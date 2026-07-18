WRC Estonya: Pajari, yedi etap zaferiyle ralli liderliğine yükseldi

Toyota pilotu Sami Pajari, Dünya Ralli Şampiyonası'ndaki (WRC) Rally1 kariyerinin şu ana kadarki en etkileyici performansını sergileyerek Cuma gününün yedi etabının tamamını kazandı ve Estonya Rallisi'nde liderliğe yükseldi.

WRC'deki ilk zaferini hedefleyen Pajari, kusursuz bir Cuma günü geçirirken takım arkadaşı Oliver Solberg karşısında 14.7 saniyelik avantaj elde etti.

Shakedown etabında en hızlı dereceyi ortaklaşa elde eden Pajari, ardından günün açılışındaki ilk üç etabı da kazanarak ekipler rallinin orta noktasındaki uzak lastik değişim alanına ulaşmadan önce Solberg'in 4.1 saniye önüne geçti.

24 yaşındaki Fin pilot, tam anlamıyla ritmini bulmuş görünüyordu ve tam gaz kararlılık gerektiren zorlu yüksek hızlı toprak etaplarda sürüşünden büyük keyif alıyordu.

Sami Pajari, Marko Salminen, Toyota Gazoo Racing WRT2 Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Pajari, günün ikinci geçişlerinde de son derece rahat bir görüntü sergileyerek rakiplerine hiç şans tanımadı. Toyota pilotu, yedinci etap olan asfalt süper özel etabı da kazanarak performansını taçlandırdı ve geçen yıl Kanarya Adaları Rallisi'nde Kalle Rovanperä'nın ardından WRC'de bir ralli günündeki tüm etapları kazanan ilk pilot oldu.

Takamoto Katsuta'nın şampiyonluk umutları ise altıncı etapta altıncı sırada ilerlerken sol ön lastiğinin patlamasıyla ağır darbe aldı. Japon pilot bir dakikadan fazla zaman kaybettikten sonra, yarışa devam edebilecek yeterli kullanılabilir lastiği kalmadığı için ralliden çekildi. Katsuta, cumartesi günü etaplara ilk sırada başlayacak olmanın dezavantajını da yaşayacak.

M-Sport Ford pilotu Martins Sesks, shakedown'daki pist dışı gezintisinin ardından servisten iki dakika geç çıkması nedeniyle aldığı 20 saniyelik zaman cezasına güçlü bir dönüşle yanıt verdi. Letonyalı pilot, altıncı etapta sergilediği etkileyici performans sayesinde 10. sıradan altıncılığa yükseldi.

Mart ayında düzenlenen Safari Kenya Rallisi'nden bu yana ilk kez WRC startı alan Hyundai pilotu Esapekka Lappi, günün büyük bölümünde istediği performansı ortaya koymakta zorlandı. Ancak günün ilerleyen saatlerinde i20 N Rally1 aracında yapılan ayar değişiklikleriyle hızını artırarak yedinci sıraya yükselmeyi başardı.

Sami Pajari, Marko Salminen, Toyota Gazoo Racing WRT2 Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Josh McErlean da bir kez daha dikkat çekici bir performans ortaya koyarak M-Sport Ford Puma Rally1 ile sekizinci sıraya yerleşti. Şampiyona lideri Elfyn Evans ise yolu ilk açan pilot olmasının getirdiği dezavantaj nedeniyle zaman kaybederek McErlean'ın gerisinde kaldı.

İlk 10'u tamamlayan isim ise Jon Armstrong oldu. Armstrong, ilk etapta bir sıçramanın ardından yaptığı sert iniş sonucu sol ön lastiğine zarar vererek 31 saniye kaybetti. Lastik patlağı aracın ön çamurluğuna da hasar verirken, co-pilotu Shane Byrne geliştirdiği pratik çözümle sorunu gidermeyi başardı.

Takamoto Katsuta, Aaron Johnston, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing