Filtreler:
Diğer Haberler
Ogier, Citroen'den neden ayrıldığını açıkladı
Sebastien Ogier, bir senelik anlaşması daha olmasına rağmen Citroen WRC takımından neden ayrıldığını açıkladı.
Resmi: Ogier Citroen'den, Citroen WRC'den ayrılıyor!
Citroen, dünya şampiyonu Sebastien Ogier'in takımdan ayrılma kararı almasının ardından 2019 sonu itibariyle WRC'de yarışmayacağını duyurdu.
Citroen, 2021 sonrasında WRC'de olmayacağını doğruladı!
Citroen, 2021 yılı sonrasında Dünya Ralli Şampiyonası'nda mücadele etmeyeceklerini açıkladı.
Ogier, Evans ile birlikte Toyota'ya katılmaya hazırlanıyor
Elfyn Evans'ın Toyota'ya katılacağına yönelik açıklamanın önümüzdeki hafta sonuna kadar yapılması planlanırken, Sebastien Ogier'nin de Japon üreticiye katılması bekleniyor.
Citroen, WRC’den ayrılabilir!
Citroen, Dünya Ralli Şampiyonası’ndaki geleceğini gözden geçiriyor.
WRC pilotları, yangın mağdurlarına 11.000 dolar yardım yaptı
Dünya Ralli Şampiyonası pilotları ve ekipleri, Avustralya'daki yangında zarar gören insanlar için 11.000 dolar bağışta bulundular.
Resmi: Avustralya Rallisi yangın nedeniyle iptal, şampiyon Hyundai!
Avustralya Rallisi, kontrol altına alınamayan yangının ralli bölgesine yaklaşması nedeniyle resmen iptal edildi.
Avustralya Rallisi’nin yeni programı belli oldu
Dünya Ralli Şampiyonası’nın son ayağı olan Avustralya Rallisi’nin kısaltılmış olan yeni programı belli oldu.
Avustralya Rallisi, kontrol edilemeyen yangınlar sebebiyle kısaltıldı
Avustralya Rallisi organizatörleri, bölgede çıkan yangınların kontrol edilememesi ve artması yüzünden ralliyi önemli ölçüde kısalttılar.
Güney Afrika Dünya RX: Timmy Hansen şampiyon oldu
Güney Afrika'da gerçekleştirilen Dünya Rallikros Şampiyonası mücadelesinin ardından Timmy Hansen şampiyonluğa ulaştı.
Alonso rallideki ilk podyumunu aldı
Fernando Alonso ve Marc Coma, Ula Neom Rallisi'ni üçüncü bitirip ilk podyumlarını elde ettiler.
Toyota, Tanak'ın yerine Evans'ı geçirmeye hazırlanıyor
Elfyn Evans, geçen hafta takımın Finlandiya'daki merkezini ziyaret etmesinin ardından Ott Tanak'ın Toyota'daki yerini almaya hazırlanıyor.
Çok Okunanlar
Breen, Avustralya'da Mikkelsen'in yerini alacak
Hyundai, 2019 WRC sezonunun son rallisi olan Avustralya Rallisi'ne Andreas Mikkelsen'in değil, Craig Breen'in katılacağını açıkladı.
Resmi: Tanak, 2020'de Hyundai'ye katılıyor!
Hyundai Motorsport, 2019 WRC Şampiyonu Ott Tanak'ın yeni sezonda kendileri adına mücadele edeceğini resmen açıkladı.
Tanak'ın ayrılığıyla Toyota, Ogier'e teklif yapabilir
Ott Tanak'ın Hyundai'ye geçme kararının ardından Toyota, 2020 sezonu için Sebastien Ogier'ye teklifte bulunabilir.
Neuville, Tanak'ı memnuniyetle karşılıyor
Thierry Neuville, 2019 WRC şampiyonu Ott Tanak'ın 2020'de Hyundai takımına katılması halinde bunun kendisi için bir sorun oluşturmayacağını söyledi.
Tanak: “Kariyerimde yaşadığım zorluklar, WRC şampiyonluğumda yardımcı oldu”
Ott Tanak, gelgitler yaşadığı WRC kariyerinde yaşadığı zorlukların, kazandığı şampiyonlukta kendisine yardımcı olduğunu söyledi.
Katalonya WRC: Neuville kazandı, Tanak Dünya Ralli Şampiyonu oldu!
Hyundai sürücüsü Thierry Neuville, Katalonya Rallisi'nde zafere ulaşmayı başarırken, Toyota sürücüsü Ott Tanak 2019 Dünya Ralli Şampiyonası şampiyonu olarak Sebastien Ogier'in şampiyonluk serisini sona erdiren isim oldu.
Katalonya Rallisi: Neuville liderliğini koruyor, Sordo ikinci
Katalonya Rallisi'nde pazar sabahı yapılan etapların ardından Thierry Neuville liderliğini korurken, Dani Sordo ikinci sırada yer alıyor.
Katalonya WRC: Neuville farkı açtı, Tanak 3. sıraya çıktı
Hyundai sürücüsü Thierry Neuville, İspanya Rallisi’ndeki liderliğini 21.5 saniyeye çıkartırken, şampiyona lideri Ott Tanak 3. sıraya yükseldi.
Katalonya WRC: Neuville liderliğe çıktı, Meeke kaza yaptı
Hyundai sürücüsü Thierry Neuville, cumartesi sabah yapıla etaplar sonrası liderliğe yükseldi.
Katalunya WRC: Loeb lider, Hyundai 1-2-3!
Sebastien Loeb, İspanya Rallisi’nde liderliğe yükselmeyi başarırken, Hyundai sürücüleri ilk üç sırada yer alıyor.
Tanak, 2020'de Hyundai'ye geçiyor!
Dünya Ralli Şampiyonası lideri Ott Tanak, Hyundai ile sözleşme imzaladı ve 2020 sezonunda Thierry Neuville ile birlikte yarışacak.
Katalonya Rallisi: Sordo lider, Ogier sorun yaşadı
Katalonya Rallisi'nde ilk üç etap sonrası Dani Sordo ilk sırada yer alırken, Sebastien Ogier sorunlarla boğuştu.