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Formula 1 Macaristan GP

2026 Macaristan GP 2. antrenman: Kırmızı bayraklı seansta Ferrari Hamilton ile 1-2, Norris 3. sırada

2026 Macaristan hafta sonunun ikinci antrenman seansında en hızlı isim Ferrari pilotu Lewis Hamilton oldu.

Neşe Akkoyun
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Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Pilotların pit alanında sıralanmasının ardından start sinyali verildi ve pilotlar piste çıktı.

İlk dakikalarda hızlı turuna başlayan Leclerc, 1:20.103 süresini kaydederek liderliğe yükseldi fakat takım arkadaşı Hamilton’dan cevap gecikmedi. Hamilton, 1:19.648 süresiyle erken tempoyu belirleyen isim oldu ve Leclerc’i geride bırakarak zirveye yerleşti.

Seansın ilk 10 dakikası geride kalırken Red Bull ikilisi turlarını tamamladı ve Verstappen, az farkla üçüncü 3., Hadjar 4. sıraya yerleşti.

Kimi Antonelli, telsizden takımına aracında bir sorun olduğunu söyledi, takımı aerodinamik ayarları için genç yıldızı garaja çağırdı.

Isack Hadjar, 1. virajda ufak bir kitlenme yaşadı ve pistin dışına taştı ancak herhangi bir hasar hasar meydana gelmedi. Hadjar, seansa kaldığı yerden devam etti.

Hamilton, tamamladığı hızlı turuyla 1:19.585’süresini elde ederek zirvedeki yerini güçlendirdi.

Albon, 5. virajda kerblerden geçerken biraz havalandı ve pist dışına çıktı. Araçta büyük bir hasar meydana gelmedi. Olayın üzerine Albon pite girdi.

Seansın 20 dakikası tamamlandığında çoğu pilot araç ayarlarını optimize etmek ve veri analizleri için garaja döndü.

Seans boyunca yol tutuşu ve kitlenme sorunlarıyla boğuşan Antonelli, elde ettiği 1:20.693 süresiyle 5. sıraya, takım arkadaşı Russell’ın arkasına yerleşti.

Norris, pitten döndükten sonra yumuşak lastiklerle 1:19.228’lik bir tur tamamladı ve liderliği ele geçirdi. Ardından 0.193’lük farkla Verstappen 2. sıraya yerleşti.

Max Verstappen, araç telsizinden takımına koltuğunda rahatsız hissettiğini ve sırtının ağrıdığını söyledi.

Seansın yarısına yaklaşırken Colapinto, 14. virajda aracının kontrolünü kaybederek spin attı ve bariyerlere çarptı. Olayın ardından aracın arka tarafı büyük hasar aldı ve kırmızı bayrak gösterildi.

Colapinto’nun aracı pistten alındıktan sonra seans devam etti.

Max Verstappen, ön kanadına bir darbe aldığına yönelik şüphelerini araç telsizinden takımına iletti ve hızlanmakta sorun yaşadığını söyledi.

Leclerc, 1:18.877’lik hızlı turuyla Norris’i geride bırakarak zirveye yerleşti. Leclerc’in ardından turunu tamamlayan Hamilton ise takım arkadaşının 0.037 saniye gerisinde ikinci sıraya yükseldi.

Birkaç tur sonra Lewis Hamilton, 1:18.729 tur süresini kaydederek takım arkadaşı Leclerc’i geride bıraktı ve zirveye yükseldi.

Seansın sonlanmasına yaklaşık 10 dakika kala Max Verstappen, araca yönelik şikayetlerini artırdı. Verstappen araçta bir sorun yaşadığını, ne olduğunu tam olarak anlayamadığını ve yol tutuşunun çok kötü olduğunu dile getirdi.

Seansın son dakikalarında 3. sıradaki Lando Norris, hızlı turunun sonucunda derecesini geliştiremedi.

2. antrenman seansı

Tüm istatistikler
 
Sıra Pilot # Şasi Motor Tur Zaman Ara Lastikler km/sa
1 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 26

1'18.729

   S 200.327
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 30

+0.148

1'18.877

 0.148 S 199.951
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 30

+0.499

1'19.228

 0.351 S 199.065
4 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 27

+0.692

1'19.421

 0.193 S 198.582
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 30

+0.933

1'19.662

 0.241 S 197.981
6 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 20

+1.071

1'19.800

 0.138 S 197.639
7 New Zealand L. Lawson RB F1 Team 30 RB Red Bull 29

+1.312

1'20.041

 0.241 S 197.044
8 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 28

+1.372

1'20.101

 0.060 S 196.896
9 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 30

+1.396

1'20.125

 0.024 S 196.837
10 United Kingdom A. Lindblad RB F1 Team 41 RB Red Bull 29

+1.524

1'20.253

 0.128 S 196.523
11 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 27

+1.745

1'20.474

 0.221 S 195.983
12 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 26

+1.828

1'20.557

 0.083 S 195.781
13 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 30

+1.964

1'20.693

 0.136 M 195.451
14 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 24

+2.087

1'20.816

 0.123 S 195.154
15 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 28

+2.221

1'20.950

 0.134 S 194.831
16 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 33

+2.244

1'20.973

 0.023 S 194.776
17 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 31

+2.697

1'21.426

 0.453 S 193.692
18 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 31

+2.713

1'21.442

 0.016 S 193.654
19 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 24

+2.990

1'21.719

 0.277 S 192.997
20 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 28

+3.063

1'21.792

 0.073 S 192.825
21 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 11

+3.802

1'22.531

 0.739 M 191.099
22 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 0

 

      
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