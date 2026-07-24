Ferrari’nin geliştirilmiş "Macarena" kanadı Macaristan’da görüntülendi
Ferrari, yüksek yere basma gücü gerektiren Macaristan Grand Prix'si öncesinde dönebilen arka kanadı "Macarena"nın ekstrem versiyonunu tanıttı.
2026 Formula 1 sezonunun en çok konuşulan teknik yeniliklerinden biri olan Ferrari'nin dönebilen arka kanat konsepti "Macarena", Macaristan GP öncesinde en yeni ve yüksek yere basma gücü üreten versiyonuyla görüntülendi.
Şubattaki sezon öncesi testlerde ortaya çıkan ve Miami Grand Prix'sinden bu yana SF-26 aracının değişmez bir parçası haline gelen “Macarena” kanat konsepti, Red Bull ve McLaren gibi rakiplerin de benzer tasarımlar geliştirmesine önayak olmuştu.
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Sezonun ilk bölümünde Lewis Hamilton, aktif aerodinamik kazancın yasaklandığı Monaco GP'de Ferrari'nin yüksek yere basma gücüne sahip özel bir arka kanat getirmeyerek fırsat kaçırdığını itiraf etmişti.
İtalyan ekip, takvimin en yüksek yere basma gücü gerektiren pistlerinden biri olan Hungaroring'e bu kez hazırlıklı geldi.
Geliştirilmiş versiyon “Macarena” kanadının, hava direncini azaltma süreçlerini hem açılış hem de kapanış evrelerinde çok daha verimli hale getirerek Ferrari'ye ciddi bir performans artışı sağlaması bekleniyor.
PlanetF1’in haberine göre Macaristan’a hazırlıklı gelen tek ekip Ferrari olmayabilir; aynı zamanda Red Bull ve McLaren de “Macarena” kanadını hafta sonunda kullanabilir.
Ferrari arka kanat
Fotoğraf: Tomasz Mroz, PAP
Max Verstappen'in Avusturya ve Britanya yarışlarındaki kazalarına neden olan kanadın kapanma problemini çözen Red Bull, Belçika'da eski tasarıma geri dönmüştü. Teknik Direktör Pierre Waché, sorunun tamamen giderildiğini ve Red Bull versiyonu "Macarena" kanadının Macaristan'da tekrar araca takılabileceğini işaret etmişti.
McLaren de Avusturya'daki ilk antrenman seansında Lando Norris'in yaşadığı teknik sorun nedeniyle ertelemek zorunda kaldığı dönebilen arka kanat versiyonunu Macaristan’da ilk kez piste çıkarabilir.
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