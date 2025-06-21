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Şampiyona
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Neuville: "Finlandiya Rallisi artık çok hızlı hale geldi"

WRC
WRC WRC
Finlandiya Rallisi
Neuville: "Finlandiya Rallisi artık çok hızlı hale geldi"

Rovanpera: "2027 sezonu için Toyota ile görüşeceğiz"

WRC
WRC WRC
Finlandiya Rallisi
Rovanpera: "2027 sezonu için Toyota ile görüşeceğiz"

FIA, Suudi Arabistan Rallisi'nin kararı için son tarihi belirledi

WRC
WRC WRC
Suudi Arabistan Rallisi
FIA, Suudi Arabistan Rallisi'nin kararı için son tarihi belirledi

Ogier, 10. WRC şampiyonluğu için sezonun kalan tüm rallilerine katılacak

WRC
WRC WRC
Finlandiya Rallisi
Ogier, 10. WRC şampiyonluğu için sezonun kalan tüm rallilerine katılacak

WRC pilotları, FIA'nın yeni anlaşmasını değerlendirdi

WRC
WRC WRC
Finlandiya Rallisi
WRC pilotları, FIA'nın yeni anlaşmasını değerlendirdi

Ali Türkkan, Finlandiya Rallisi’nde en çok etap kazanan isim oldu

WRC
WRC WRC
Finlandiya Rallisi
Ali Türkkan, Finlandiya Rallisi’nde en çok etap kazanan isim oldu

WRC Finlandiya Rallisi: Pajari üst üste ikinci WRC zaferini evinde kazandı

WRC
WRC WRC
Finlandiya Rallisi
WRC Finlandiya Rallisi: Pajari üst üste ikinci WRC zaferini evinde kazandı

WRC Finlandiya Rallisi: Ogier'in kazasının ardından liderlik Pajari'ye geçti

WRC
WRC WRC
Finlandiya Rallisi
WRC Finlandiya Rallisi: Ogier'in kazasının ardından liderlik Pajari'ye geçti

WRC ve ERC’de yeni dönem başlıyor: "Yüzyılın Anlaşması" imzalandı!

WRC
WRC WRC
Finlandiya Rallisi
WRC ve ERC’de yeni dönem başlıyor: "Yüzyılın Anlaşması" imzalandı!

WRC Finlandiya Rallisi: Ogier, sağanak yağışın ardından liderliği ele geçirdi

WRC
WRC WRC
Finlandiya Rallisi
WRC Finlandiya Rallisi: Ogier, sağanak yağışın ardından liderliği ele geçirdi

Ali Türkkan ve Carlberg rekabeti kızışıyor: Finlandiya öncesi fark 2 puan

TÜRK SPORCULAR
TrS TÜRK SPORCULAR
Ali Türkkan ve Carlberg rekabeti kızışıyor: Finlandiya öncesi fark 2 puan

Rovanpera, WRC Finlandiya Rallisi'nde gösteri sürüşüne çıkacak

WRC
WRC WRC
Finlandiya Rallisi
Rovanpera, WRC Finlandiya Rallisi'nde gösteri sürüşüne çıkacak

WRC Estonya Rallisi: Pajari, ilk zaferine bir adım daha yaklaştı

WRC
WRC WRC
Estonya Rallisi
WRC Estonya Rallisi: Pajari, ilk zaferine bir adım daha yaklaştı

WRC Estonya: Pajari, yedi etap zaferiyle ralli liderliğine yükseldi

WRC
WRC WRC
Estonya Rallisi
WRC Estonya: Pajari, yedi etap zaferiyle ralli liderliğine yükseldi

Lindblad, Formula 1 sonrası ralliye sıcak bakıyor: "Harika bir deneyimdi"

Formula 1
F1 Formula 1
Belçika GP
Lindblad, Formula 1 sonrası ralliye sıcak bakıyor: "Harika bir deneyimdi"

Hankook, WRC Akropolis Rallisi’ne özel lastik üretebilir

WRC
WRC WRC
Yunanistan Rallisi
Hankook, WRC Akropolis Rallisi’ne özel lastik üretebilir

Ali Türkkan İlk WRC2 Startına Hazır

WRC
WRC WRC
Yunanistan Rallisi
Ali Türkkan İlk WRC2 Startına Hazır

Tanak, ERC Rally di Roma Capitale'de Toyota GR Yaris Rally2'yi sürecek

WRC
WRC WRC
Tanak, ERC Rally di Roma Capitale'de Toyota GR Yaris Rally2'yi sürecek

FIA, WRC 2027 için 'Rally2 güncelleme kitini' duyurdu

WRC
WRC WRC
Yunanistan Rallisi
FIA, WRC 2027 için 'Rally2 güncelleme kitini' duyurdu

Ali Türkkan, TOSFED desteğiyle WRC2 sınıfına adım atıyor

WRC
WRC WRC
Yunanistan Rallisi
Ali Türkkan, TOSFED desteğiyle WRC2 sınıfına adım atıyor

Kerem Kazaz, Bursa Rallisini zirvede tamamladı

Türkiye Ralli Şampiyonası
TRŞ Türkiye Ralli Şampiyonası
2026 Yeşil Bursa Rallisi
Kerem Kazaz, Bursa Rallisini zirvede tamamladı

50. Yeşil Bursa Rallisi için heyecan dolu geri sayım başladı

Türkiye Ralli Şampiyonası
TRŞ Türkiye Ralli Şampiyonası
2026 Yeşil Bursa Rallisi
50. Yeşil Bursa Rallisi için heyecan dolu geri sayım başladı

WRC Japonya Rallisi: Evans kazanarak şampiyonada farkı açtı, Toyota ilk 4'te

WRC
WRC WRC
Japonya Rallisi
WRC Japonya Rallisi: Evans kazanarak şampiyonada farkı açtı, Toyota ilk 4'te

WRC Japonya Rallisi: Solberg, liderlik mücadelesi verirken kaza yaptı

WRC
WRC WRC
Japonya Rallisi
WRC Japonya Rallisi: Solberg, liderlik mücadelesi verirken kaza yaptı

WRC Japonya: Toyota, Evans liderliğinde ilk dört sıranın sahibi oldu

WRC
WRC WRC
Japonya Rallisi
WRC Japonya: Toyota, Evans liderliğinde ilk dört sıranın sahibi oldu

Ogier’den Verstappen’e WRC daveti: "Kendisini ağırlamaktan mutluluk duyarım"

WRC
WRC WRC
Japonya Rallisi
Ogier’den Verstappen’e WRC daveti: "Kendisini ağırlamaktan mutluluk duyarım"

Hankook, 2026 ve 2027’ye yönelik WRC lastiklerinin planını açıkladı

WRC
WRC WRC
Yunanistan Rallisi
Hankook, 2026 ve 2027’ye yönelik WRC lastiklerinin planını açıkladı

Katsuta'dan Japonya Rallisi için net mesaj: "Tam atak modunda olacağız"

WRC
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Japonya Rallisi
Katsuta'dan Japonya Rallisi için net mesaj: "Tam atak modunda olacağız"

JWRC Portekiz Rallisi’nin lideri Ali Türkkan!

TÜRK SPORCULAR
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JWRC Portekiz Rallisi’nin lideri Ali Türkkan!

WRC Portekiz Rallisi organizatörleri, etap güvenliği ihlâli nedeniyle ceza aldı

WRC
WRC WRC
Portekiz Rallisi
WRC Portekiz Rallisi organizatörleri, etap güvenliği ihlâli nedeniyle ceza aldı

WRC Portekiz: Ogier yeniden liderliğe yükseldi, Solberg geriye düştü

WRC
WRC WRC
Portekiz Rallisi
WRC Portekiz: Ogier yeniden liderliğe yükseldi, Solberg geriye düştü

WRC Portekiz: Fourmaux'nun kazası sonrası liderlik Ogier'e geçti

WRC
WRC WRC
Portekiz Rallisi
WRC Portekiz: Fourmaux'nun kazası sonrası liderlik Ogier'e geçti

Ali Türkkan, Portekiz Rallisine lider başladı!

TÜRK SPORCULAR
TrS TÜRK SPORCULAR
Ali Türkkan, Portekiz Rallisine lider başladı!

Ali Türkkan: “Portekiz’de zorlu etaplar bizi bekliyor”

TÜRK SPORCULAR
TrS TÜRK SPORCULAR
Ali Türkkan: “Portekiz’de zorlu etaplar bizi bekliyor”

Hyundai, Portekiz Rallisi'ne motor güncellemesiyle geliyor

WRC
WRC WRC
Portekiz Rallisi
Hyundai, Portekiz Rallisi'ne motor güncellemesiyle geliyor

Ogier'e göre Tänak, Toyota'nın 2027 WRC aracına büyük katkı sağlayacak

WRC
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Portekiz Rallisi
Ogier'e göre Tänak, Toyota'nın 2027 WRC aracına büyük katkı sağlayacak

Toyota, İspanya'da yeni prototip aracını test ediyor

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Kanarya Adaları Rallisi
Toyota, İspanya'da yeni prototip aracını test ediyor

Bodrum Yaza Ralli İle Merhaba Diyor

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Bodrum Yaza Ralli İle Merhaba Diyor

DHL, Castrol Ford Team Türkiye’nin resmi sponsoru oldu

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DHL, Castrol Ford Team Türkiye’nin resmi sponsoru oldu

WRC Kanarya Adaları: Ogier, 2026'daki ilk zaferine ulaştı!

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Kanarya Adaları Rallisi
WRC Kanarya Adaları: Ogier, 2026'daki ilk zaferine ulaştı!

WRC Kanarya Adaları: Zorlu etabın ardından Ogier zirvede, Solberg takipte

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Kanarya Adaları Rallisi
WRC Kanarya Adaları: Zorlu etabın ardından Ogier zirvede, Solberg takipte

WRC Kanarya Adaları: Ogier liderliğini korudu, Toyota ilk 5'i kapattı

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Kanarya Adaları Rallisi
WRC Kanarya Adaları: Ogier liderliğini korudu, Toyota ilk 5'i kapattı

Katsuta: "Rovanperä'nın desteğinin boşa gitmesini istemiyorum"

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Kanarya Adaları Rallisi
Katsuta: "Rovanperä'nın desteğinin boşa gitmesini istemiyorum"

WRC Kanarya Adaları Rallisi: Katsuta özel açılış etabında liderliği aldı

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WRC Kanarya Adaları Rallisi: Katsuta özel açılış etabında liderliği aldı

Ott Tänak, Toyota ile 2027 WRC aracı test programına katıldı

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Ott Tänak, Toyota ile 2027 WRC aracı test programına katıldı

Junior WRC’de iki yarış geride kaldı: Ali Türkkan zirve savaşını sürdürüyor

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Junior WRC’de iki yarış geride kaldı: Ali Türkkan zirve savaşını sürdürüyor

2026 Bodrum Rallisi için hazırlıklar tamamlandı!

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JWRC ve WRC3’ün kazananı Ali Türkkan oldu!

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JWRC ve WRC3’ün kazananı Ali Türkkan oldu!

Hırvatistan Rallisi 3. gün: Katsuta kazandı; Ali Türkkan, WRC3/JWRC'de galibiyete ulaştı!

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Hırvatistan Rallisi 3. gün: Katsuta kazandı; Ali Türkkan, WRC3/JWRC'de galibiyete ulaştı!

Hırvatistan Rallisi 2. gün: Hyundai ilk zafere çok yakın, Ali Türkkan JWRC ve WRC3'te lider

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Hırvatistan Rallisi
Hırvatistan Rallisi 2. gün: Hyundai ilk zafere çok yakın, Ali Türkkan JWRC ve WRC3'te lider

Hırvatistan Rallisi 1. gün: Pajari lider, Neuville farkı kapattı

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Hırvatistan Rallisi
Hırvatistan Rallisi 1. gün: Pajari lider, Neuville farkı kapattı

Temsilcilerimiz Ali Türkkan ve Kerem Kazaz, JWRC’de Hırvatistan Rallisinde

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Temsilcilerimiz Ali Türkkan ve Kerem Kazaz, JWRC’de Hırvatistan Rallisinde

Katsuta: "Kenya'daki zafer, şimdiden beni olumlu etkilemeye başladı"

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Katsuta: "Kenya'daki zafer, şimdiden beni olumlu etkilemeye başladı"

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Türkiye Ralli Şampiyonası'nda yeni sezon Marmaris'te açıldı

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Evans: “İskoçya Rallisi, yeni nesil için büyük önem taşıyor”

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Evans: “İskoçya Rallisi, yeni nesil için büyük önem taşıyor”

Olumsuz hava koşulları WRC Kanarya Adaları Rallisi’nin programını değiştirdi

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Kanarya Adaları Rallisi
Olumsuz hava koşulları WRC Kanarya Adaları Rallisi’nin programını değiştirdi

2026 Ralli Sezonu, Ege Rallisi ile Marmaris’te Açılıyor

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2026 Ralli Sezonu, Ege Rallisi ile Marmaris’te Açılıyor

Katsuta ilk WRC zaferinin ardından gözyaşlarını tutamadı

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Kenya Safari Rallisi: Takamoto Katsuta, kariyerinin ilk WRC zaferini kazandı

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Kenya Safari Rallisi: Takamoto Katsuta, kariyerinin ilk WRC zaferini kazandı
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