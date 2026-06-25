Tanak, ERC Rally di Roma Capitale'de Toyota GR Yaris Rally2'yi sürecek
2019 Dünya Ralli Şampiyonu Ott Tanak, gelecek hafta gerçekleştirilecek Avrupa Ralli Şampiyonası'nın (ERC) Rally di Roma Capitale ayağında Toyota GR Yaris Rally2 ile piste çıkacak.
Ott Tänak, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1
Fotoğraf: Hyundai Motorsport
Toyota'nın bu görevlendirmedeki temel amacı gelecek yıl Dünya Ralli Şampiyonası takvimine katılması beklenen Rally di Roma Capitale hakkında veri ve deneyim toplamak. Çünkü asfalt zeminli Roma rallisinin, Sardinya Rallisi'nin yerini alması planlanıyor.
Toyota tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Rally di Roma Capitale'de GR Yaris Rally2 test aracımız, Ott Tanak ve Martin Järveoja'nın ellerinde görev yapacak."
"Ana klasmanın önünde rekabet dışı olarak etapları geçecek olan ekip, bölgenin 2027'de onay alınması halinde WRC'ye ev sahipliği yapma hazırlıkları kapsamında takımımızın asfalt ralli hakkında bilgi toplamasına yardımcı olacak."
Tanak, bu sezon Dünya Ralli Şampiyonası'nda yarışmama kararı aldıktan sonra rallide yer almamıştı. Ancak Estonyalı pilot, Toyota ile olan bağını korudu ve yakın arkadaşı olan mevcut Toyota pilotu Takamoto Katsuta'ya mentorluk yapmaya devam etti.
2019 yılında Toyota ile kariyerinin tek dünya şampiyonluğunu kazanan Tanak’ın markaya test pilotu olarak geri dönmesi, 2027 sezonunda WRC'ye tam zamanlı dönüş ihtimaline yönelik spekülasyonları da beraberinde getirdi. Özellikle takımda bir koltuğun boşalması halinde Estonyalı pilotun yeniden Toyota kadrosuna katılabileceği konuşuluyor.
Ancak Toyota, şu ana kadar Tanak'ın yalnızca geliştirme programı kapsamında görev aldığını vurgulamayı sürdürüyor. Deneyimli pilotun otomobil geliştirme konusundaki geri bildirimlerinin özellikle yoğun geçen 2026 sezonunda büyük önem taşıdığı belirtiliyor.
Toyota Teknik Direktörü Tom Fowler yılın başlarında yaptığı açıklamada şöyle konuşmuştu: "Ott'un katkısının önemli bir kısmı pilotların müsaitlik durumuyla ilgili."
"Bu sezon oldukça yoğun geçiyor. Sadece ralliler değil, ralliler arasındaki süreler de oldukça düzensiz."
"Son altı haftadır neredeyse iki haftada bir ralli yaptık ve aynı zamanda 2027 aracıyla üç farklı test gerçekleştirdik."
"Mevcut pilotlarımızın bütün bu çalışmaları yapması mümkün değildi. Bunun yanında Ott son derece deneyimli ve oldukça talepkâr bir pilot. Her zaman mümkün olan en iyi ürünü istiyor ve bu nedenle verdiği geri bildirimler çok değerli oluyor."
Ott Tänak at 2025 Rally Italy
Photo by: Austral / Hyundai Motorsport
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