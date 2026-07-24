2026 Macaristan GP 2. antrenman: Kırmızı bayraklı seansta Ferrari Hamilton ile 1-2, Norris 3. sırada

Pilotların pit alanında sıralanmasının ardından start sinyali verildi ve pilotlar piste çıktı.

İlk dakikalarda hızlı turuna başlayan Leclerc, 1:20.103 süresini kaydederek liderliğe yükseldi fakat takım arkadaşı Hamilton’dan cevap gecikmedi. Hamilton, 1:19.648 süresiyle erken tempoyu belirleyen isim oldu ve Leclerc’i geride bırakarak zirveye yerleşti.

Seansın ilk 10 dakikası geride kalırken Red Bull ikilisi turlarını tamamladı ve Verstappen, az farkla üçüncü 3., Hadjar 4. sıraya yerleşti.

Kimi Antonelli, telsizden takımına aracında bir sorun olduğunu söyledi, takımı aerodinamik ayarları için genç yıldızı garaja çağırdı.

Isack Hadjar, 1. virajda ufak bir kitlenme yaşadı ve pistin dışına taştı ancak herhangi bir hasar hasar meydana gelmedi. Hadjar, seansa kaldığı yerden devam etti.

Hamilton, tamamladığı hızlı turuyla 1:19.585’süresini elde ederek zirvedeki yerini güçlendirdi.

Albon, 5. virajda kerblerden geçerken biraz havalandı ve pist dışına çıktı. Araçta büyük bir hasar meydana gelmedi. Olayın üzerine Albon pite girdi.

Seansın 20 dakikası tamamlandığında çoğu pilot araç ayarlarını optimize etmek ve veri analizleri için garaja döndü.

Seans boyunca yol tutuşu ve kitlenme sorunlarıyla boğuşan Antonelli, elde ettiği 1:20.693 süresiyle 5. sıraya, takım arkadaşı Russell’ın arkasına yerleşti.

Norris, pitten döndükten sonra yumuşak lastiklerle 1:19.228’lik bir tur tamamladı ve liderliği ele geçirdi. Ardından 0.193’lük farkla Verstappen 2. sıraya yerleşti.

Max Verstappen, araç telsizinden takımına koltuğunda rahatsız hissettiğini ve sırtının ağrıdığını söyledi.

Seansın yarısına yaklaşırken Colapinto, 14. virajda aracının kontrolünü kaybederek spin attı ve bariyerlere çarptı. Olayın ardından aracın arka tarafı büyük hasar aldı ve kırmızı bayrak gösterildi.

Colapinto’nun aracı pistten alındıktan sonra seans devam etti.

Max Verstappen, ön kanadına bir darbe aldığına yönelik şüphelerini araç telsizinden takımına iletti ve hızlanmakta sorun yaşadığını söyledi.

Leclerc, 1:18.877’lik hızlı turuyla Norris’i geride bırakarak zirveye yerleşti. Leclerc’in ardından turunu tamamlayan Hamilton ise takım arkadaşının 0.037 saniye gerisinde ikinci sıraya yükseldi.

Birkaç tur sonra Lewis Hamilton, 1:18.729 tur süresini kaydederek takım arkadaşı Leclerc’i geride bıraktı ve zirveye yükseldi.

Seansın sonlanmasına yaklaşık 10 dakika kala Max Verstappen, araca yönelik şikayetlerini artırdı. Verstappen araçta bir sorun yaşadığını, ne olduğunu tam olarak anlayamadığını ve yol tutuşunun çok kötü olduğunu dile getirdi.

Seansın son dakikalarında 3. sıradaki Lando Norris, hızlı turunun sonucunda derecesini geliştiremedi.