WEC Sao Paulo 6 Saat Sıralama: Cadillac, ön sırayı kapattı; Salih Yoluç 10., Ayhancan Güven 11. sırada

Cadillac, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Brezilya ayağı sıralama turlarında rakiplerine üstünlük sergiledi. Will Stevens, son turunda takım arkadaşı Jack Aitken'i geride bırakarak pole pozisyonunu kazanırken, Cadillac Hertz Team JOTA ilk çizgiyi tamamen kapattı.

İlk sıralama bölümünü zirvede tamamlayan Aitken, Hyperpole'de de turunu yaklaşık dört ondalık saniye geliştirerek pole pozisyonuna çok yaklaşmış gibi görünüyordu ancak İngiliz pilot pite döndükten kısa süre sonra Stevens, 1:23.041'lik derecesiyle takım arkadaşını 0.048 saniye farkla geride bıraktı.

Sonuçlar, Hypercar sınıfındaki rekabetin ne kadar yakın olduğunu da ortaya koydu. Hyperpole'e kalan 10 araç arasında yalnızca 0.6 saniyeden, ilk sıralama bölümündeki 17 Hypercar arasında ise 0.739 saniyeden az fark oluştu.

Cadillac'ın en yakın rakibi Alpine oldu. Hypercar sınıfındaki çaylak sezonunu geçiren Victor Martins, #36 Alpine A424 ile üçüncü sırayı alırken, takımın diğer aracında Charles Milesi beşinci oldu.

İki Alpine'in arasına ise ilk sektörde en hızlı dereceyi elde eden Dries Vanthoor, #15 BMW M Hybrid V8 ile dördüncü sırada girdi. Belçikalı pilot, pole pozisyonunun yalnızca 0.094 saniye gerisinde kaldı.

Genesis de Interlagos'taki güçlü performansını sürdürdü. Mathieu Jaminet, #19 GMR-001 ile altıncı olurken, Q1'de başka bir aracı engellediği gerekçesiyle inceleme altına alındı.

Malthe Jakobsen, #94 Peugeot 9X8'i Hyperpole'e taşıyarak sekizinci sırayı elde etti. Harry Tincknell'in kullandığı #007 Aston Martin Valkyrie dokuzuncu, Robert Kubica'nın #83 AF Corse Ferrari'si ise onuncu oldu.

Antonio Giovinazzi'nin kullandığı #51 Ferrari, ilk bölümde elenen ilk araç oldu. İtalyan pilotun derecesi, Aitken'in en hızlı turundan sadece 0.350 saniye yavaş olmasına rağmen Hyperpole için yeterli olmadı.

Ev sahibi Pipo Derani ise #17 Genesis ile son dakikalarda yaptığı büyük frenleme hatasının ardından 12. Sıraya geriledi. Onun arkasında Paul di Resta'nın kullandığı #93 Peugeot yer aldı.

Le Mans zaferinin ardından São Paulo'ya gelen Toyota ise beklentilerin çok gerisinde kaldı. Japon üreticinin iki aracı da Q1'de elendi.

Ryo Hirakawa, ilk virajda pist dışına taşmasının ardından en iyi Toyota ile 14. sırayı alırken, Kamui Kobayashi kardeş araçta ancak 16. olabildi. Sheldon van der Linde ise #20 BMW ile Hypercar sınıfının son sırasında yer aldı.

LMGT3: Aston Martin'den üst üste ikinci pole

#23 Heart of Racing Team Aston Martin Vantage AMR LMGT3: Gray Newell, Kobe Pauwells, Jonny Adam Photo by: Jakob Ebrey

LMGT3 sınıfında pole pozisyonu bir kez daha Heart of Racing'in oldu. Ancak bu kez zirveye çıkan araç, #23 Aston Martin Vantage GT3 oldu.

Grew Newell'in aracı Hyperpole'e taşımasının ardından direksiyona geçen Kobe Pauwels, attığı en hızlı turla rakiplerine yaklaşık 0.2 saniye fark atarak pole pozisyonunu kazandı.

Lin Hodenius, #79 Iron Lynx Mercedes-AMG GT3 ile ikinci olurken, Clemens Schmid #87 ASP Lexus RC F GT3 ile üçüncü sırayı aldı.

Parker Thompson, #69 WRT BMW M4 GT3 ile dördüncü olurken, Ben Tuck #77 Proton Ford Mustang GT3 ile ilk beşi tamamladı. Üçüncü ile beşinci sıra arasındaki fark ise yalnızca 0.009 saniye oldu.

Racing Team Turkey by TF takımındaki temsilcimiz Salih Yoluç, seans boyunca güçlü bir performans sergiledi ve 10. sıraya yerleşti. Manthey takımındaki temsilcimiz Ayhancan Güven ise az farkla Salih’in hemen arkasında, 11. sırada yer aldı.