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Türkiye Ralli Şampiyonası 2026 Yeşil Bursa Rallisi

Kerem Kazaz, Bursa Rallisini zirvede tamamladı

BOSSEK tarafından düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası üçüncü ayağı 50.Yeşil Bursa Rallisi, Kerem Kazaz ve Corentin Silvestre ikilisinin zaferiyle sonuçlandı.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
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Bursa Rallisi 3 gün boyunca heyecan dolu mücadelelere sahne oldu. 54 ekibin start aldığı ve 44 ekibin tamamlayabildiği rallinin birinciliğini 9 etabın 7’sinde en iyi zamanı kaydeden Team Petrol Ofisi’nden Kerem Kazaz-Corentin Silvestre ikilisi elde etti. 

BC Vision Egemot Motorsport’tan Burak Çukurova-Burak Akçay ikinci olarak podyuma çıktı. Rallinin podyumunu tamamlayan ikiliyse GP Garage My Team’den Uğur Soylu-Mehmet Akif Yalçın oldu. 

Toplam uzunluğu 126,30 km olan Orhaneli-Keles bölgesindeki 9 özel etaptan oluşan rallide, Kazaz-Silvestre aynı zamanda Sınıf 2, Power Stage ve Genç Pilotlar birinciliklerini de kazanırken, Team Petrol Ofisi takımlar birinciliğinin de sahibi oldu.

Castrol Ford Team Türkiye pilotlarıysa her etapta rekabetçi zamanlar ortaya koyarak ralliyi başarıyla sonlandırdılar. Demir Sancaklı ve Ersin Ören, Genç Pilotlar ikinciliği ve RC3 üçüncülüğü elde etti. 

Aloft by Marriot ana sponsorluğunda, Petrol Ofisi Maxima, Spor Toto, Osmangazi Belediyesi, Şentürk Otomotiv, Remed Assistance, Salados, Fora, Power App, AutoClub, Dijiwuu, Mavi Yeşil Danışmanlık ve Bidijital katkılarıyla düzenlenen ralli, 3 gün boyunca yoğun sayıda izleyici de ağırladı.

Rallinin iki çeker ve Sınıf 4 birincisi Berkay Erdoğan-Muhammed Mataracı ekibi olurken, ikili aynı zamanda Remed Özel Ödülü’nü de kazandı. 

Sınıf 3’te Hüseyin Çetmen-Soner Çevik, Sınıf 5’te Uğur Kaban-Melih Uygun ve Sınıf N’de de Sevgi Aktürk-Begüm Uludağ birincilikleri paylaşan ekipler olurken, Aktürk-Uludağ ekibi aynı zamanda kadın pilotlar ve kadın co-pilotlar birinciliklerini de elde etti.

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Behiç Yurdaçalışan TOSFED Ralli Kupası klasmanında ise Ömer Güneş-Sevi Akal birinciliği elde etti. İkili aynı zamanda Kategori 3 birinciliğinin de sahibi oldu. 

Kupada ev sahibi ekip Hakan Ertarman-Yasin Tomurcuk ikinci ve Kategori 2 birincisi olurken, Orçun Nural- Süleyman Terzioğlu da üçüncü ve Kategori 4 birincisi olarak ralliyi noktaladı. 

Levent Acar-Serhat Sertepe ekibi Kategori 1 birinciliğini elde ederken, kadın pilotlar birincisi Candan Erim, kadın co-pilotlar birincisi de Sevi Akal oldu.

Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası, 22-23 Ağustos tarihlerinde Başkent Turing Spor Kulübü tarafından organize edilecek olan dördüncü ayak Kapadokya Rallisi ile devam edecek.

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