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Ogier, Citroen'den neden ayrıldığını açıkladı
WRC / Son dakika

Ogier, Citroen'den neden ayrıldığını açıkladı

Sebastien Ogier, bir senelik anlaşması daha olmasına rağmen Citroen WRC takımından neden ayrıldığını açıkladı.

Resmi: Ogier Citroen'den, Citroen WRC'den ayrılıyor!
WRC / Son dakika

Resmi: Ogier Citroen'den, Citroen WRC'den ayrılıyor!

Citroen, dünya şampiyonu Sebastien Ogier'in takımdan ayrılma kararı almasının ardından 2019 sonu itibariyle WRC'de yarışmayacağını duyurdu.
Citroen, 2021 sonrasında WRC'de olmayacağını doğruladı!
WRC / Son dakika

Citroen, 2021 sonrasında WRC'de olmayacağını doğruladı!

Citroen, 2021 yılı sonrasında Dünya Ralli Şampiyonası'nda mücadele etmeyeceklerini açıkladı.

Ogier, Evans ile birlikte Toyota'ya katılmaya hazırlanıyor
WRC / Son dakika

Ogier, Evans ile birlikte Toyota'ya katılmaya hazırlanıyor

Elfyn Evans'ın Toyota'ya katılacağına yönelik açıklamanın önümüzdeki hafta sonuna kadar yapılması planlanırken, Sebastien Ogier'nin de Japon üreticiye katılması bekleniyor.

Citroen, WRC’den ayrılabilir!
WRC / Son dakika

Citroen, WRC’den ayrılabilir!

Citroen, Dünya Ralli Şampiyonası’ndaki geleceğini gözden geçiriyor.

WRC pilotları, yangın mağdurlarına 11.000 dolar yardım yaptı Avustralya Rallisi
WRC / Son dakika

WRC pilotları, yangın mağdurlarına 11.000 dolar yardım yaptı

Dünya Ralli Şampiyonası pilotları ve ekipleri, Avustralya'daki yangında zarar gören insanlar için 11.000 dolar bağışta bulundular.
Resmi: Avustralya Rallisi yangın nedeniyle iptal, şampiyon Hyundai! Avustralya Rallisi
WRC / Son dakika

Resmi: Avustralya Rallisi yangın nedeniyle iptal, şampiyon Hyundai!

Avustralya Rallisi, kontrol altına alınamayan yangının ralli bölgesine yaklaşması nedeniyle resmen iptal edildi.

Avustralya Rallisi’nin yeni programı belli oldu Avustralya Rallisi
WRC / Son dakika

Avustralya Rallisi’nin yeni programı belli oldu

Dünya Ralli Şampiyonası’nın son ayağı olan Avustralya Rallisi’nin kısaltılmış olan yeni programı belli oldu.

Avustralya Rallisi, kontrol edilemeyen yangınlar sebebiyle kısaltıldı Avustralya Rallisi
WRC / Son dakika

Avustralya Rallisi, kontrol edilemeyen yangınlar sebebiyle kısaltıldı

Avustralya Rallisi organizatörleri, bölgede çıkan yangınların kontrol edilememesi ve artması yüzünden ralliyi önemli ölçüde kısalttılar.

Güney Afrika Dünya RX: Timmy Hansen şampiyon oldu Killarney
World Rallycross / Yarış raporu

Güney Afrika Dünya RX: Timmy Hansen şampiyon oldu

Güney Afrika'da gerçekleştirilen Dünya Rallikros Şampiyonası mücadelesinin ardından Timmy Hansen şampiyonluğa ulaştı.

Alonso rallideki ilk podyumunu aldı
Dakar / Kronik

Alonso rallideki ilk podyumunu aldı

Fernando Alonso ve Marc Coma, Ula Neom Rallisi'ni üçüncü bitirip ilk podyumlarını elde ettiler.

Toyota, Tanak'ın yerine Evans'ı geçirmeye hazırlanıyor
WRC / Son dakika

Toyota, Tanak'ın yerine Evans'ı geçirmeye hazırlanıyor

Elfyn Evans, geçen hafta takımın Finlandiya'daki merkezini ziyaret etmesinin ardından Ott Tanak'ın Toyota'daki yerini almaya hazırlanıyor.

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Breen, Avustralya'da Mikkelsen'in yerini alacak Avustralya Rallisi
WRC / Son dakika

Breen, Avustralya'da Mikkelsen'in yerini alacak

Hyundai, 2019 WRC sezonunun son rallisi olan Avustralya Rallisi'ne Andreas Mikkelsen'in değil, Craig Breen'in katılacağını açıkladı.

Resmi: Tanak, 2020'de Hyundai'ye katılıyor!
WRC / Son dakika

Resmi: Tanak, 2020'de Hyundai'ye katılıyor!

Hyundai Motorsport, 2019 WRC Şampiyonu Ott Tanak'ın yeni sezonda kendileri adına mücadele edeceğini resmen açıkladı.

Tanak'ın ayrılığıyla Toyota, Ogier'e teklif yapabilir
WRC / Analiz

Tanak'ın ayrılığıyla Toyota, Ogier'e teklif yapabilir

Ott Tanak'ın Hyundai'ye geçme kararının ardından Toyota, 2020 sezonu için Sebastien Ogier'ye teklifte bulunabilir.

Neuville, Tanak'ı memnuniyetle karşılıyor
WRC / Son dakika

Neuville, Tanak'ı memnuniyetle karşılıyor

Thierry Neuville, 2019 WRC şampiyonu Ott Tanak'ın 2020'de Hyundai takımına katılması halinde bunun kendisi için bir sorun oluşturmayacağını söyledi.

Tanak: “Kariyerimde yaşadığım zorluklar, WRC şampiyonluğumda yardımcı oldu” Katalonya Rallisi
WRC / Son dakika

Tanak: “Kariyerimde yaşadığım zorluklar, WRC şampiyonluğumda yardımcı oldu”

Ott Tanak, gelgitler yaşadığı WRC kariyerinde yaşadığı zorlukların, kazandığı şampiyonlukta kendisine yardımcı olduğunu söyledi.

Katalonya WRC: Neuville kazandı, Tanak Dünya Ralli Şampiyonu oldu! Katalonya Rallisi
WRC / Yarış ayak raporu

Katalonya WRC: Neuville kazandı, Tanak Dünya Ralli Şampiyonu oldu!

Hyundai sürücüsü Thierry Neuville, Katalonya Rallisi'nde zafere ulaşmayı başarırken, Toyota sürücüsü Ott Tanak 2019 Dünya Ralli Şampiyonası şampiyonu olarak Sebastien Ogier'in şampiyonluk serisini sona erdiren isim oldu.

Katalonya Rallisi: Neuville liderliğini koruyor, Sordo ikinci Meksika Rallisi
WRC / Etap raporu

Katalonya Rallisi: Neuville liderliğini koruyor, Sordo ikinci

Katalonya Rallisi'nde pazar sabahı yapılan etapların ardından Thierry Neuville liderliğini korurken, Dani Sordo ikinci sırada yer alıyor.

Katalonya WRC: Neuville farkı açtı, Tanak 3. sıraya çıktı Katalonya Rallisi
WRC / Yarış ayak raporu

Katalonya WRC: Neuville farkı açtı, Tanak 3. sıraya çıktı

Hyundai sürücüsü Thierry Neuville, İspanya Rallisi’ndeki liderliğini 21.5 saniyeye çıkartırken, şampiyona lideri Ott Tanak 3. sıraya yükseldi.

Katalonya WRC: Neuville liderliğe çıktı, Meeke kaza yaptı Katalonya Rallisi
WRC / Yarış ayak raporu

Katalonya WRC: Neuville liderliğe çıktı, Meeke kaza yaptı

Hyundai sürücüsü Thierry Neuville, cumartesi sabah yapıla etaplar sonrası liderliğe yükseldi.

Katalunya WRC: Loeb lider, Hyundai 1-2-3! Katalonya Rallisi
WRC / Yarış ayak raporu

Katalunya WRC: Loeb lider, Hyundai 1-2-3!

Sebastien Loeb, İspanya Rallisi’nde liderliğe yükselmeyi başarırken, Hyundai sürücüleri ilk üç sırada yer alıyor.

Tanak, 2020'de Hyundai'ye geçiyor!
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Tanak, 2020'de Hyundai'ye geçiyor!

Dünya Ralli Şampiyonası lideri Ott Tanak, Hyundai ile sözleşme imzaladı ve 2020 sezonunda Thierry Neuville ile birlikte yarışacak.

Katalonya Rallisi: Sordo lider, Ogier sorun yaşadı Katalonya Rallisi
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Katalonya Rallisi: Sordo lider, Ogier sorun yaşadı

Katalonya Rallisi'nde ilk üç etap sonrası Dani Sordo ilk sırada yer alırken, Sebastien Ogier sorunlarla boğuştu.

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