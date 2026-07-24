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Formula 1 Macaristan GP

Red Bull'un “Macarena” kanadı görüntülendi: “Umarım bu kez düzgün kapanır”

Max Verstappen, Red Bull’un yüksek hızlı iki kazaya neden olan tartışmalı "Macarena" arka kanat tasarımının RB22 aracına yeniden monte edildiğini doğruladı.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen’in Avusturya ve Britanya'da üst üste yaşadığı kazaların ardından Red Bull, Belçika GP'sinde eski arka kanat tasarımına dönmek zorunda kalmıştı. Kazaların, kanadın düzlük modundan viraj moduna geçerken tam verimde kapanmaması ve aerodinamik akışın bozulması nedeniyle meydana gelen yere basma kuvvetinin azalması yüzünden yaşandığı anlaşılmıştı.

Söz konusu arızaların ardından kanadı "süper tehlikeli" olarak niteleyen Verstappen, "İki kez kendimi yaraladım" diyerek tepki göstermişti. 

Red Bull teknik detay

Red Bull teknik detay

Fotoğraf: Marc Fleury

Dönebilen kanat konseptinin daha hızlı ancak mevcut haliyle güvensiz olduğunu kabul eden Red Bull yönetimi, Belçika'da risk almayarak parçayı araçtan sökmüştü.

Red Bull Teknik Direktörü Pierre Waché, Silverstone'daki kazanın ardından mekanik sorunu tespit edip çözdüklerini, FIA'ya da gerekli kanıtları sunduklarını belirtti.

Waché, Belçika'da kanadı kullanmamalarının sebebini sıfır risk prensibiyle hareket etmelerine bağlayarak, "Araca geri takmadan önce tamamen kurşun geçirmez olduğunu kanıtlamak istedik" açıklamasında bulundu.

Red Bull Macarena arka kanadı

Red Bull Macarena arka kanadı

Fotoğraf: Tomasz Mroz, PAP

Budapeşte’de Viaplay’e konuşan Verstappen, “Macarena” arka kanadının simülasyon ve test süreçlerinin tamamlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Sorunun çözüldüğünü varsayıyoruz ama elbette bunu kesin olarak ben bilemem.” 

“Takım çok sayıda test yaptı ve ileri düzey simülasyonlar gerçekleştirdi.”

“Umarım bu kez düzgün bir şekilde kapanır. Bütün amacımız ve hedefimiz bu."

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