WRC Estonya Rallisi: Pajari, ilk zaferine bir adım daha yaklaştı

Cuma gününün yedi etabının tamamını kazanarak güne 14.7 saniyelik avantajla başlayan Sami Pajari, etap galibiyeti serisini dokuz etaba çıkararak farkı 17.6 saniyeye yükseltti. Ancak Oliver Solberg bu seriye son vermeyi başardı.

Solberg, cuma gününe kıyasla GR Yaris Rally1 direksiyonunda kendisini çok daha rahat hissetti ve 10 ile 11. etapları kazanarak farkı 14.1 saniyeye indirdi.

Ancak öğleden sonra dengeler yeniden Pajari lehine döndü. Fin pilot, döngünün ilk üç etabında en hızlı zamanları kaydederek Solberg'den yeniden uzaklaştı. Pajari, rallide geride kalan 16 etabın 12'sini kazanarak günü tamamladı.

Solberg, GR Yaris Rally1 ile elde ettiği hissin, geçen yıl Estonya'da kazandığı ilk WRC zaferindeki seviyeye çok yakın olduğunu söyledi. Ancak Monte Carlo Rallisi galibi, bazı bölümlerde fazla temkinli davrandığını ve lastik sorunu yaşamamak adına zaman zaman daha güvenli bir sürüş tercih ettiğini kabul etti.

Üçüncülük mücadelesi ise çok yakın geçti. Hyundai takım arkadaşları Adrien Fourmaux ile Thierry Neuville, gün boyunca kıyasıya mücadele etti. Fourmaux güne 7.5 saniyelik avantajla başlasa da bu fark, günün son etabı öncesinde yalnızca 1.9 saniyeye kadar düştü.

Ancak Neuville, en büyük darbeyi 15. etapta vurdu. Belçikalı pilot, Fourmaux'dan 4.2 saniye daha hızlı olarak hem kendi hem de Hyundai'nin rallideki ilk etap galibiyetini elde etti. Günün son süper özel etabında ise ikili aynı zamanı kaydetti ve Fourmaux, pazar gününe son podyum basamağını elinde tutarak girdi.

Oliver Solberg, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Yol koşullarının her geçen araçla birlikte iyileşmeye devam etmesi nedeniyle son dünya şampiyonu Sébastien Ogier, Neuville'e karşı mücadele verecek fırsatı bulamadı. Fransız pilot günü liderin 1 dakika 32.8 saniye gerisinde beşinci sırada tamamladı.

Cuma günü yolu ilk açmanın dezavantajını yaşayan şampiyona lideri Elfyn Evans, cumartesi günü en fazla sıra kazanan isimlerden biri oldu. Galli pilot dokuzunculuktan altıncılığa yükselirken, bu sonuç şampiyonluk mücadelesi açısından büyük önem taşıyabilir.

Evans, sekizinci etabın ardından Hyundai pilotu Esapekka Lappi ile M-Sport Ford pilotu Josh McErlean'ı geride bıraktı. McErlean'ın Ford Puma Rally1 aracında yaşadığı egzoz manifoldu arızası nedeniyle ralliden çekilmesi de Evans'ın yükselişine katkı sağladı.

McErlean'ın takım arkadaşı Martins Sesks de dokuzuncu etapta sağ ön lastiğinin patlamasıyla sorun yaşayınca Evans altıncı sıraya yükseldi.

Sesks, öğleden sonraki etapları yedinci sırada rahat bir şekilde tamamlarken, takım arkadaşları Neuville ve Fourmaux'nun temposuna ayak uyduramayan Lappi hayal kırıklığı yaşadı.

İlk 10'u M-Sport Ford pilotu Jon Armstrong ile WRC2 lideri Estonyalı Robert Virves tamamladı. Virves, WRC2 klasmanında Finlandiyalı Roope Korhonen karşısında 10.1 saniyelik avantajla son güne girecek.

Estonya Rallisi, pazar günü 24.39 kilometrelik Kaariku etabının iki kez geçilmesiyle sona erecek.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Hyundai