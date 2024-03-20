Ege Rallisi 33. Yılını Marmaris’te Kutluyor

Ege Otomobil Spor Kulübü (EOSK) tarafından düzenlenen ve asfalt zeminde koşulacak olan Marmaris Ege Rallisi, 22 Mart Cuma günü 18.00’den itibaren Marmaris Atatürk Meydanı’ndaki start seremonisi ile başlayacak ve saat 18.43’te İçmeler Pazar Yeri’nde düEge Rallzenlenecek seyirci özel etabıyla devam edecek. 23 Mart Cumartesi güne erken başlayacak olan ekipler, 3 etaptan oluşan ve İçmeler, Bördübet, Selimiye rotasını içeren turu tamamlayarak servis alanına dönecekler. Aynı turun öğleden sonra bir kez daha tekrarlanmasıyla gün saat 16.28’de Karayolları servis alanında sona erecek. Ekipler, rallinin son günü olan 24 Mart Pazar ise Akyaka, Kıran ve Akbük tarafında yer alan etapları birer kez geçecek. Saat 14.00’ten itibaren Marmaris Atatürk Meydanı’nda yer alan podyumda düzenlenecek ödül töreni ile heyecan sona erecek.

Marmaris'te Yıldızlar Geçidi

Marmaris'te, Uluslararası Otomobil Federasyonu Kadınlar Komisyonu başkanlığına seçilen Burcu Çetinkaya’nın co-pilotluğunu, Michele Mouton ile Dünya Ralli Şampiyonası’nda yarış kazanan ilk kadın copilot olan Fabrizia Pons yapacak. Türkiye Ralli Şampiyonası’nın efsane sporcularından Volkan Işık da, GP Garage My Team adına Hyundai I20 R5 ile etaplara geri dönüyor. Ayrıca 000 öncü güvenlik aracının pilot koltuğunda da otomobil sporlarına merakıyla bilinen ünlü sanatçı Fatma Turgut yer alacak. Genç ve sempatik yıldız Marmaris Ege Rallisi’nin çevreye duyarlılık projesi kapsamında Türkiye Ralli Şampiyonası tarihinde ilk kez elektrikli bir otomobille öncü araç olarak tüm etapları geçecek. Doğaya tohum bırakılması, etapların geçildiği rotalarda çevre temizliği gibi aktiviteler de ralli programında bulunuyor.