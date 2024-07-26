Türkiye Pist Şampiyonası Start Alıyor!
İstanbul Park'ta da yarışılacak olan yeni sezona Avek Otomotiv-Texaco Team AMS işbirliği damga vuracak.
İlk ayağı 27-28 Temmuz tarihlerinde Körfez Yarış Pistinde koşulacak Türkiye Pist Şampiyonası bu sezon çok renkli geçecek. Şampiyonanın bazı ayaklarının, yönetiminin değişmesi ile ülkemiz motor sporlarına yeniden hizmet etmeye başlayacak olan İstanbul Park’ta koşulacak olması, katılımcı ve izleyicileri heyecanlandırdı.
Geçtiğimiz sezon hem pilotlar, hem takımlar şampiyonluklarını yeniden kazanan başarılı takım Texaco Team AMS, bu sezon Türkiye Pist Şampiyonasında Avek Otomotiv ana sponsorluğunda start alacağını açıkladı. Takıma ait üç Audi’nin direksiyonlarında Zekai Özen, Gökhan Kellecioğlu ve İbrahim Okyay bulunacak.
Şampiyon takıma verdiği destek ile ülkemiz motor sporlarına giren Avek Otomotiv Genel Müdürü Derya Uluğ, “Motor sporları dünyasındaki yüksek rekabet bize de heyecan veriyor. Avek Otomotiv olarak sporun farklı alanlarında da takımlarımızın destekçisi olmaktan gurur duyuyoruz. Texaco Team AMS’nin, satış ve satış sonrası faaliyetlerini sürdürdüğümüz Audi markasıyla yarışıyor olması da bizi ayrıca heyecanlandırıyor. Bir Türk yarış takımı olarak Texaco Team AMS’nin Türkiye Pist Şampiyonası’nda ortaya koyacağı başarıya yürekten inanıyoruz”, dedi.
Türkiye Pist Şampiyonası Yarış Takvimi:
27-28 Temmuz / İzmit Körfez Yarış Pisti
31 Ağustos - 1 Eylül
28-29 Eylül
16-17 Kasım
30 Kasım - 1 Aralık
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