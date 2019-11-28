Castrol Ford Team Türkiye, heyecanlı rallinin ardından “markalar”, “pilotlar”, “2 çeker” ve “gençler” kategorilerinde yarışı 1. sırada tamamlamayı başararak, zorlu ralliyi tüm kategorilerde domine etti ve Türkiye Ralli Şampiyonası 2019 sezonu “pilotlar” ve “markalar” şampiyonluğunu bu yarış ile birlikte matematiksel olarak garantiledi.