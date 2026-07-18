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WRC Estonya Rallisi

WRC Estonya: Pajari, yedi etap zaferiyle ralli liderliğine yükseldi

Toyota pilotu, Estonya'nın yüksek hızlı toprak etaplarında çıktığı yedi etabın tamamını kazanarak Oliver Solberg karşısında 14.7 saniyelik fark yakaladı.

Tom Howard Zeynep Taş
Düzenlendi:
Sami Pajari, Marko Salminen, Toyota Gazoo Racing WRT2 Toyota GR Yaris Rally1

Toyota pilotu Sami Pajari, Dünya Ralli Şampiyonası'ndaki (WRC) Rally1 kariyerinin şu ana kadarki en etkileyici performansını sergileyerek Cuma gününün yedi etabının tamamını kazandı ve Estonya Rallisi'nde liderliğe yükseldi.

WRC'deki ilk zaferini hedefleyen Pajari, kusursuz bir Cuma günü geçirirken takım arkadaşı Oliver Solberg karşısında 14.7 saniyelik avantaj elde etti.

Shakedown etabında en hızlı dereceyi ortaklaşa elde eden Pajari, ardından günün açılışındaki ilk üç etabı da kazanarak ekipler rallinin orta noktasındaki uzak lastik değişim alanına ulaşmadan önce Solberg'in 4.1 saniye önüne geçti.

24 yaşındaki Fin pilot, tam anlamıyla ritmini bulmuş görünüyordu ve tam gaz kararlılık gerektiren zorlu yüksek hızlı toprak etaplarda sürüşünden büyük keyif alıyordu.

Sami Pajari, Marko Salminen, Toyota Gazoo Racing WRT2 Toyota GR Yaris Rally1

Sami Pajari, Marko Salminen, Toyota Gazoo Racing WRT2 Toyota GR Yaris Rally1

Photo by: Toyota Racing

Pajari, günün ikinci geçişlerinde de son derece rahat bir görüntü sergileyerek rakiplerine hiç şans tanımadı. Toyota pilotu, yedinci etap olan asfalt süper özel etabı da kazanarak performansını taçlandırdı ve geçen yıl Kanarya Adaları Rallisi'nde Kalle Rovanperä'nın ardından WRC'de bir ralli günündeki tüm etapları kazanan ilk pilot oldu.

Takamoto Katsuta'nın şampiyonluk umutları ise altıncı etapta altıncı sırada ilerlerken sol ön lastiğinin patlamasıyla ağır darbe aldı. Japon pilot bir dakikadan fazla zaman kaybettikten sonra, yarışa devam edebilecek yeterli kullanılabilir lastiği kalmadığı için ralliden çekildi. Katsuta, cumartesi günü etaplara ilk sırada başlayacak olmanın dezavantajını da yaşayacak.

M-Sport Ford pilotu Martins Sesks, shakedown'daki pist dışı gezintisinin ardından servisten iki dakika geç çıkması nedeniyle aldığı 20 saniyelik zaman cezasına güçlü bir dönüşle yanıt verdi. Letonyalı pilot, altıncı etapta sergilediği etkileyici performans sayesinde 10. sıradan altıncılığa yükseldi.

Mart ayında düzenlenen Safari Kenya Rallisi'nden bu yana ilk kez WRC startı alan Hyundai pilotu Esapekka Lappi, günün büyük bölümünde istediği performansı ortaya koymakta zorlandı. Ancak günün ilerleyen saatlerinde i20 N Rally1 aracında yapılan ayar değişiklikleriyle hızını artırarak yedinci sıraya yükselmeyi başardı.

Sami Pajari, Marko Salminen, Toyota Gazoo Racing WRT2 Toyota GR Yaris Rally1

Sami Pajari, Marko Salminen, Toyota Gazoo Racing WRT2 Toyota GR Yaris Rally1

Photo by: Toyota Racing

Josh McErlean da bir kez daha dikkat çekici bir performans ortaya koyarak M-Sport Ford Puma Rally1 ile sekizinci sıraya yerleşti. Şampiyona lideri Elfyn Evans ise yolu ilk açan pilot olmasının getirdiği dezavantaj nedeniyle zaman kaybederek McErlean'ın gerisinde kaldı.

İlk 10'u tamamlayan isim ise Jon Armstrong oldu. Armstrong, ilk etapta bir sıçramanın ardından yaptığı sert iniş sonucu sol ön lastiğine zarar vererek 31 saniye kaybetti. Lastik patlağı aracın ön çamurluğuna da hasar verirken, co-pilotu Shane Byrne geliştirdiği pratik çözümle sorunu gidermeyi başardı.

Takamoto Katsuta, Aaron Johnston, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Takamoto Katsuta, Aaron Johnston, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Photo by: Toyota Racing

Cuma günü sonucu

Tüm istatistikler
Sıra Pilot / Co-pilot # Araç Ceza Toplam süre Ara
1 Finland S. Pajari Finland M. Salminen Toyota Gazoo Racing WRT2 5 Toyota GR Yaris Rally1

49'43.5

2 Sweden O. Solberg United Kingdom E. Edmondson Toyota Racing 99 Toyota GR Yaris Rally1

+14.7

49'58.2

14.7
3 France A. Fourmaux France A. Coria Hyundai Motorsport 16 Hyundai i20 N Rally1

+16.5

50'00.0

1.8
4 Belgium T. Neuville Belgium M. Wydaeghe Hyundai Motorsport 11 Hyundai i20 N Rally1

+24.0

50'07.5

7.5
5 Latvia M. Sesks
R. Francis M-Sport
22 Ford Puma Rally1

+24.7

50'08.2

0.7
6 France S. Ogier France V. Landais Toyota Racing 1 Toyota GR Yaris Rally1

+33.3

50'16.8

8.6
7 Finland E. Lappi
E. Mälkönen Hyundai Motorsport
4 Hyundai i20 N Rally1

+46.5

50'30.0

13.2
8 Ireland J. McErlean Ireland E. Treacy M-Sport 55 Ford Puma Rally1

+46.6

50'30.1

0.1
9 United Kingdom E. Evans United Kingdom S. Martin Toyota Racing 33 Toyota GR Yaris Rally1

+49.8

50'33.3

3.2
10 Ireland J. Armstrong
S. Byrne M-Sport
95 Ford Puma Rally1

+1'04.3

50'47.8

14.5
11
R. Virves
J. Viilo Toksport WRT
23 Škoda Fabia RS Rally2

+2'44.8

52'28.3

1'40.5
12 Finland T. Suninen
J. Hussi
21 Toyota GR Yaris Rally2

+2'47.3

52'30.8

2.5
13 Finland R. Korhonen
A. Viinikka Rautio Motorsport
20 Toyota GR Yaris Rally2

+2'49.8

52'33.3

2.5
14
J. Vaher
R. Jansen Toyota Gazoo Racing WRT NG
36 Toyota GR Yaris Rally2

+2'52.2

52'35.7

2.4
15 Finland E. Lindholm
G. Morales Toksport WRT
25 Škoda Fabia RS Rally2

+2'52.6

52'36.1

0.4
16
M. Heikkilä
K. Temonen
37 Škoda Fabia RS Rally2

+2'55.1

52'38.6

2.5
17
P. Enok
S. Simm Printsport
38 Škoda Fabia RS Rally2

+2'58.1

52'41.6

3.0
18
T. Kauppinen
S. Virtanen Rautio Motorsport
42 Toyota GR Yaris Rally2

+2'59.6

52'43.1

1.5
19 Estonia R. Jürgenson Estonia S. Oja M-Sport 35 Ford Fiesta Rally2

+3'10.5

52'54.0

10.9
20
M. Johansson
J. Grönvall
31 Škoda Fabia RS Rally2

+3'12.1

52'55.6

1.6
21
J. Ralf Nõgene
A. Lesk
41 Toyota GR Yaris Rally2

+3'14.1

52'57.6

2.0
22
L. Joona
A. Linnaketo
28 Škoda Fabia RS Rally2

+3'18.1

53'01.6

4.0
23
K. Martin Volver
A. Sõna
40 Toyota GR Yaris Rally2

+3'19.2

53'02.7

1.1
24
F. Zaldívar
Argentina M. Der Ohannesian 		24 Škoda Fabia RS Rally2

+3'19.8

53'03.3

0.6
25
Y. Yamamoto
Ireland J. Fulton Printsport 		29 Toyota GR Yaris Rally2

+3'29.4

53'12.9

9.6
26 United Kingdom G. Greensmith Sweden J. Andersson 26 Toyota GR Yaris Rally2

+3'37.8

53'21.3

8.4
27
G. Trentin
P. Elia Ometto MT Racing SRL
32 Škoda Fabia RS Rally2

+4'06.6

53'50.1

28.8
28
T. Matsushita
P. Kelander Toyota Gazoo Racing WRT NG
43 Toyota GR Yaris Rally2

+4'10.1

53'53.6

3.5
29
S. Goto
J. Lindberg Toyota Gazoo Racing WRT NG
44 Toyota GR Yaris Rally2

+4'26.8

54'10.3

16.7
30
U. Aava
S. Kütt RedGrey Team
59 Toyota GR Yaris Rally2

+4'35.1

54'18.6

8.3
31
A. Pelamourgues
B. Pouget
30 Hyundai i20 N Rally2

+5'29.9

55'13.4

54.8
32
T. Abramowski
Poland J. Wrobel 		50 Ford Fiesta Rally3

+6'29.4

56'12.9

59.5
33
J. Nikara
T. Maekawa Toyota Gazoo Racing WRT NG
54 Renault Clio Rally3

+7'07.6

56'51.1

38.2
34
K. Yanaguida
J. Koski-Lammi Toyota Gazoo Racing WRT NG
49 Renault Clio Rally3

+7'12.6

56'56.1

5.0
35
N. Otto
H. Magalhães
57 Ford Fiesta Rally3

+9'22.6

59'06.1

2'10.0
36
E. Unt
A. Vahtra
62 Ford Fiesta Rally3

+9'23.3

59'06.8

0.7
37
U. Soylu
A. Yalçın Mehmet WRC Masters Cup
46 Škoda Fabia RS Rally2

+9'46.5

59'30.0

23.2
38
J. Keferbock
I. Minor WRC Masters Cup
45 Toyota GR Yaris Rally2

+10'58.2

1:00'41.7

1'11.7
39
K. Kazaz
C. Silvestre Team Petrol Ofisi
53 Ford Fiesta Rally3

+10'59.8

1:00'43.3

1.6
40
L. Hoelbling
F. Fiorini
61 Škoda Fabia RS Rally2

+11'01.6

1:00'45.1

1.8
41 Japan T. Katsuta Ireland A. Johnston Toyota Racing 18 Toyota GR Yaris Rally1

+11'32.5

1:01'16.0

30.9
42
M. Andre Martinez
M. Aranguren
58 Ford Fiesta Rally3

+11'55.3

1:01'38.8

22.8
43
T. Pärs
A. Heina
64 Peugeot 208 Rally4

+13'31.5

1:03'15.0

1'36.2
44
I. Hatanmaa
D. Kammersgaard
60 Ford Fiesta Rally3

+14'31.1

1:04'14.6

59.6
45 Netherlands B. TenBrinke
T. Woodburn
34 Toyota GR Yaris Rally2

+19'05.5

1:08'49.0

4'34.4
46
E. Kaur
E. Veltson
39 Toyota GR Yaris Rally2

+22'29.3

1:12'12.8

3'23.8
47
M. Karppanen
K. Pereläinen
63 Renault Clio Rally3

+23'01.2

1:12'44.7

31.9
48
J. Solans
R. Sanjuan PH.Ph
27 Škoda Fabia RS Rally2

+52'49.5

1:42'33.0

29'48.3
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