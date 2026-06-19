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WRC Yunanistan Rallisi

Ali Türkkan, TOSFED desteğiyle WRC2 sınıfına adım atıyor

Ali Türkkan, geçtiğimiz yıl zaferle ayrıldığı Acropolis Rallisi’ne bu kez WRC2 kategorisinde katılarak yeni bir mücadeleye atılıyor.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
AliAliAli

Ali Türkkan, motor sporları dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda çıtayı bir üst seviyeye taşıyor. Temsilcimiz, geçtiğimiz yıl hem WRC3 hem de JWRC kategorilerinde podyumun en üst basamağına çıkarak tarihi bir zafer elde ettiği Acropolis Rallisi’ne bu sene WRC2 sınıfında katılacağını duyurdu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) desteğiyle gridde yer alacak olan Ali Türkkan, Yunanistan'ın ikonik etaplarında Ford Fiesta Rally2 aracının direksiyonuna geçecek.

Bu araçla ilk WRC2 startını almaya hazırlanan temsilcimiz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Geçtiğimiz yıl hem WRC3 hem de JWRC kategorilerinde kazandığımız Acropolis Rallisi’ne bu yıl TOSFED desteğiyle WRC2 kategorisinde katılıyoruz.” 

“Fiesta Rally2 ile ilk WRC2 startımızı alacağımız bu yarışta, bir üst seviyede çok zorlu rakiplere karşı mücadele etme fırsatı bulacağız.” 

“Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da desteğinizi bekliyoruz."

Ali Türkkan, sosyal medya hesabından yaptığı gönderide aynı zamanda Ford Fiesta Rally2 aracının tasarımını da paylaştı.

 

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