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Sıralama turları raporu
WEC Interlagos

WEC Sao Paulo 6 Saat Sıralama: Cadillac, ön sırayı kapattı; Salih Yoluç 10., Ayhancan Güven 11. sırada

Cadillac, São Paulo'da sıralama turlarına damga vurarak ön sırayı kapattı ve yarış için güçlü br pozisyon elde etti.

Rachit Thukral Neşe Akkoyun
Düzenlendi:
#12 Cadillac Hertz Team Jota Cadillac V-Series.R: Norman Nato, Will Stevens

Cadillac, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Brezilya ayağı sıralama turlarında rakiplerine üstünlük sergiledi. Will Stevens, son turunda takım arkadaşı Jack Aitken'i geride bırakarak pole pozisyonunu kazanırken, Cadillac Hertz Team JOTA ilk çizgiyi tamamen kapattı.

İlk sıralama bölümünü zirvede tamamlayan Aitken, Hyperpole'de de turunu yaklaşık dört ondalık saniye geliştirerek pole pozisyonuna çok yaklaşmış gibi görünüyordu ancak İngiliz pilot pite döndükten kısa süre sonra Stevens, 1:23.041'lik derecesiyle takım arkadaşını 0.048 saniye farkla geride bıraktı.

Sonuçlar, Hypercar sınıfındaki rekabetin ne kadar yakın olduğunu da ortaya koydu. Hyperpole'e kalan 10 araç arasında yalnızca 0.6 saniyeden, ilk sıralama bölümündeki 17 Hypercar arasında ise 0.739 saniyeden az fark oluştu.

Cadillac'ın en yakın rakibi Alpine oldu. Hypercar sınıfındaki çaylak sezonunu geçiren Victor Martins, #36 Alpine A424 ile üçüncü sırayı alırken, takımın diğer aracında Charles Milesi beşinci oldu.

İki Alpine'in arasına ise ilk sektörde en hızlı dereceyi elde eden Dries Vanthoor, #15 BMW M Hybrid V8 ile dördüncü sırada girdi. Belçikalı pilot, pole pozisyonunun yalnızca 0.094 saniye gerisinde kaldı.

Genesis de Interlagos'taki güçlü performansını sürdürdü. Mathieu Jaminet, #19 GMR-001 ile altıncı olurken, Q1'de başka bir aracı engellediği gerekçesiyle inceleme altına alındı.

Malthe Jakobsen, #94 Peugeot 9X8'i Hyperpole'e taşıyarak sekizinci sırayı elde etti. Harry Tincknell'in kullandığı #007 Aston Martin Valkyrie dokuzuncu, Robert Kubica'nın #83 AF Corse Ferrari'si ise onuncu oldu.

Antonio Giovinazzi'nin kullandığı #51 Ferrari, ilk bölümde elenen ilk araç oldu. İtalyan pilotun derecesi, Aitken'in en hızlı turundan sadece 0.350 saniye yavaş olmasına rağmen Hyperpole için yeterli olmadı.

Ev sahibi Pipo Derani ise #17 Genesis ile son dakikalarda yaptığı büyük frenleme hatasının ardından 12. Sıraya geriledi. Onun arkasında Paul di Resta'nın kullandığı #93 Peugeot yer aldı.

Le Mans zaferinin ardından São Paulo'ya gelen Toyota ise beklentilerin çok gerisinde kaldı. Japon üreticinin iki aracı da Q1'de elendi.

Ryo Hirakawa, ilk virajda pist dışına taşmasının ardından en iyi Toyota ile 14. sırayı alırken, Kamui Kobayashi kardeş araçta ancak 16. olabildi. Sheldon van der Linde ise #20 BMW ile Hypercar sınıfının son sırasında yer aldı.

LMGT3: Aston Martin'den üst üste ikinci pole

#23 Heart of Racing Team Aston Martin Vantage AMR LMGT3: Gray Newell, Kobe Pauwells, Jonny Adam

#23 Heart of Racing Team Aston Martin Vantage AMR LMGT3: Gray Newell, Kobe Pauwells, Jonny Adam

Photo by: Jakob Ebrey

LMGT3 sınıfında pole pozisyonu bir kez daha Heart of Racing'in oldu. Ancak bu kez zirveye çıkan araç, #23 Aston Martin Vantage GT3 oldu.

Grew Newell'in aracı Hyperpole'e taşımasının ardından direksiyona geçen Kobe Pauwels, attığı en hızlı turla rakiplerine yaklaşık 0.2 saniye fark atarak pole pozisyonunu kazandı.

Lin Hodenius, #79 Iron Lynx Mercedes-AMG GT3 ile ikinci olurken, Clemens Schmid #87 ASP Lexus RC F GT3 ile üçüncü sırayı aldı.

Parker Thompson, #69 WRT BMW M4 GT3 ile dördüncü olurken, Ben Tuck #77 Proton Ford Mustang GT3 ile ilk beşi tamamladı. Üçüncü ile beşinci sıra arasındaki fark ise yalnızca 0.009 saniye oldu.

Racing Team Turkey by TF takımındaki temsilcimiz Salih Yoluç, seans boyunca güçlü bir performans sergiledi ve 10. sıraya yerleşti. Manthey takımındaki temsilcimiz Ayhancan Güven ise az farkla Salih’in hemen arkasında, 11. sırada yer aldı.

 

GRID

Tüm istatistikler
Sıra Takım # Pilotlar Araç Zaman km/sa
1
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
12 United Kingdom W. Stevens France N. Nato Switzerland L. Deletraz Cadillac V-Series.R

1'23.041

186.804
2
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
38 New Zealand E. Bamber France S. Bourdais United Kingdom J. Aitken Cadillac V-Series.R

+0.048

1'23.089

186.696
3
Alpine Endurance Team HYPERCAR
36 France F. Makowiecki France J. Gounon France V. Martins Alpine A424

+0.067

1'23.108

186.653
4
BMW M Team WRT HYPERCAR
15 Denmark K. Magnussen Italy R. Marciello Belgium D. Vanthoor BMW M Hybrid V8

+0.094

1'23.135

186.592
5
Alpine Endurance Team HYPERCAR
35 Portugal A. Felix da Costa France C. Milesi Austria F. Habsburg Alpine A424

+0.127

1'23.168

186.518
6
Genesis Magma Racing HYPERCAR
19 France M. Jaminet France P. Chatin Spain D. Juncadella Genesis GMR-001

+0.300

1'23.341

186.131
7
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
50 Italy A. Fuoco Spain M. Molina Denmark N. Nielsen Ferrari 499P

+0.346

1'23.387

186.028
8
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
94 France L. Duval Denmark M. Jakobsen France T. Pourchaire Peugeot 9X8

+0.361

1'23.402

185.995
9
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
007 United Kingdom H. Tincknell United Kingdom T. Gamble United Kingdom R. Gunn Aston Martin Valkyrie

+0.537

1'23.578

185.603
10
AF Corse HYPERCAR
83 China Y. Yifei Poland R. Kubica United Kingdom P. Hanson Ferrari 499P

+0.584

1'23.625

185.499
11
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
51 Italy A. PierGuidi United Kingdom J. Calado Italy A. Giovinazzi Ferrari 499P

+0.791

1'23.832

185.041
12
Genesis Magma Racing HYPERCAR
17 Germany A. Lotterer Brazil P. Derani
M. Jaubert
Genesis GMR-001

+0.943

1'23.984

184.706
13
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
93 United Kingdom P. diResta Belgium S. Vandoorne New Zealand N. Cassidy Peugeot 9X8

+0.969

1'24.010

184.649
14
Toyota Racing HYPERCAR
8 Switzerland S. Buemi New Zealand B. Hartley Japan R. Hirakawa Toyota GR010 - Hybrid

+1.007

1'24.048

184.565
15
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
009 Spain A. Riberas Denmark M. Sorensen Canada R. De Angelis Aston Martin Valkyrie

+1.110

1'24.151

184.340
16
Toyota Racing HYPERCAR
7 United Kingdom M. Conway Japan K. Kobayashi Netherlands N. deVries Toyota GR010 - Hybrid

+1.146

1'24.187

184.261
17
BMW M Team WRT HYPERCAR
20 Netherlands R. Frijns Germany R. Rast South Africa S. Linde BMW M Hybrid V8

+1.180

1'24.221

184.186
18
Heart of Racing Team LMGT3
23
G. Newell
Brazil D. Barrichello United Kingdom J. Adam 		Aston Martin Vantage AMR GT3

+10.309

1'33.350

166.174
19
IRON LYNX LMGT3
79
J. Zelger
Italy M. Cressoni Netherlands L. Hodenius 		Mercedes AMG GT3

+10.508

1'33.549

165.821
20
AKKODIS ASP Team LMGT3
87
R. Umbrarescu
Austria C. Schmid Argentina J. Lopez 		Lexus RC F GT3

+10.723

1'33.764

165.440
21
TEAM WRT LMGT3
69 United States A. McIntosh Canada P. Thompson
D. Harper
BMW M4 GT3 Evo

+10.725

1'33.766

165.437
22
Proton Competition LMGT3
77 United States E. Powell United Kingdom B. Tuck
S. Priaulx
Ford Mustang GT3

+10.732

1'33.773

165.425
23
IRON LYNX LMGT3
61 Australia M. Berry Portugal R. Andrade Belgium M. Martin Mercedes AMG GT3

+10.832

1'33.873

165.248
24
The Bend Manthey LMGT3
92 Australia Y. Shahin Italy R. Pera Austria R. Lietz Porsche 911 GT3 R

+11.028

1'34.069

164.904
25
Proton Competition LMGT3
88 Italy S. Gattuso Italy G. Levorato United States L. Sargeant Ford Mustang GT3

+11.240

1'34.281

164.533
26
TEAM WRT LMGT3
32 United Kingdom D. Leung Indonesia S. Gelael Brazil A. Farfus BMW M4 GT3 Evo

+11.285

1'34.326

164.455
27
Racing Team Turkey by TF LMGT3
34
P. Dempsey
Turkey S. Yoluç Ireland C. Eastwood 		Chevrolet Corvette Z06 GT3.R

+11.571

1'34.612

163.958
28
Manthey DK Engineering LMGT3
91
J. Cottingham
Russian Federation T. Boguslavskiy Turkey A. Güven 		Porsche 911 GT3 R

+11.872

1'34.913

163.438
29
TF Sport LMGT3
33 United States B. Keating United Kingdom J. Edgar
N. Varrone
Chevrolet Corvette Z06 GT3.R

+11.962

1'35.003

163.283
30
Vista AF Corse LMGT3
54 Switzerland T. Flohr Italy F. Castellacci Italy D. Rigon Ferrari 296 GT3 Evo

+12.071

1'35.112

163.096
31
Garage 59 LMGT3
10
A. Au
T. Fleming
Germany M. Kirchhofer 		McLaren 720S GT3 Evo

+12.094

1'35.135

163.056
32
Heart of Racing Team LMGT3
27 United Kingdom I. James Canada Z. Robichon Italy M. Drudi Aston Martin Vantage AMR GT3

+12.165

1'35.206

162.935
33
AKKODIS ASP Team LMGT3
78 Belgium T. Rompuy
H. David
E. Masson
Lexus RC F GT3

+12.170

1'35.211

162.926
34
Vista AF Corse LMGT3
21 France F. Heriau France S. Mann Italy A. Rovera Ferrari 296 GT3 Evo

+12.190

1'35.231

162.892
35
Garage 59 LMGT3
58 Sweden A. West Germany F. Gehrsitz
B. Goethe
McLaren 720S GT3 Evo

+12.221

1'35.262

162.839
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