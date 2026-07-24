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Formula 1 Macaristan GP

Macaristan GP gergin başladı: Sainz ve Verstappen inceleme altında

Macaristan GP'sinin ilk serbest antrenman seansında yaşanan olayların ardından Carlos Sainz ve Max Verstappen, FIA hakem kuruluna çağrıldı.

Filip Cleeren Neşe Akkoyun
Düzenlendi:
Carlos Sainz, Williams

Seansın ilk dakikalarında 12. viraja yaklaşırken yavaş ilerleyen Sainz'ın Williams'ına denk gelen Verstappen, rakibini geçerken el hareketleriyle tepkisini gösterdi. Telsizden takıma isyan eden Hollandalı pilot, "Bu adamlar cidden inanılmaz. Gerçekten çok tehlikeliydi, resmen frenlere asıldı" ifadelerini kullandı.

Olayın ardından kısa süre sonra Sainz'ın rakibini engellemesine neden olan olayın teknik bir arızadan kaynaklandığı ortaya çıktı. İspanyol pilot, kablo bağlantısının kopması nedeniyle takımıyla olan telsiz iletişiminin yitirdiğini bildirdi.

Ancak hakemler, yine de 12. virajdaki "düzensiz/tehlikeli sürüş" iddiasıyla Sainz'ı incelemeye aldı. Aynı incelemenin kapsamına Verstappen de dahil edildi. Hollandalı pilotun, Sainz'a duyduğu öfkeyi göstermek için yarış çizgisi üzerinde neredeyse tamamen duracak kadar yavaşlaması hakemlerin dikkatinden kaçmadı.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Clive Mason / Getty Images

Carlos Sainz, seansın sonlarına doğru 9. virajda bu kez mağdur taraf olduğu ayrı bir olay nedeniyle ikinci kez hakemlerin karşısına çıkmak zorunda kalacak.

Hızlı turunda ilerleyen Sainz, yarış çizgisinde yavaş seyreden Alpine yedek pilotu Paul Aron tarafından engellendiğini iddia etti. Yaşanan olayın ardından öfkelenen Sainz, viraj çıkışında Aron'un aracını yavaşça pist dışına doğru sıkıştırarak tepki gösterdi. Hakemlerin bu hareketi de "düzensiz sürüş" kapsamında değerlendireceği bildirildi.

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Macaristan Grand Prix'si - Cuma
Alpine pit ekibi

Macaristan Grand Prix'si - Cuma
Ryo Hirakawa, Haas F1 Takımı garajı

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George Russell, Mercedes

Macaristan Grand Prix'si - Cuma
Paul Aron, Alpine

Macaristan Grand Prix'si - Cuma
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Takımı

Macaristan Grand Prix'si - Cuma
Paul Aron, Alpine

Macaristan Grand Prix'si - Cuma
Lando Norris, McLaren

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Macaristan Grand Prix'si - Cuma
Leonardo Fornaroli, McLaren

Macaristan Grand Prix'si - Cuma
Pierre Gasly, Alpine

Macaristan Grand Prix'si - Cuma
Lando Norris, McLaren

Macaristan Grand Prix'si - Cuma
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Macaristan Grand Prix'si - Cuma
Charles Leclerc, Ferrari

Macaristan Grand Prix'si - Cuma
Lewis Hamilton, Ferrari

Macaristan Grand Prix'si - Cuma
Lando Norris, McLaren

Macaristan Grand Prix'si - Cuma
Leonardo Fornaroli, McLaren

Macaristan Grand Prix'si - Cuma
Nico Hulkenberg, Audi F1 Takımı

Macaristan Grand Prix'si - Cuma
Liam Lawson, Yarış Boğaları

Macaristan Grand Prix'si - Cuma
Ryo Hirakawa, Haas F1 Takımı

Macaristan Grand Prix'si - Cuma
Lewis Hamilton, Ferrari

Macaristan Grand Prix'si - Cuma
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Macaristan Grand Prix'si - Cuma
Colton Herta, Cadillac Racing

Macaristan Grand Prix'si - Cuma
Charles Leclerc, Ferrari

Macaristan Grand Prix'si - Cuma
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Macaristan Grand Prix'si - Cuma
Max Verstappen, Red Bull Racing

Macaristan Grand Prix'si - Cuma
Charles Leclerc, Ferrari

Macaristan Grand Prix'si - Cuma
Charles Leclerc, Ferrari

Macaristan Grand Prix'si - Cuma
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Lando Norris, McLaren, Sergio Perez, Cadillac Racing

Macaristan Grand Prix'si - Cuma
Lando Norris, McLaren

Macaristan Grand Prix'si - Cuma
Max Verstappen, Red Bull Racing

Macaristan Grand Prix'si - Cuma
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Macaristan Grand Prix'si - Cuma
Liam Lawson, Yarış Boğaları

Macaristan Grand Prix'si - Cuma
Nico Hulkenberg, Audi F1 Takımı

Macaristan Grand Prix'si - Cuma
Leonardo Fornaroli, McLaren

Macaristan Grand Prix'si - Cuma
Formula 1
49

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