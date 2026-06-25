Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

WRC

Tanak, ERC Rally di Roma Capitale'de Toyota GR Yaris Rally2'yi sürecek

2019 Dünya Ralli Şampiyonu Ott Tanak, gelecek hafta gerçekleştirilecek Avrupa Ralli Şampiyonası'nın (ERC) Rally di Roma Capitale ayağında Toyota GR Yaris Rally2 ile piste çıkacak.

Tom Howard Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Ott Tänak, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Ott Tänak, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Fotoğraf: Hyundai Motorsport

Toyota'nın bu görevlendirmedeki temel amacı gelecek yıl Dünya Ralli Şampiyonası takvimine katılması beklenen Rally di Roma Capitale hakkında veri ve deneyim toplamak.  Çünkü asfalt zeminli Roma rallisinin, Sardinya Rallisi'nin yerini alması planlanıyor.

Toyota tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Rally di Roma Capitale'de GR Yaris Rally2 test aracımız, Ott Tanak ve Martin Järveoja'nın ellerinde görev yapacak."

"Ana klasmanın önünde rekabet dışı olarak etapları geçecek olan ekip, bölgenin 2027'de onay alınması halinde WRC'ye ev sahipliği yapma hazırlıkları kapsamında takımımızın asfalt ralli hakkında bilgi toplamasına yardımcı olacak."

Tanak, bu sezon Dünya Ralli Şampiyonası'nda yarışmama kararı aldıktan sonra rallide yer almamıştı. Ancak Estonyalı pilot, Toyota ile olan bağını korudu ve yakın arkadaşı olan mevcut Toyota pilotu Takamoto Katsuta'ya mentorluk yapmaya devam etti.

2019 yılında Toyota ile kariyerinin tek dünya şampiyonluğunu kazanan Tanak’ın markaya test pilotu olarak geri dönmesi, 2027 sezonunda WRC'ye tam zamanlı dönüş ihtimaline yönelik spekülasyonları da beraberinde getirdi. Özellikle takımda bir koltuğun boşalması halinde Estonyalı pilotun yeniden Toyota kadrosuna katılabileceği konuşuluyor.

Ancak Toyota, şu ana kadar Tanak'ın yalnızca geliştirme programı kapsamında görev aldığını vurgulamayı sürdürüyor. Deneyimli pilotun otomobil geliştirme konusundaki geri bildirimlerinin özellikle yoğun geçen 2026 sezonunda büyük önem taşıdığı belirtiliyor.

Toyota Teknik Direktörü Tom Fowler yılın başlarında yaptığı açıklamada şöyle konuşmuştu: "Ott'un katkısının önemli bir kısmı pilotların müsaitlik durumuyla ilgili."

"Bu sezon oldukça yoğun geçiyor. Sadece ralliler değil, ralliler arasındaki süreler de oldukça düzensiz."

"Son altı haftadır neredeyse iki haftada bir ralli yaptık ve aynı zamanda 2027 aracıyla üç farklı test gerçekleştirdik."

"Mevcut pilotlarımızın bütün bu çalışmaları yapması mümkün değildi. Bunun yanında Ott son derece deneyimli ve oldukça talepkâr bir pilot. Her zaman mümkün olan en iyi ürünü istiyor ve bu nedenle verdiği geri bildirimler çok değerli oluyor."

Ott Tänak at 2025 Rally Italy

Ott Tänak at 2025 Rally Italy

Photo by: Austral / Hyundai Motorsport

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber FIA, WRC 2027 için 'Rally2 güncelleme kitini' duyurdu
Sonraki haber Ali Türkkan İlk WRC2 Startına Hazır

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Tom Howard

FIA, WRC 2027 için 'Rally2 güncelleme kitini' duyurdu

WRC
WRC
Yunanistan Rallisi
FIA, WRC 2027 için 'Rally2 güncelleme kitini' duyurdu

WRC Japonya Rallisi: Evans kazanarak şampiyonada farkı açtı, Toyota ilk 4'te

WRC
WRC
Japonya Rallisi
WRC Japonya Rallisi: Evans kazanarak şampiyonada farkı açtı, Toyota ilk 4'te

WRC Japonya Rallisi: Solberg, liderlik mücadelesi verirken kaza yaptı

WRC
WRC
Japonya Rallisi
WRC Japonya Rallisi: Solberg, liderlik mücadelesi verirken kaza yaptı
Daha fazlası
Ott Tanak

Ogier'e göre Tänak, Toyota'nın 2027 WRC aracına büyük katkı sağlayacak

WRC
WRC
Portekiz Rallisi
Ogier'e göre Tänak, Toyota'nın 2027 WRC aracına büyük katkı sağlayacak

Ott Tänak, Toyota ile 2027 WRC aracı test programına katıldı

WRC
WRC
Hırvatistan Rallisi
Ott Tänak, Toyota ile 2027 WRC aracı test programına katıldı

Ogier, kendisini 'en çok zorlayan' WRC rakibi Tänak'a veda mesajı yazdı

WRC
WRC
Ogier, kendisini 'en çok zorlayan' WRC rakibi Tänak'a veda mesajı yazdı

Son Haberler

FIA, başkanlık dönemi sınırını kaldırdı: Ben Sulayem tekrar aday olabilecek

Formula 1
F1 Formula 1
Avusturya GP
FIA, başkanlık dönemi sınırını kaldırdı: Ben Sulayem tekrar aday olabilecek

Alonso: “Güncellemeleri yaz döneminde getirme planına katılmamıştım”

Formula 1
F1 Formula 1
Avusturya GP
Alonso: “Güncellemeleri yaz döneminde getirme planına katılmamıştım”

Ocon tepkili: "İnsanların geleceğim hakkında ne söylediği umrumda değil"

Formula 1
F1 Formula 1
Avusturya GP
Ocon tepkili: "İnsanların geleceğim hakkında ne söylediği umrumda değil"

Brown: "Mercedes’ten son derece memnunuz"

Formula 1
F1 Formula 1
Avusturya GP
Brown: "Mercedes’ten son derece memnunuz"