FIA, WRC 2027 için 'Rally2 güncelleme kitini' duyurdu

FIA, WRC'nin 2027'den itibaren yürürlüğe girecek yeni teknik düzenlemeleri olan WRC27 ile birlikte, Rally2 araçlarının da bu yeni jenerasyon makinelerle aynı çatı altında yarışmasına izin vermeyi planlıyor.

Bu yaklaşımın temel nedeni, yaklaşık 345 bin euro maliyet tavanına sahip WRC27 araçlarının büyük ölçüde Rally2 bileşenleri üzerine inşa edilmesi ve performans açısından birbirine oldukça yakın seviyede olması beklentisi. Performans farkı oluşması durumunda ise dengeleme amacıyla minimum ağırlık değerlerinin ayarlanacağı belirtilmişti.

FIA şimdi ise Rally2 araçlarının WRC27 otomobillerine daha yakın aerodinamik özellikler taşıması için 'Rally2 WRC Kit' adı verilen bir güncelleme paketi tanıttı. Bu kitin maliyeti 7.500 euro olacak.

Yeni kit sayesinde Rally2 araçlarının WRC27 otomobilleriyle daha fazla 'aerodinamik eşitlik' sağlaması hedefleniyor. Kitli Rally2 araçları, 2027 ve 2028 sezonlarında WRC’nin en üst kategorisinde WRC27 araçlarıyla birlikte yarışabilecek.

FIA'nın Dünya Motor Sporları Konseyi'nin Macau'daki son toplantısında onaylanan açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Yeni düzenlemeler, 31 Aralık 2026'dan önce homologe edilmiş Rally2 araçlarına takılabilecek Rally2-WRC-Kit'i tanıtıyor. Bu kitli Rally2 araçları yalnızca 2027 ve 2028 sezonlarında FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nda WRC27 araçlarıyla birlikte yarışmaya uygun olacak."

FIA, kitin teknik yapısını da netleştirdi. Buna göre Rally2 WRC Kit şunları içerecek: Yeni homologe edilmiş ön çamurluklar, yeni ön tampon ve yeni arka aerodinamik ekipman.

Ayrıca kitin homologasyonu yalnızca WRC'ye üretici olarak kayıtlı markalar tarafından yapılabilecek. İlk homologasyon yılında üreticilerin WRC takvimindeki tüm yarışlara katılması ve her rallide en az iki araçla yer alması zorunlu olacak.

Düzenleme kapsamında Rally2 WRC Kit araçları için toplam ağırlık 1.220 kg olarak belirlendi.

Her Rally2-WRC-Kit için, kit kapsamında homologe edilen gövde parçaları için bir joker hakkı tanınacak. Ayrıca 2027–2028 döneminde her Rally2 homologasyon formu için yalnızca bir kit genişletmesine izin verilecek.

Rally2 WRC Kit araçlarının WRC'nin en üst kategorisindeki uygunluğu 31 Aralık 2028'de sona erecek. Böylece WRC27 düzenlemelerine geçiş için iki yıllık net bir geçiş dönemi oluşturulmuş olacak.

FIA Spor Başkan Yardımcısı Malcolm Wilson, kararın ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "En üst seviyede daha fazla rekabet, WRC27 ile yaptığımız her şeyin temel motivasyonu. Bugün Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından onaylanan bu değişiklikler, önümüzdeki iki yıl boyunca taraftarlar için daha büyük bir gösteri sunmamıza yardımcı olacak."

"Uygun Rally2 araçlarının en üst kategoriye girişine bir yol oluşturmak, daha geniş start listeleri, daha yüksek rekabet derinliği sağlayacak ve rallinin en üst seviyesinde harika bir mücadele ortaya çıkaracaktır."