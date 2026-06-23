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Formula 1 Avusturya GP

Red Bull, bu yılki en büyük güncellemesini getiriyor

Red Bull Racing, sezonun gidişatını değiştirebilecek en kapsamlı güncelleme paketini Avusturya Grand Prix’sinde piste çıkarmaya hazırlanıyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Düzenlendi:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB22

Max Verstappen, Red Bull Racing RB22

Fotoğraf: Erik Junius

Red Bull Racing, kendi ülkesindeki Avusturya Grand Prix’sine büyük umutlarla hazırlanıyor. Avusturyalı ekip, 2026 sezonunun başlangıcından bu yana geliştirdiği en kapsamlı güncelleme paketini RB22’ye uygulayacak.

Takım daha önce Miami Grand Prix’sinde de önemli güncellemeler kullanmıştı. Ancak Hollandalı De Telegraaf’ın haberine göre Avusturya’da kullanılacak parçalar, sezon içinde şimdiye kadar getirilen tüm güncellemelerden daha büyük bir etki yaratabilecek potansiyele sahip.

RB22’nin sezon başından beri yaşadığı en büyük sorunlardan biri fazla ağırlıktı. Aracın, yılın ilk yarışlarında minimum ağırlık limitinin yaklaşık 12 kilogram üzerinde olduğu belirtiliyordu.

Avusturya’da kullanılacak yeni paketle birlikte Red Bull’un hedeflediği ağırlık değerlerine ulaşması bekleniyor. Böylece RB22’nin uzun süredir devam eden kilo azaltma programı da tamamlanmış olacak.

İzle: F1 Gündem: Red Bull'dan büyük güncelleme, Verstappen ve Russell'ın kontratındaki çıkış maddesi!

2026 Formula 1 teknik kurallarına göre sürücü dahil araçların minimum ağırlığı 768 kilogram olarak belirlenmiş durumda.

Ancak Avusturya’ya getirilecek güncellemelerin önemi yalnızca performans artışıyla sınırlı değil. Güncellemelerin, Max Verstappen’in takımdaki geleceği açısından da kritik rol oynayabileceği konuşuluyor.

Dört kez dünya şampiyonu Max Verstappen, 2028 sezonunun sonuna kadar devam eden sözleşmesine rağmen geleceği konusunda net bir güvence vermiş değil. Hollandalı pilot, kontratındaki erken ayrılık maddesini kullanmayacağı yönünde takıma herhangi bir garanti sunmuş değil.

Bu nedenle Red Bull yönetimi, Avusturya’da piste çıkacak yeni paketin RB22’yi belirgin şekilde daha rekabetçi hale getirmesini umut ediyor. Takım içerisindeki beklenti, aracın performansında yaşanacak ilerlemenin Verstappen’i en azından 2027 sezonu için başka seçenekleri değerlendirmekten vazgeçirmesi yönünde.

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