Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1 Macaristan GP

Alonso güncellemelerden memnun: "Beklediğimiz verileri elde ettik”

Fernando Alonso, cuma günkü antrenman seanslarının ardından takımın Macaristan Grand Prix'sine getirdiği yeni güncelleme paketini değerlendirdi.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

İspanyol pilot, getirilen yeni parçaların sayısal veriler ve korelasyon açısından tam olarak bekledikleri sonuçları verdiğini, bu durumun hem sezonun geri kalanı hem de 2027 aracı için büyük bir moral kaynağı olduğunu vurguladı.

Cuma günkü ilk antrenman seansında ana düzlükte yaşanan titreşim problemlerine değinen Alonso, sorunun büyük oranda giderildiğini belirtti: "Bugün özellikle ilk antrenman seansında düzlüklerde bazı titreşimler yaşadık.” 

“Ancak ekibimiz ikinci seans için bunu çözmeyi başardı. Dolayısıyla yarın için herhangi bir endişemiz yok."

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Verileri daha detaylı incelemeleri gerektiğini söyleyen Alonso, aracın viraj performansında orta sıranın liderleriyle başa baş bir seviyeye geldiğini ifade etti: "Verileri inceleyip karşılaştırmalara bakmamız gerek ama artık virajlarda orta sıranın en üst grubuyla aramızda büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum.”

“Aşağı yukarı beklediğimiz verileri elde ettik.”

“İlk hedefimiz zaten orta grupta liderlik mücadelesi vermekti ve viraj performansımızda bu ritmi yakalamış durumdayız.”

“Tabii ki hem şasi hem de motor tarafında atmamız gereken daha çok adım var. Geriden başladığımız için katetmemiz gereken uzun bir yol mevcut ancak önceden de dediğim gibi, bu güncelleme sadece ilk adımdı.”

Fernando Alonso, Aston Martin

Fernando Alonso, Aston Martin

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

“Beklentilerimizi pistte birebir karşıladığımızı bilmek takım içinde son derece olumlu bir atmosfer yarattı."

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Piastri: "Kazanma ihtimalimizin olabileceğini düşünüyorum"

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Neşe Akkoyun

Hadjar: “Yarın her adımımızı rüzgârı hesaba katarak atmalıyız”

Formula 1
Formula 1
Macaristan GP
Hadjar: “Yarın her adımımızı rüzgârı hesaba katarak atmalıyız”

Piastri: "Kazanma ihtimalimizin olabileceğini düşünüyorum"

Formula 1
Formula 1
Macaristan GP
Piastri: "Kazanma ihtimalimizin olabileceğini düşünüyorum"

Colapinto: “Yeni araçları sürmek her geçen gün daha da zorlaşıyor”

Formula 1
Formula 1
Macaristan GP
Colapinto: “Yeni araçları sürmek her geçen gün daha da zorlaşıyor”

Son Haberler

Hadjar: “Yarın her adımımızı rüzgârı hesaba katarak atmalıyız”

Formula 1
F1 Formula 1
Macaristan GP
Hadjar: “Yarın her adımımızı rüzgârı hesaba katarak atmalıyız”

Alonso güncellemelerden memnun: "Beklediğimiz verileri elde ettik”

Formula 1
F1 Formula 1
Macaristan GP
Alonso güncellemelerden memnun: "Beklediğimiz verileri elde ettik”

Piastri: "Kazanma ihtimalimizin olabileceğini düşünüyorum"

Formula 1
F1 Formula 1
Macaristan GP
Piastri: "Kazanma ihtimalimizin olabileceğini düşünüyorum"

Colapinto: “Yeni araçları sürmek her geçen gün daha da zorlaşıyor”

Formula 1
F1 Formula 1
Macaristan GP
Colapinto: “Yeni araçları sürmek her geçen gün daha da zorlaşıyor”

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle