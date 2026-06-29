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WRC Yunanistan Rallisi

Hankook, WRC Akropolis Rallisi’ne özel lastik üretebilir

WRC lastik tedarikçisi Hankook, gelecekte bu zorlu ralliye özel bir lastik geliştirmeyi düşünebileceklerini söyledi.

Tom Howard Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Portekiz Rallisi’nin ardından sert toprak lastiklerinin dayanıklılığı konusunda eleştiriler alan Hankook, Yunanistan’a güncellenmiş bir lastik getirmişti.

Takımlar bu adımın lastikteki taban ayrılması sorununu çözdüğünü söylese de Akropolis'in kırıcı kayaları ve aşırı yıpratıcı yolları lastik patlamaları yine gündem oldu.

Yarış galibi Sebastien Ogier lastiği patlamayan iki sürücüden biriydi

Yarış galibi Sebastien Ogier lastiği patlamayan iki sürücüden biriydi

Fotoğraf: Toyota Racing

Ralliyi kazanan Sebastien Ogier ve M-Sport-Ford’tan Josh McErlean dışında neredeyse her pilot lastik patlatması sorunuyla karşılaştı. Hatta şampiyona lideri Thierry Neuville, sondan bir önceki etapta yaşadığı çift lastik patlamasıyla Ogier ile olan galibiyet mücadelesine veda etti.

Zorlu yol koşulları nedeniyle 12. etabın 4.5 km kısaltılmasına öncülük eden dokuz kez dünya şampiyonu Ogier, lastik üreticisinin tek çözümünün bu ralliye özel bir ürün çıkarması olabileceğini söyledi: "Portekiz’de kullandığımız lastikler burada tek bir etabı bile bitiremezdi, yani kesinlikle ilerleme var.”

“Ancak bu tarz ekstrem koşullarda asıl çözüm, tıpkı geçmişte olduğu gibi buraya özel bir lastiğe sahip olmak."

Thierry Neuville

Thierry Neuville

Fotoğraf: Hyundai

Hankook’un WRC temsilcisi ise bu öneriyi değerlendirebileceklerini söyledi: "Buna kesinlikle bakmaya değer. Önemli isimler tarafından dile getirildiği için üzerinde düşünmeliyiz.”

“Bu tabii ki devasa bir iş yükü anlamına geliyor ama bizim işimiz bu. Eğer konunun spor için önemli olduğunu hissedersek bunu değerlendirebiliriz.”

“Buraya gelmek için büyük bir çaba sarf ettik ve herkes yeni lastiklerin ileriye doğru iyi bir adım olduğunu söyledi, bu bizim için olumlu. Ancak ralli sonrasında her lastik sorununu yakından inceleyip, bunun ne kadarının sadece Akropolis’in doğasından kaynaklandığını anlamamız gerekiyor."

Richard Millener

Richard Millener

Fotoğraf: M-Sport

Yarış dışı kalmasının ardından konuşan Thierry Neuville ise sorunun sadece lastiklerde olmadığını, organizatörlerin de etap seçiminde esneklik göstermesi gerektiğine değindi: "Bu bir piyango gibi. Organizasyonun yolları mı gözden geçirmesi mi gerekiyor yoksa lastik üreticisinin lastikleri geliştirmesi mi? Bence her ikisi de.” 

“Yıllardır çok fazla ralli yaptım ama buradaki koşullar beni hâlâ şaşırtabiliyor. Yollar biraz daha pürüzsüz hale getirilebilir ve lastikler biraz daha güçlü olabilir.”

M-Sport-Ford Takım Patronu Richard Millener ise modern WRC Rally1 araçlarının performans seviyesinin lastik üreticilerinin işini imkânsız hale getirdiğini söyledi: "Birkaç yıl önce Pirelli varken burada kaç lastik patladığına bakın, bir de şimdiki sayıya bakın. Çok büyük bir fark olmadığını göreceksiniz.”

“Araçlar hiç olmadığı kadar hızlı, sürücüler hiç olmadığı kadar sert sürüyor ve sıcaklık inanılmaz yüksek. Aracı ne kadar iyi yaparsanız, lastik için durum o kadar zorlaşır.”

“Hafta sonu boyunca lastiklerde taban ayrılması yaşanmadı, bu büyük bir endişeydi ve Hankook yeni sert lastikle bunu çözdü. Her zaman bir şey olduğunda suç lastiğe atılır ancak onların işi de gerçekten çok zor, çok yüklenmemeliyiz.”

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