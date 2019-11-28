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Kocaeli Rallisi: Bostancı kazandı, Castrol Ford Team şampiyonlukları garantiledi!
Castrol Ford Team Türkiye, heyecanlı rallinin ardından “markalar”, “pilotlar”, “2 çeker” ve “gençler” kategorilerinde yarışı 1. sırada tamamlamayı başararak, zorlu ralliyi tüm kategorilerde domine etti ve Türkiye Ralli Şampiyonası 2019 sezonu “pilotlar” ve “markalar” şampiyonluğunu bu yarış ile birlikte matematiksel olarak garantiledi.
Kocaeli Rallisi: İlk günün ardından lider Murat Bostancı!
Murat Bostancı, Kocaeli Rallisi'nde ilk günü Burak Çukurova'nın önünde ilk sırada tamamlamayı başardı.
Castrol Ford Team Türkiye’nin hedefi galibiyet
Türkiye’de 2019 yılında gerçekleştirilen en önemli spor organizasyonlarından Dünya Ralli Şampiyonası’nın (WRC) 11. ayağı olan Rally Turkey, 12-15 Eylül tarihlerinde Marmaris’te gerçekleştirilecek. 21 farklı ülkeden 54 otomobil ve 108 sporcunun mücadelesine sahne olacak rallide Castrol Ford Team Türkiye, 9 otomobil ile Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeye hazırlanıyor.
Şahintepe Tırmanma'da rekor katılım
90’lı yıllarda bir çok kez otomobil yarışları gerçekleşen Bursa Gemlik Şahintepe parkuru, 16 yıl aradan sonra 24-25 Ağustos 2019 tarihlerinde Türkiye Tırmanma Şampiyonası 5. yarışına ev sahipliği yaptı.
Gemlik Şahintepe'de nostaljik tırmanma
90’lı yıllarda bir çok kez otomobil yarışlarına ev sahipliği yapan Bursa Gemlik Şahintepe parkuru, 16 yıl aradan sonra 24-25 Ağustos 2019 tarihlerinde Türkiye Tırmanma Şampiyonası 5. yarışına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Bergama Süper Enduro'ya ev sahipliği yapacak
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası’nda sezonun ikinci ayak yarışı 24-25 Ağustos tarihlerinde İzmir’de düzenlenecek.
TPŞ Körfez'de nefes kesti
Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü tarafından 27-28 Temmuz tarihlerinde TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde düzenlenen 2019 Türkiye Pist Şampiyonası 2.ayak yarışları büyük çekişmeye sahne oldu.
İstanbul Rallisi'nde zafer Murat Bostancı - Onur Vatansever ikilisinin
İstanbul Otomobil Sporları Kulübü (İSOK) tarafından 06-07 Temmuz tarihlerinde organize edilen ve 2019 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 4. yarışı İTO 40.İstanbul Rallisi, Castrol Ford Team Türkiye takımından Murat Bostancı-Onur Vatansever ekibinin birinciliği ile sonuçlandı.
Ralli heyecanı bu hafta sonu İstanbul'da
2019 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 4. yarışı olan İTO 40.İstanbul Rallisi, 52 otomobil ve 104 sporcu katılımıyla 06-07 Temmuz tarihlerinde İstanbul Anadolu yakasında gerçekleştiriliyor.
Eskişehir Esok Rallisi'nde zafer Murat Bostancı'nın
2019 Avrupa Ralli Kupası‘na dahil Balkan Ralli Kupası'na puan veren Uluslararası ESOK Rally’nin galibi Castrol Ford Team Türkiye adına Ford Fiesta R5 ile yarışan Murat Bostancı-Onur Vatansever oldu.
Eskişehir Rallisi'nde ilk günün lideri Bostancı
2019 Avrupa Ralli Kupası‘na dahil Uluslararası ESOK Rally'nin 4 etaptan oluşan ilk günü Castrol Team Türkiye adına Ford Fiesta R5 ile yarışan Murat Bostancı-Onur Vatansever ekibinin liderliği ile sonuçlandı.
Castrol Ford Team Türkiye Avrupa Ralli Kupası’nın Türkiye ayağında zirveyi hedefliyor
Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü (ESOK) tarafından düzenlenen Türkiye Ralli Şampiyonası’nda sezonun üçüncü yarışı olan Eskişehir Rallisi, 13-15 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Şampiyonanın ikinci uluslararası rallisi olan Eskişehir rallisi, aynı zamanda 2019 FIA Avrupa Ralli Kupası, 2019 FIA Balkan Ralli Kupası ve Avrupa Gençler Ralli Kupası’na (ERT Junior) puan veriyor.
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Merkezefendi offroad şölenine hazır
2019 Türkiye Offroad Şampiyonası 2. ayak yarışı, kısa adı DENDOFF olan Denizli Doğa Sporları ve 4×4 Offroad Spor Kulübü tarafından 27-28 Nisan 2019 tarihlerinde Denizli ilinin Merkezefendi ilçesi Göveçlik bölgesinde organize ediliyor.
ÜNİKART’ta şampiyon belli oluyor!
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) çatısı altında ikinci, toplamda dördüncüsü yapılan Türkiye Üniversiteler Karting Şampiyonası’nın (ÜNİKART) ikinci ayağı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Spor Müdürlüğü, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve Kahramankazan Belediyesi’nin destekleri ile 21 Nisan Pazar günü Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Yılmaz Go-Kart’ta gerçekleştirilecek.
Ege Rallisi'nde zafer Murat Bostancı'nın oldu
2019 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın açılış yarışı Obel Cıvata 29. Ege Rallisi'nde zafer Murat Bostancı'nın oldu.
Intercity İstanbul Park'ın V Weekend Sports festivali yakında başlıyor
İstanbul Park Pisti’nin işletmesini 2012 yılında devralan Intercity, V Weekend festivallerine bir yenisini daha ekliyor.
Ege Rallisi: Bostancı-Vatansever ikilisi ilk günü lider tamamladı
2019 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk ayağı Obel Cıvata 29. Ege Rallisi'nde birinci gün, Beyler 1 etabı ve Beyler 2 etapları geçildikten sonra DAP Yapı’nın Seyirci Özel Etabı ile tamamlandı.
29. Ege Rallisi bu hafta sonu start alıyor
Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından organize edilen, Türkiye Ralli Şampiyonasının açılış yarışı 29. Ege Rallisi, 12-14 Nisan tarihlerinde otomobil tutkunlarıyla buluşuyor.
Offroad sezonu Ankara’da açıldı
Ankara Offroad Kulübü (ANDOFF) tarafından 16-17 Mart tarihlerinde Mühye köyünde gerçekleştirilen Türkiye Offroad Şampiyonası 1.ayak yarışı, Nihat Keskin-Yasemin Biber Toker ekibinin zaferiyle sona erdi.
Tırmanma sezonu Manisa Demirci’de açılıyor
TOSFED 2019 Türkiye Tırmanma Şampiyonası, 23-24 Mart tarihlerinde Ege Otomobil Sporları Kulübü (EOSK) tarafından düzenlenecek olan Demirci Tırmanma Yarışı ile başlıyor.
Offroad sezonu Ankara’da açılıyor
2019 Türkiye Offroad Şampiyonası ilk yarışı, kısa adı ANDOFF olan Ankara Offroad Kulübü tarafından 16-17 Mart tarihlerinde Çankaya ilçesi, Mühye mevkiinde gerçekleştirilecek.
Sarıkamış'ta Zafer Ağaoğlu ve Güleren ikilisinin
Eksi 36 Spor Kulübü tarafından 09-10 Mart tarihlerinde organize edilen Türkiye'nin ilk kar ve buz zeminli rallisi olan Sarıkamış Rallisi, GP Garage My Team adına Hakkı Ağaoğlu-Erkan Güleren ekibinin birinciliği ile sona erdi.
İstanbul Park Spor Kulübü'nden TOSFED hakkında sert açıklama
İstanbul Park Spor Kulübü Derneği bugün yaptığı açıklama ile 2019 yılında Clio, Megane ve Caterham Cup'ı düzenlemeyeceğini duyururken, TOSFED hakkında oldukça sert açıklamalarda bulundu.
Sarıkamış İlk Ralliye Hazır
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından Eksi 36 Spor Kulübü işbirliği ile organize edilen ilk kış yarışı ‘Sarıkamış Rallisi’ 09-10 Mart tarihlerinde Kars’ın Sarıkamış ilçesinde gerçekleştirilecek.