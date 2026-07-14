Lindblad, Formula 1 sonrası ralliye sıcak bakıyor: "Harika bir deneyimdi"

Formula 1'deki çaylak sezonunu geçiren Arvid Lindblad, Goodwood Hız Festivali kapsamında M-Sport Ford'un Puma Rally1 aracıyla, 1983 Dünya Ralli Şampiyonu Hannu Mikkola tarafından tasarlanan dar ve virajlı toprak etapta sürüş yaptı.

Lindblad, önce M-Sport Ford WRC pilotu Jon Armstrong'un yanında yardımcı pilot koltuğuna oturdu, ardından direksiyon başına geçerek Rally1 otomobilini kullanma fırsatı buldu. 18 yaşındaki pilot, bu deneyimin kendisine ralli pilotlarına duyduğu saygıyı artırdığını söylerken, uzun süredir ilgi duyduğu ralliyi Formula 1 kariyerinin ardından değerlendirebileceğini ifade etti.

"Harika bir deneyimdi. Öncelikle Jon'a ve buradaki ekibe bana bu fırsatı verdikleri için teşekkür ederim çünkü bu tarz bir deneyimi ilk kez yaşıyorum."

"Formula 1'de de çok hızlı gidiyoruz. Korktuğumu söyleyemem ama kesinlikle alışık olduğum alanın dışındaydım ve gerçekten çok etkilendim."

"Yaşaması inanılmaz bir deneyimdi. Alıştığımız şeylerden tamamen farklı. Bu pilotların neler yaptığını daha iyi anlamamı sağladı. Bu gerçekten bambaşka bir dünya ve çok eğlenceliydi."

"Ralli hakkında son zamanlarda daha fazla şey öğrenmeye başladım ve açıkçası bu sporu giderek daha fazla sevmeye başladım."

"Mevcut kariyerim sona erdiğinde bir gün bunu değerlendirmeyi gerçekten isterim."

Rally1 aracını kullandıktan sonra ralli pilotlarına bakış açısının değiştiğini söyleyen genç pilot şöyle devam etti: "İlk kez bunu deneyimledikten sonra bu pilotların yaptıklarına çok daha büyük saygı duymaya başladım. Çünkü kameralar ve araç içi görüntüler yaşananları tam olarak yansıtmıyor."

"Her şey inanılmaz hızlı gerçekleşiyor. Ağaçlara bu kadar yakın geçiyorsunuz, hız gerçekten çok yüksek ve sürücülerin yaptıkları son derece etkileyici."

2026 sezonunda WRC'nin en üst kategorisindeki ilk tam sezonunu geçiren Jon Armstrong da Puma Rally1 aracını Lindblad ile paylaşmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

"Onu araçta ağırlamaktan gerçekten keyif aldım. Direksiyon başına geçtiğinde bu deneyimden ne kadar keyif aldığını görmek de güzeldi."

Armstrong, Lindblad'ın Formula 1'deki performansını da övdü: "Formula 1'de yaptığı iş gerçekten etkileyici. F1 pilotlarının işi çok zor çünkü spora adım attıkları anda kendilerini kanıtlamak zorundalar."

"Bu hiç kolay değil. Çok tecrübeli isimlere karşı mücadele ediyorsunuz ve kullandığınız aracın seviyesi de performansınızı doğrudan etkiliyor. Takımlar arasında büyük farklar var ve bazen aracınızın potansiyelinin üzerine çıkmanız gerekiyor."

"Bence Arvid de şu ana kadar tam olarak bunu yaptı."