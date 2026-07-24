Alonso güncellemelerden memnun: "Beklediğimiz verileri elde ettik”
Fernando Alonso, cuma günkü antrenman seanslarının ardından takımın Macaristan Grand Prix'sine getirdiği yeni güncelleme paketini değerlendirdi.
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
İspanyol pilot, getirilen yeni parçaların sayısal veriler ve korelasyon açısından tam olarak bekledikleri sonuçları verdiğini, bu durumun hem sezonun geri kalanı hem de 2027 aracı için büyük bir moral kaynağı olduğunu vurguladı.
Cuma günkü ilk antrenman seansında ana düzlükte yaşanan titreşim problemlerine değinen Alonso, sorunun büyük oranda giderildiğini belirtti: "Bugün özellikle ilk antrenman seansında düzlüklerde bazı titreşimler yaşadık.”
“Ancak ekibimiz ikinci seans için bunu çözmeyi başardı. Dolayısıyla yarın için herhangi bir endişemiz yok."
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Verileri daha detaylı incelemeleri gerektiğini söyleyen Alonso, aracın viraj performansında orta sıranın liderleriyle başa baş bir seviyeye geldiğini ifade etti: "Verileri inceleyip karşılaştırmalara bakmamız gerek ama artık virajlarda orta sıranın en üst grubuyla aramızda büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum.”
“Aşağı yukarı beklediğimiz verileri elde ettik.”
“İlk hedefimiz zaten orta grupta liderlik mücadelesi vermekti ve viraj performansımızda bu ritmi yakalamış durumdayız.”
“Tabii ki hem şasi hem de motor tarafında atmamız gereken daha çok adım var. Geriden başladığımız için katetmemiz gereken uzun bir yol mevcut ancak önceden de dediğim gibi, bu güncelleme sadece ilk adımdı.”
Fernando Alonso, Aston Martin
Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
“Beklentilerimizi pistte birebir karşıladığımızı bilmek takım içinde son derece olumlu bir atmosfer yarattı."
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