2026 Macaristan GP: Norris 2026'daki ilk zaferini kazandı, Verstappen 2. Antonelli 3. sırada

Yaz arasından önceki son yarış olan Macaristan GP öncesinde hava koşulları elverişliydi fakat rüzgârın etkisiyle piste taşınan tozlar ekranlara yansıdı. Formasyon turunun ardından grid dizimindeki yerlerini alan pilotlar, ışıkların sönmesiyle start aldı ve 70 turluk Macaristan GP heyecanı başladı.

İlk virajda Lando Norris pozisyonunu korumayı başardı fakat Piastri, Leclerc’i geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi. Kısa süre sonra McLaren pilotları rekabete girişti ve ilk tur sonlanmadan Piastri liderliği ele geçirdi. Max Verstappen de Leclerc’i geride bırakıp üçüncü sırada McLaren’leri takip etti.

İkinci turda Piastri, Norris ile arasındaki farkı 0.8 saniyeye kadar çıkardı. Verstappen ile Norris arasındaki farksa yaklaşık 1.5 saniye civarında seyretti.

George Russell, aracında detayları paylaşılmayan bir sorun yaşadı ve ilk turlarda 20. sıraya kadar geriledi. Araç telsizindeki konuşmalara göre motor devrini kontrol eden “anti-stall” yazılımında bir sorun olduğu anlaşıldı.

Üçüncü turda Hamilton, Verstappen’i geçmek için bir manevra denedi fakat Hollandalı pilot pozisyonunu savundu. Verstappen farkı biraz rahatlatsa da Hamilton, dört kez dünya şampiyonuna baskı kurmaya devam etti.

Dördünü turda Piastri, takım arkadaşıyla arasındaki süreyi bir saniyeye kadar çıkardı.

Altıncı turun sonlarına doğru Hamilton’un baskısı altındaki Verstappen, takımına araçta bir sorun olduğunu ve sürüşün çok kötü hissettirdiğini söyledi. Piastri, takım arkadaşıyla arasındaki farkı 1.6 saniyeye kadar çıkarırken ikili, rakiplerden kopmaya başladı.

10. tura gelindiğinde Russell, 12. sıraya kadar yükselmeyi başardı. Norris ise takım arkadaşına yaklaşmaya çalışırken, takımının “Lastikler nasıl, her şey yolunda mı?” sorusunda, “Tempom aslında iyi fakat kirli hava işleri bozuyor.” şeklinde yanıt verdi ve Piastri’den daha hızlı olduğunu ima etti.

Alex Albon, 4. viraja girerken kısa süreliğine aracının kontrolünü kaybetti fakat hemen toparlayarak piste geri döndü. Herhangi bir kaza veya hasar meydana gelmedi.

11. turda Max Verstappen, vites geçişlerinde bir sorun olduğunu dile getirdi. Hamilton da bunu fark edip takımına, “Max gerçekten de yavaş.” dedi. Kısa süre sonra da arka taraftaki tutuşun azaldığını söyledi.

14. turda Hamilton pite girdi ve yumuşak lastiklerini sert lastiklerle değiştirdi. Hamilton piste Lawson’un arkasında, 9. sırada döndü. Aynı tur içinde, 5. virajda Lawson’u dış çizgiden geçerek 8. sıraya yükseldi.

15. turda Verstappen de pite girdi ve sert lastikleriyle yarışa Hamilton’un arkasında, 8. sırada döndü.

Aynı turda Cadillac pilotu Bottas, benzer bir soruna işaret ederek kokpitten dumanların yükseldiğini dile getirdi. Bottas pite girdiği anda garaja doğru ilerlerken ön lastiği alev aldı ve görevliler olaya müdahale etti.

16. turda Verstappen, Hamilton’u dar bir çizgiden geçerek 6. sıraya yükseldi. Geçişin ardından GP, Verstappen’e “güzel geçişti” dedi. Verstappen ise yarış mühendisine katıldı fakat aracın fren performansıyla ilgili geri vererek geçiş güzel olsa da “doğru hissettirmedi” dedi.

17. turda Leclerc de pite girdi ve yarışa Lawson’un gerisinde, 8. sırada dahil oldu.

18. turda McLaren ikilisinin pite girmesiyle Antonelli, geçici olarak liderliğe yükseldi. Arkasında da Hadjar takip etti.

19. turda Piastri, Norris ve Verstappen; Hadjar’ı geride bırakarak birer sıra yükseldi.

22. turda Antonelli de pite girdi ve Piastri tekrardan liderliğe yükseldi. Antonelli yarışa yeni sert lastikleriyle takım arkadaşı Russell’ın önünde, 6. sırada döndü.

25. turda Norris, takım arkadaşını yaklaşık yarım saniyeyle takip ederken Verstappen ile Norris’in arası dört buçuk saniyeye kadar açıldı.

26. turda Piastri, arka lastiklerinin pek iyi durumda olmadığını söyledi. Takım arkadaşının arkasında, 5. sırada yer alan Leclerc de takımına, “Çok zaman kaybediyoruz.” dedi.

28. turda Russell pite girdi. Piste Bortoleto’nun arkasında, 9. sırada döndü.

29. turda Verstappen tekrardan araç hakkında bir geri bildirimde bulunarak vites geçişlerinin çok zorladığını söyledi. Aynı turda Norris, viraj girişinde biraz dışarı taştı ve Piastri ile arasındaki fark yaklaşık 2 saniye civarında açıldı.

30. turda Leclerc, takımına “Stratejik olarak bir şey deneyebilir miyim?” diye sordu. Ferrari ise “düşünüyoruz” diyerek cevap verdi. Aynı turda Hamilton pite girdi ve piste Russell’ın önünde, 7. sırada döndü. Hamilton’un pite girdiğini göre McLaren, Piastri’ye tempoyu artırmasını söyledi fakat Piastri bir kez daha lastikleri hedef göstererek zaten tüm temposunu sergilediğini dile getirdi.

32. turda Hamilton, düzlük bölgesinde Hadjar’ı geride bırakarak 6. sıraya yükseldi.

33. turda Norris, kullanılmış lastiklerle bile daha Piastri’den hızlı olduğunu bir kez söyleyerek liderliği almak istediğini söyledi. Takımdan olumsuz yönde cevap geldi fakat kısa süre sonra Piastri pite çağrıldı. Piastri yarışa Hamilton’un önünde, 5. sırada döndü.

34. turda, Piastri’nin pite girmesiyle 2. sıraya yükselen Verstappen, 3.3 saniyelik farkla Norris’i takip etti.

36. turda 3. sıradaki Leclerc pite girdi. Leclerc, piste Russell’ın önünde, 7. sırada döndü.

37. turda Norris, Verstappen ile arasındaki farkı 6.5 saniyeye kadar açtı.

38. turda 4. sıradaki Piastri, Williams’tan Carlos Sainz’a tur bindirdiği esnada temas yaşadı. Yol vermesi beklenirken aniden Piastri’nin yarış çizgisini kapatan Sainz, hakemler tarafından inceleme altına alındı. Olayın ardından Piastri vakit kaybetti ve telsizden öfkesini dile getirdi.

Bearman, aracının kontrolünü kaybedip spin attı fakat kaza veya hasar meydana gelmedi.

40. turda lider Norris pite girdi ve piste Antonelli’nin arkasında, 3. sırada döndü. Verstappen geçici olarak liderliğe yükseldi.

41. turda tempo kaybeden Piastri, lastiklerini tüketene kadar limitleri zorlamasına yönelik bir talimat aldı fakat takımına yönelik öfkesini bir kez daha dile getirerek kendisiyle konuşulmamasını istedi.

42. turda Verstappen pite girdi ve piste yeni yumuşak lastikleriyle Leclerc’in önünde, 5. sırada döndü. Antonelli geçici olarak liderliğe yükseldi.

44. turda Verstappen yumuşak lastiklerin tamamen verimsizleştiğini dile getirdi.

46. turda Lando Norris, Antonelli’yi geride bırakarak liderliğe yükseldi. Kısa sürede aradaki farkı 1.2 saniyeye çıkaran Norris, ilerleyen turlarda farkı artırmaya devam etti. Piastri ise Sainz’ın hatasının bedelini ödemeye devam etti ve Antonelli’yi 5 saniyelik farkla takip etti.

50. turda Norris, Antonelli ile arasındaki farkı 4.2 saniyeye kadar artırdı. Piastri ise Antonelli ile arasındaki farkı 4.5 saniyeye kadar indirdi. Leclerc, aracında bir sorun olduğunu belirterek takımından ne yapması gerektiğine yönelik bir tavsiye bekledi.

52. turda Sergio Perez aracındaki bir sorun yüzünden yarışını sonlandırdı. Carlos Sainz, Piastri ile yaşadığı temasın ardından 5 saniye cezasına çarptırıldı.

54. turda Antonelli pite çağrıldı fakat takımının bu kararında tepki gösterdi. Antonelli yarışa Russell’ın önünde, 6. sırada döndü. Böylelikle Piastri ikinci sıraya yükseldi fakat takım arkadalını yaklaşık 12 saniyelik bir farkla takip etti.

56. turda Oscar Piastri aracının vites kutusunda bir sorun yaşamasının üzerine trajik bir şekilde pistin kenarında durarak yarışa veda etti. Piastri’nin aracının pistten alınması sanal güvenlik aracı devreye girdi. Olayın ardından Piastri büyük hayal kırıklığı yaşadı. Takım arkadaşı Norris ise vakit kaybetmeden pite girdi ve yeni set yumuşak lastikler taktı. Norris’in arkasından Ferrari ikilisi de pite girdi. Kısa süre sonra sanal güvenlik aracı kaldırıldı ve yarış devam etti.

58. turda, Hamilton’un pitten döndüğü esnada Antonelli, çizgiyi önde geçmesine rağmen geriye düştü. Olay incelendikten sonra Hamilton pozisyonu Mercedes pilotuna geri verdi.

60. turda Antonelli’yi takip eden Hamilton, viraj içindeki kirler yüzünden kısa süreliğine aracının kontrolünün kaybetti fakat başarıyla toparladı ve en az kayıpla yarışa devam etti.

62. turda arka sıralarda yaşanan mücadele dikkat çekti. Hulkenberg, puan barajına girmek için aracını limitlerine kadar zorladı fakat 10. sıradaki Lawson’u geçebilecek açıklık bulamadı.

63. turda Hamilton, pist sınırları içerisinde hızihlali yaptığı için inceleme altına alındı. Kısa süre sonra Hamilton’a hakemler tarafından 5 saniyelik ceza verildi.

67. turda lider Norris ile Verstappen arasındaki fark yaklaşık 13 saniyeye kadar açıldı. Antonelli ise Verstappen'i 5.3 saniyeyle takip etti. 5 saniye cezası olan Hamilton ise Antonelli ile arasındaki farkı yaklaşık 1 saniyeye kadar indirse de geçiş yapabilecek kadar yaklaşamadı.

Son turlarda sıralamaların değişmemesiyle damalı bayrağı ilk sırada geçen isim McLaren'den Lando Norris oldu. Max Verstappen ikinci sırada çizgiyi geçerken Kimi Antonelli, podyumun son basamağını tamamlayan isim oldu.