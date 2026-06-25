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WRC Yunanistan Rallisi

Ali Türkkan İlk WRC2 Startına Hazır

2026 FIA Dünya Ralli Şampiyonası 8. ayağı olan Acropol Rallisi'nde ülkemizi iki ekip temsil edecek.

Neşe Akkoyun
Düzenlendi:
Ali Türkkan WRC2

2025 yılında bu ralliyi hem WRC3 hem de Junior kategorilerinde birinci olarak tamamlayan Ali Türkkan-Oytun Albayrak, ilk WRC2 startını Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) adına Ford Fiesta MKII ile alacak. 3 sezondur WRC Masters Cup klasmanında mücadele eden Uğur Soylu da, Mehmet Akif Yalçın ile GP Garage My Team adına Skoda Fabia RS direksiyonuna geçecek.

25-28 Haziran tarihlerinde Yunanistan'da gerçekleşecek zorlu ralli, 25 Haziran Perşembe günü saat 19.00'da seyirci etabı ile başlayacak. Toplam uzunluğu 1165 kilometre olan mücadelede, Cuma 6, Cumartesi 6 ve Pazar günü de 4 özel etap geçilecek.

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