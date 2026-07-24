Macaristan GP gergin başladı: Sainz ve Verstappen inceleme altında

Seansın ilk dakikalarında 12. viraja yaklaşırken yavaş ilerleyen Sainz'ın Williams'ına denk gelen Verstappen, rakibini geçerken el hareketleriyle tepkisini gösterdi. Telsizden takıma isyan eden Hollandalı pilot, "Bu adamlar cidden inanılmaz. Gerçekten çok tehlikeliydi, resmen frenlere asıldı" ifadelerini kullandı.

Olayın ardından kısa süre sonra Sainz'ın rakibini engellemesine neden olan olayın teknik bir arızadan kaynaklandığı ortaya çıktı. İspanyol pilot, kablo bağlantısının kopması nedeniyle takımıyla olan telsiz iletişiminin yitirdiğini bildirdi.

Ancak hakemler, yine de 12. virajdaki "düzensiz/tehlikeli sürüş" iddiasıyla Sainz'ı incelemeye aldı. Aynı incelemenin kapsamına Verstappen de dahil edildi. Hollandalı pilotun, Sainz'a duyduğu öfkeyi göstermek için yarış çizgisi üzerinde neredeyse tamamen duracak kadar yavaşlaması hakemlerin dikkatinden kaçmadı.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Clive Mason / Getty Images

Carlos Sainz, seansın sonlarına doğru 9. virajda bu kez mağdur taraf olduğu ayrı bir olay nedeniyle ikinci kez hakemlerin karşısına çıkmak zorunda kalacak.

Hızlı turunda ilerleyen Sainz, yarış çizgisinde yavaş seyreden Alpine yedek pilotu Paul Aron tarafından engellendiğini iddia etti. Yaşanan olayın ardından öfkelenen Sainz, viraj çıkışında Aron'un aracını yavaşça pist dışına doğru sıkıştırarak tepki gösterdi. Hakemlerin bu hareketi de "düzensiz sürüş" kapsamında değerlendireceği bildirildi.

Belçika GP'den Fotoğraflar - Cuma