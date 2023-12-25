İstanbul'da Kazanan Alakoç, Şampiyon Türkkan
Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 7. ve son yarışı olan 43. İstanbul Rallisi, GP Garage My Team'den Cem Alakoç-Aras Dinçer ekibinin birinciliği ile sonuçlandı.
BC Vision Motorsport ekibinden Burak Çukurova-Burak Akçay'ın ikinci ve GP Garage My Team'den Uğur Soylu-Şener Güray'ın da üçüncü sırada tamamladıkları ralliyi, start alan 43 ekipten 28'i tamamlayabildi.
Ali Türkkan En Genç Türkiye Ralli Şampiyonu
10 özel etabın 8'inde en iyi zamanı yapan, ancak ilk gün iki kez lastik patlatarak 30.luğa kadar gerileyen Castrol Ford Team Türkiye'den Ali Türkkan-Burak Erdener ekibi, genel klasman dördüncüsü ve Sınıf 3 birincisi olarak finişe ulaşarak 2023 Türkiye Ralli Şampiyonluğu'nu kazanan ekip oldu. Otomobil sporları kariyerine 7 yaşında karting ile başlayan 24 yaşındaki Red Bull sporcusu Ali Türkkan, aynı zamanda yarışın genç pilotlar birinciliğini de kazanırken 'En Genç Türkiye Ralli Şampiyonu' olarak tarihe geçti.
Sınıflarda Büyük Çekişme Yaşandı
İstanbul Otomobil Sporları Kulübü tarafından ICRYPEX, Otokoç, Koç Finans, Sardunya, T.T.O.K. ve Şile Belediyesi katkılarıyla gerçekleşen rallinin Master pilotlar birincisi Uğur Soylu olurken, Markalar birinciliğini Castrol Ford Team Türkiye, Takımlar birinciliğini ise GP Garage My Team kazandı. İki çeker ve Sınıf 5 birincisi BC Vision Motorsport’tan Tuncer Sancaklı-Asena Sancaklı çifti kazanırken, Asena Sancaklı aynı zamanda kadın copilotlar birinciliğinin sahibi oldu. Castrol Ford Team Türkiye'den Eytan Halfon-Can Hergüner Sınıf 4 birinciliğine ulaşırken, Sınıf N birincisi ise GP Garage My Team’den Kemal Şener-Göktuğ Tuncay ekibi oldular.
Historic’te Kazanan Tar-Ersoy Ekibi
Aynı zamanda 30 yaş üzeri klasik ralli otomobillerine açık Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Historic Ralli Şampiyonası’na da puan veren rallide, bu klasmanı ve kategori 2 birinciliğini Parkur Racing’den Kerim Tar-Efe Ersoy kazandı. Tar-Ersoy ekibi 1976 model Ford Escort MKII ile genel klasmanda da yedinci sırada finişe gelirken, bu yarışın ardından 2023 Türkiye Historic Ralli Şampiyonluğu'nu da matematiksel olarak garantilemiş oldu. Historic ralli klasmanında mücadele eden Kemal Gamgam-Orkun Demir ve Ömer Gür-Levent Gür ekipleri ise mekanik arıza ile yarışı tamamlayamadı.
TOSFED Kupası Çetinkaya-Tezeken'in
Erkan Bodur anısına düzenlenen TOSFED Ralli Kupası klasmanında Kemal Çetinkaya-Tolga Tezeken genel klasman ve Kategori 4 birincisi olarak finişe gelirken, kupanın birinciliğini de garantilemiş oldular. BC Vision Motorsport takımından Cevdet Yıldırım-Bora Arabacı genel klasman ikincisi ve Kategori 2 birincisi olarak finişe ulaşırken, 2022 yılında TOSFED Yıldızını Arıyor projesini birincilikle tamamlayan Fatih Selim Göçer de Ali Tuğrul Kaya ile üçüncü ve Kategori 3 birincisi oldu. Bu klasmanda Kategori 1 birinciliğini de Çiğdem Tümerkan-Zeynep Tümerkan ekibi kazanırken, anne kız yarışan Tümerkan’lar kadın pilotlar ve kadın co-pilotlar birinciliklerinin de sahibi oldular.
Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası ile Erkan Bodur TOSFED Ralli Kupası puan durumları, TOSFED Sportif Kurulu tarafından ilan edildikten sonra resmiyet kazanacak.
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