands L. Hodenius 		Mercedes AMG GT3 153

+228 Tur

11:03'22.599

 65 Tur 15 Yarış dışı  
dnf
Vista AF Corse LMGT3
54 Switzerland T. Flohr Italy F. Castellacci Italy D. Rigon Ferrari 296 GT3 Evo 110

+271 Tur

7:36'48.500

 43 Tur 10 Yarış dışı  
dnf
IRON LYNX LMGT3
61 Australia M. Berry Portugal R. Andrade Belgium M. Martin Mercedes AMG GT3 65

+316 Tur

5:03'16.609

 45 Tur 8 Yarış dışı  
dnf
13 Autosport LMGT3
13 Canada O. Fidani Germany L. Kern United Kingdom M. Bell Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 61

+320 Tur

4:55'34.441

 4 Tur 7 Yarış dışı  
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WSBK Misano 2. yarış: Bulega lider, Bahattin kaza yaptı

World Superbike
SBK World Superbike
Misano
WSBK Misano 2. yarış: Bulega lider, Bahattin kaza yaptı