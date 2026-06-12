Resmi: Silverstone, 2027’de WEC takvimine geri dönüyor

Birleşik Krallık, sekiz yıllık uzun bir aranın ardından yeniden Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu hafta sonu gerçekleştirilecek efsanevi Le Mans 24 Saat yarışı öncesinde bir araya gelen WEC organizatörleri FIA ve Automobile Club de l’Ouest (ACO), 25 Nisan 2027 tarihinde Silverstone Pisti'nde 6 saatlik bir yarış düzenleneceğini resmi olarak onayladı.

Bu kararla 2027 takvimi, şampiyona tarihindeki en geniş kapsamlı programlardan biri olarak dokuz yarışa yükseldi. 2027 WEC sezonunun üçüncü ayağı olacak Silverstone, takvimde kendisiyle aynı uzunluğa sahip olan iki geleneksel Avrupa yarışı Imola ve Spa'nın arasında yer alacak.

Orta Doğu'daki gerilimler nedeniyle bu yıl takvimin ilerleyen dönemlerine kaydırılan Losail'deki 1812 kilometrelik açılış mücadelesinin ardından, 2027 şampiyonası 27 Mart'ta yeniden Katar'da start alacak.

Motor sporları dünyasının en önemli organizasyonlarından Le Mans 24 Saat yarışı ise 12-13 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Böylece sezonun ilk yarısı, dört ay gibi kısa bir süreye beş yarışın sığdırıldığı oldukça yoğun ve hareketli bir takvime sahne olacak.

Sezonun Avrupa ayağı tamamlandıktan sonra WEC, büyük ölçüde korunan mevcut düzeni takip ederek Amerika kıtasına ve Asya'ya doğru yola çıkacak.

#35 Alpine Endurance Team Alpine A424: Antonio Felix Da Costa, Charles Milesi, Ferdinand Habsburg Photo by: Marc Fleury

Sao Paulo yarışı 11 Temmuz'da düzenlenirken, iki aylık bir aranın ardından eylülde Austin mücadelesi onu takip edecek. Japonya, 26 Eylül'de gerçekleştirilecek Fuji 6 Saat yarışı ile bir kez daha sezonun sondan bir önceki ayağına ev sahipliği yapacak.

WEC şampiyonası, 6 Kasım'da Bahreyn'de düzenlenecek 8 saatlik geleneksel gece-gündüz yarışı ile sonlanacak. Dokuz aya yayılan bu dokuz yarışlık takvim, 2017'den bu yana şampiyona tarihinin en uzun sezonu unvanını alacak.

WEC CEO'su Frederic Lequien, karardan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: "Birkaç sezon boyunca yakaladığımız istikrarın ardından, FIA WEC’in üreticiler, medya ve taraftarlar nezdinde giderek artan popülaritesi, bizi takvimi genişletmek için doğru zamanın geldiğine ikna etti.”

“Silverstone ile her zaman heyecan verici yarışlara sahne olan ve devasa kalabalıkları kendine çeken, rakiplere muazzam bir mücadele sunarken mevcut sekiz pistimizi de kusursuz bir şekilde tamamlayan tarihi bir değere geri dönüyoruz.”

“Beş küresel bölgeye yayılan kaçırılmayacak dokuz yarışla birlikte, bir başka heyecan dolu sezonun daha garanti altına alındığını söyleyebilirim."

2027 WEC Takvimi

No Round Date – Prologue (Qatar) 21–22 March 1 Qatar 1812km 25–27 March 2 Imola 6 Hours 9–11 April 3 Silverstone 6 Hours 23–25 April 4 Spa 6 Hours 13–15 May 5 Le Mans 24 Hours 9–13 June 6 Sao Paulo 6 Hours 9–11 July 7 Austin 6 Hours (Lone Star Le Mans) 10–12 September 8 Fuji 6 Hours 24–26 September 9 Bahrain 8 Hours 4–6 November