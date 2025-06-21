Diğer Haberler
Neuville: "Finlandiya Rallisi artık çok hızlı hale geldi"
Rovanpera: "2027 sezonu için Toyota ile görüşeceğiz"
FIA, Suudi Arabistan Rallisi'nin kararı için son tarihi belirledi
Ogier, 10. WRC şampiyonluğu için sezonun kalan tüm rallilerine katılacak
WRC pilotları, FIA'nın yeni anlaşmasını değerlendirdi
Ali Türkkan, Finlandiya Rallisi’nde en çok etap kazanan isim oldu
WRC Finlandiya Rallisi: Pajari üst üste ikinci WRC zaferini evinde kazandı
WRC Finlandiya Rallisi: Ogier'in kazasının ardından liderlik Pajari'ye geçti
WRC ve ERC’de yeni dönem başlıyor: "Yüzyılın Anlaşması" imzalandı!
WRC Finlandiya Rallisi: Ogier, sağanak yağışın ardından liderliği ele geçirdi
Ali Türkkan ve Carlberg rekabeti kızışıyor: Finlandiya öncesi fark 2 puan
Rovanpera, WRC Finlandiya Rallisi'nde gösteri sürüşüne çıkacak
WRC Estonya Rallisi: Pajari, ilk zaferine bir adım daha yaklaştı
WRC Estonya: Pajari, yedi etap zaferiyle ralli liderliğine yükseldi
Lindblad, Formula 1 sonrası ralliye sıcak bakıyor: "Harika bir deneyimdi"
Hankook, WRC Akropolis Rallisi’ne özel lastik üretebilir
Ali Türkkan İlk WRC2 Startına Hazır
Tanak, ERC Rally di Roma Capitale'de Toyota GR Yaris Rally2'yi sürecek
FIA, WRC 2027 için 'Rally2 güncelleme kitini' duyurdu
Ali Türkkan, TOSFED desteğiyle WRC2 sınıfına adım atıyor
Kerem Kazaz, Bursa Rallisini zirvede tamamladı
50. Yeşil Bursa Rallisi için heyecan dolu geri sayım başladı
WRC Japonya Rallisi: Evans kazanarak şampiyonada farkı açtı, Toyota ilk 4'te
WRC Japonya Rallisi: Solberg, liderlik mücadelesi verirken kaza yaptı
WRC Japonya: Toyota, Evans liderliğinde ilk dört sıranın sahibi oldu
Ogier’den Verstappen’e WRC daveti: "Kendisini ağırlamaktan mutluluk duyarım"
Hankook, 2026 ve 2027’ye yönelik WRC lastiklerinin planını açıkladı
Katsuta'dan Japonya Rallisi için net mesaj: "Tam atak modunda olacağız"
JWRC Portekiz Rallisi’nin lideri Ali Türkkan!
WRC Portekiz Rallisi organizatörleri, etap güvenliği ihlâli nedeniyle ceza aldı
WRC Portekiz: Ogier yeniden liderliğe yükseldi, Solberg geriye düştü
WRC Portekiz: Fourmaux'nun kazası sonrası liderlik Ogier'e geçti
Ali Türkkan, Portekiz Rallisine lider başladı!
Ali Türkkan: “Portekiz’de zorlu etaplar bizi bekliyor”
Hyundai, Portekiz Rallisi'ne motor güncellemesiyle geliyor
Ogier'e göre Tänak, Toyota'nın 2027 WRC aracına büyük katkı sağlayacak
Toyota, İspanya'da yeni prototip aracını test ediyor
Bodrum Yaza Ralli İle Merhaba Diyor
DHL, Castrol Ford Team Türkiye’nin resmi sponsoru oldu
WRC Kanarya Adaları: Ogier, 2026'daki ilk zaferine ulaştı!
WRC Kanarya Adaları: Zorlu etabın ardından Ogier zirvede, Solberg takipte
WRC Kanarya Adaları: Ogier liderliğini korudu, Toyota ilk 5'i kapattı
Katsuta: "Rovanperä'nın desteğinin boşa gitmesini istemiyorum"
WRC Kanarya Adaları Rallisi: Katsuta özel açılış etabında liderliği aldı
Ott Tänak, Toyota ile 2027 WRC aracı test programına katıldı
Junior WRC’de iki yarış geride kaldı: Ali Türkkan zirve savaşını sürdürüyor
2026 Bodrum Rallisi için hazırlıklar tamamlandı!
JWRC ve WRC3’ün kazananı Ali Türkkan oldu!
Hırvatistan Rallisi 3. gün: Katsuta kazandı; Ali Türkkan, WRC3/JWRC'de galibiyete ulaştı!
Hırvatistan Rallisi 2. gün: Hyundai ilk zafere çok yakın, Ali Türkkan JWRC ve WRC3'te lider
Hırvatistan Rallisi 1. gün: Pajari lider, Neuville farkı kapattı
Temsilcilerimiz Ali Türkkan ve Kerem Kazaz, JWRC’de Hırvatistan Rallisinde
Katsuta: "Kenya'daki zafer, şimdiden beni olumlu etkilemeye başladı"
Hyundai’den Craig Breen anısına özel tasarım
Türkiye Ralli Şampiyonası'nda yeni sezon Marmaris'te açıldı
Evans: “İskoçya Rallisi, yeni nesil için büyük önem taşıyor”
Olumsuz hava koşulları WRC Kanarya Adaları Rallisi’nin programını değiştirdi
2026 Ralli Sezonu, Ege Rallisi ile Marmaris’te Açılıyor
Katsuta ilk WRC zaferinin ardından gözyaşlarını tutamadı
Kenya Safari Rallisi: Takamoto Katsuta, kariyerinin ilk WRC zaferini kazandı