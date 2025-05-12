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Şampiyona
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Kapadokya Motorsporları Kompleksi kapılarını kartingle açıyor

Karting
TKŞ Karting
Kapadokya Motorsporları Kompleksi kapılarını kartingle açıyor

RMC 2026 Tuzla Karting Park’ta başlıyor

TÜRK SPORCULAR
TrS TÜRK SPORCULAR
RMC 2026 Tuzla Karting Park’ta başlıyor

Zayn, SuperOne Karting hafta sonunu zirvede tamamladı

Karting
TKŞ Karting
Zayn, SuperOne Karting hafta sonunu zirvede tamamladı

2026 ROK Cup Karting Şampiyonası'nın 4. ayağı tamamlandı

Karting
TKŞ Karting
2026 ROK Cup Karting Şampiyonası'nın 4. ayağı tamamlandı

Zayn, Superone Karting hafta sonuna bir kez daha damga vurdu

Karting
TKŞ Karting
Zayn, Superone Karting hafta sonuna bir kez daha damga vurdu

Kerem Kazaz, Bursa Rallisini zirvede tamamladı

Türkiye Ralli Şampiyonası
TRŞ Türkiye Ralli Şampiyonası
2026 Yeşil Bursa Rallisi
Kerem Kazaz, Bursa Rallisini zirvede tamamladı

50. Yeşil Bursa Rallisi için heyecan dolu geri sayım başladı

Türkiye Ralli Şampiyonası
TRŞ Türkiye Ralli Şampiyonası
2026 Yeşil Bursa Rallisi
50. Yeşil Bursa Rallisi için heyecan dolu geri sayım başladı

Zayn Belçika'da imkansızı başardı: 20. sıradan zirveye!

Karting
TKŞ Karting
Zayn Belçika'da imkansızı başardı: 20. sıradan zirveye!

Türkiye Karting Şampiyonası’nın ikinci ayağı Körfez Pisti'nde tamamlandı

Karting
TKŞ Karting
Türkiye Karting Şampiyonası’nın ikinci ayağı Körfez Pisti'nde tamamlandı

Türkiye Karting Şampiyonası’nın ikinci ayağı Körfez’de yapılacak

Karting
TKŞ Karting
Türkiye Karting Şampiyonası’nın ikinci ayağı Körfez’de yapılacak

Zayn, Super One Karting Şampiyonası’nda pole pozisyonu kazandı

Karting
TKŞ Karting
Zayn, Super One Karting Şampiyonası’nda pole pozisyonu kazandı

Bodrum Yaza Ralli İle Merhaba Diyor

Türkiye Ralli Şampiyonası
TRŞ Türkiye Ralli Şampiyonası
2026 Bodrum Rallisi
Bodrum Yaza Ralli İle Merhaba Diyor

DHL, Castrol Ford Team Türkiye’nin resmi sponsoru oldu

Türkiye Ralli Şampiyonası
TRŞ Türkiye Ralli Şampiyonası
2026 Bodrum Rallisi
DHL, Castrol Ford Team Türkiye’nin resmi sponsoru oldu

Yükselen karting yıldızı Ruzicka’dan yarış öncesi paylaşım

Karting
TKŞ Karting
Yükselen karting yıldızı Ruzicka’dan yarış öncesi paylaşım

İskender, uluslararası karting galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi!

Karting
TKŞ Karting
İskender, uluslararası karting galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi!

Petrol Ofisi Grubu, Dynamic Racing Team'in ana sponsoru oldu

Karting
TKŞ Karting
Petrol Ofisi Grubu, Dynamic Racing Team'in ana sponsoru oldu

Junior WRC’de iki yarış geride kaldı: Ali Türkkan zirve savaşını sürdürüyor

TÜRK SPORCULAR
TrS TÜRK SPORCULAR
Junior WRC’de iki yarış geride kaldı: Ali Türkkan zirve savaşını sürdürüyor

2026 Bodrum Rallisi için hazırlıklar tamamlandı!

Türkiye Ralli Şampiyonası
TRŞ Türkiye Ralli Şampiyonası
2026 Bodrum Rallisi
2026 Bodrum Rallisi için hazırlıklar tamamlandı!

MOTUL 2026 Türkiye Karting Şampiyonası sezon açılışında büyük çekişme yaşandı

Karting
TKŞ Karting
MOTUL 2026 Türkiye Karting Şampiyonası sezon açılışında büyük çekişme yaşandı

Türkiye Ralli Şampiyonası'nda yeni sezon Marmaris'te açıldı

Türkiye Ralli Şampiyonası
TRŞ Türkiye Ralli Şampiyonası
2026 Ege Rallisi
Türkiye Ralli Şampiyonası'nda yeni sezon Marmaris'te açıldı

2026 Ralli Sezonu, Ege Rallisi ile Marmaris’te Açılıyor

Türkiye Ralli Şampiyonası
TRŞ Türkiye Ralli Şampiyonası
2026 Ralli Sezonu, Ege Rallisi ile Marmaris’te Açılıyor

Karting Heyecanı Tuzla’da Yaşandı

Karting
TKŞ Karting
Karting Heyecanı Tuzla’da Yaşandı

Bodrum’da yaz sezonu ralliyle açılıyor

Türkiye Ralli Şampiyonası
TRŞ Türkiye Ralli Şampiyonası
2025 Bodrum Rallisi
Bodrum’da yaz sezonu ralliyle açılıyor

2025 Türkiye Karting Şampiyonası Körfez’de başlıyor

Karting
TKŞ Karting
2025 Türkiye Karting Şampiyonası Körfez’de başlıyor

Türkiye Ralli Şampiyonası 2025 Sezonu Marmaris'te açıldı

Türkiye Ralli Şampiyonası
TRŞ Türkiye Ralli Şampiyonası
Türkiye Ralli Şampiyonası 2025 Sezonu Marmaris'te açıldı

Marmaris Ege Rallisi'nde cumartesi günü tamamlandı!

Türkiye Ralli Şampiyonası
TRŞ Türkiye Ralli Şampiyonası
Marmaris Ege Rallisi'nde cumartesi günü tamamlandı!

Ralli sezonu Marmaris'te açılıyor!

Türkiye Ralli Şampiyonası
TRŞ Türkiye Ralli Şampiyonası
Ralli sezonu Marmaris'te açılıyor!

2025 TRŞ takvimi açıklandı; sezon Ege Rallisi ile başlayacak

Türkiye Ralli Şampiyonası
TRŞ Türkiye Ralli Şampiyonası
2025 TRŞ takvimi açıklandı; sezon Ege Rallisi ile başlayacak

Türkiye Pist Şampiyonası İstanbul programı belli oldu

PİST
TPŞ PİST
Türkiye Pist Şampiyonası İstanbul programı belli oldu

Türkiye Pist Şampiyonası İstanbul'da final yapıyor

PİST
TPŞ PİST
Türkiye Pist Şampiyonası İstanbul'da final yapıyor

MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası Uşak ayağı büyük çekişmeye sahne oldu

Karting
TKŞ Karting
MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası Uşak ayağı büyük çekişmeye sahne oldu

Karting’de düğüm Uşak’ta çözülecek mi?

TÜRK SPORCULAR
TrS TÜRK SPORCULAR
Karting’de düğüm Uşak’ta çözülecek mi?

Kerem Kazaz en genç ralli şampiyon oldu

Türkiye Ralli Şampiyonası
TRŞ Türkiye Ralli Şampiyonası
Kerem Kazaz en genç ralli şampiyon oldu

Castrol'den 125. yılına özel tasarım

Türkiye Ralli Şampiyonası
TRŞ Türkiye Ralli Şampiyonası
Castrol'den 125. yılına özel tasarım

Türkiye Ralli Şampiyonası İstanbul’da final yapıyor

Türkiye Ralli Şampiyonası
TRŞ Türkiye Ralli Şampiyonası
Türkiye Ralli Şampiyonası İstanbul’da final yapıyor

Eskişehir Rallisi’nde Saniyelerin Savaşı

Türkiye Ralli Şampiyonası
TRŞ Türkiye Ralli Şampiyonası
Eskişehir Rallisi’nde Saniyelerin Savaşı

Aras Pınar, Körfez'deki ilk yarışta podyuma çıktı

Karting
TKŞ Karting
Aras Pınar, Körfez'deki ilk yarışta podyuma çıktı

Türkiye Pist Şampiyonası Start Alıyor!

PİST
TPŞ PİST
Türkiye Pist Şampiyonası Start Alıyor!

Alp Aksoy, 2024’te Champions of the Future Serisi’nde üçüncü yarışına çıkacak!

Karting
TKŞ Karting
Alp Aksoy, 2024’te Champions of the Future Serisi’nde üçüncü yarışına çıkacak!

BOM Karting Türkiye Karting Şampiyonası 2. Ayak Yarışlarını Tamamladı

Karting
TKŞ Karting
BOM Karting Türkiye Karting Şampiyonası 2. Ayak Yarışlarını Tamamladı

Ali Türkkan ve Castrol Ford Team Türkiye, Bursa Rallisi'ne damgasını vurdu

Türkiye Ralli Şampiyonası
TRŞ Türkiye Ralli Şampiyonası
Ali Türkkan ve Castrol Ford Team Türkiye, Bursa Rallisi'ne damgasını vurdu

Yeşil Bursa Rallisi’nde Castrol Ford Team Türkiye’nin gözü zirvede

Türkiye Ralli Şampiyonası
TRŞ Türkiye Ralli Şampiyonası
Yeşil Bursa Rallisi’nde Castrol Ford Team Türkiye’nin gözü zirvede

Rallide sıradaki randevu Bursa

Türkiye Ralli Şampiyonası
TRŞ Türkiye Ralli Şampiyonası
Rallide sıradaki randevu Bursa

Bodrum Rallisi'nde zafer Castrol Ford Türkiye ve Ali Türkkan'ın

Türkiye Ralli Şampiyonası
TRŞ Türkiye Ralli Şampiyonası
Bodrum Rallisi'nde zafer Castrol Ford Türkiye ve Ali Türkkan'ın

Ralli Heyecanı Bodrum’a Taşınıyor

Türkiye Ralli Şampiyonası
TRŞ Türkiye Ralli Şampiyonası
Ralli Heyecanı Bodrum’a Taşınıyor

5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu'nun Türkiye Karting mücadelesi iki zaferle başladı!

Karting
TKŞ Karting
5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu'nun Türkiye Karting mücadelesi iki zaferle başladı!

Marmaris’te Zafer Özdemir-Ertuğrul Ekibinin

Türkiye Ralli Şampiyonası
TRŞ Türkiye Ralli Şampiyonası
Ege Rallisi
Marmaris’te Zafer Özdemir-Ertuğrul Ekibinin

Ege Rallisi 33. Yılını Marmaris’te Kutluyor

Türkiye Ralli Şampiyonası
TRŞ Türkiye Ralli Şampiyonası
Ege Rallisi 33. Yılını Marmaris’te Kutluyor

TRŞ-Sarıkamış Rallisi: Kerem Kazaz ilk rallisinde zafere ulaştı, Ali Türkkan ise ikinci oldu

Türkiye Ralli Şampiyonası
TRŞ Türkiye Ralli Şampiyonası
TRŞ-Sarıkamış Rallisi: Kerem Kazaz ilk rallisinde zafere ulaştı, Ali Türkkan ise ikinci oldu

Castrol Ford Team Türkiye, Sarıkamış Rallisi ile Sezonu Karda Açıyor

Türkiye Ralli Şampiyonası
TRŞ Türkiye Ralli Şampiyonası
Castrol Ford Team Türkiye, Sarıkamış Rallisi ile Sezonu Karda Açıyor

Castrol Ford Team Türkiye 2023'ü kutladı, 2024 planlarını açıkladı!

Türkiye Ralli Şampiyonası
TRŞ Türkiye Ralli Şampiyonası
Castrol Ford Team Türkiye 2023'ü kutladı, 2024 planlarını açıkladı!

2024 TRŞ takvimi açıklandı; Marmaris geri dönüyor

Türkiye Ralli Şampiyonası
TRŞ Türkiye Ralli Şampiyonası
2024 TRŞ takvimi açıklandı; Marmaris geri dönüyor

İstanbul'da Kazanan Alakoç, Şampiyon Türkkan

Türkiye Ralli Şampiyonası
TRŞ Türkiye Ralli Şampiyonası
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İstanbul'da Kazanan Alakoç, Şampiyon Türkkan

TRŞ Kocaeli Rallisi: Kocaeli’de Ali Türkkan-Burak Erdener rüzgarı esti!

Türkiye Ralli Şampiyonası
TRŞ Türkiye Ralli Şampiyonası
Kocaeli Rallisi
TRŞ Kocaeli Rallisi: Kocaeli’de Ali Türkkan-Burak Erdener rüzgarı esti!

TRŞ Kocaeli Rallisi: Tüm etapları kazanan Ali Türkkan Kocaeli'de galibiyete yaklaştı

Türkiye Ralli Şampiyonası
TRŞ Türkiye Ralli Şampiyonası
Kocaeli Rallisi
TRŞ Kocaeli Rallisi: Tüm etapları kazanan Ali Türkkan Kocaeli'de galibiyete yaklaştı

40. Kocaeli Büyükşehir Rallisi 08-10 Aralık’ta!

Türkiye Ralli Şampiyonası
TRŞ Türkiye Ralli Şampiyonası
Kocaeli Rallisi
40. Kocaeli Büyükşehir Rallisi 08-10 Aralık’ta!

AVIS Türkiye Pist Şampiyonası Maxi Grup Şampiyonu ile tur atmak ister misiniz?

TÜRK SPORCULAR
TrS TÜRK SPORCULAR
AVIS Türkiye Pist Şampiyonası Maxi Grup Şampiyonu ile tur atmak ister misiniz?

BOM Karting Türkiye Karting Şampiyonası 2. Ayak Yarışlarını Başarıyla Tamamladı

Karting
TKŞ Karting
BOM Karting Türkiye Karting Şampiyonası 2. Ayak Yarışlarını Başarıyla Tamamladı

Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası heyecanı, bu hafta sonu Eskişehir'e geliyor!

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Eskişehir Rallisi
Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası heyecanı, bu hafta sonu Eskişehir'e geliyor!

2023 Yeşil Bursa Rallisi'nde Burak Çukurova kazandı, markalarda Castrol Ford Team Türkiye birinci oldu

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TRŞ Türkiye Ralli Şampiyonası
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2023 Yeşil Bursa Rallisi'nde Burak Çukurova kazandı, markalarda Castrol Ford Team Türkiye birinci oldu
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