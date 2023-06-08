Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası heyecanı, bu hafta sonu Eskişehir'e geliyor!

7 ayaktan oluşan 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası, geçtiğimiz ay gerçekleştirilen Bodrum Rallisi ile start almıştı. Toplam 69 otomobil ile 138 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen 2023 Bodrum Rallisi'nde zafer P Garage My Team adına yarışan Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı ikilisine gitmişti.

BC Vision Motorsport takımından Burak Çukurova-Burak Akçay ikinci sırayı alırken, Castrol Ford Team Türkiye’den Kağan Karamanoğlu-Oytun Albayrak ise genel klasman üçüncüsü olmuştu.

Sezon açılışının Bodrum'da yapılmasının ardından, pilotlar ve takımlar sezonun 2. yarışı için Bursa'ya gelmişlerdi ve 47. Bursa Rallisi'nde ise zafer Burak Çukurova ve Burak Akçay'ın olmuştu.

Sezonun 3. ayağı ise bu hafta sonu Eskişehir'de gerçekleştirilecek.

71 araç ve 142 sporcunun kayıt yaptırdığı Eskişehir Rallisi, 9 Haziran Cuma günü saat 20.30'da yapılacak seremoniyle Tarihi Odunpazarı Evleri'nden başlayacak. Yarış için servis alanı Eskişehir Yeni Stadyumu yanındaki otopark olacak. İlgili takipçiler, belirli saatlerde araçları burada izleyebilir.

10 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da Eskişehir Atatürk Stadyumu'nda rallinin ilk etabı başlayacak. Cumartesi günü 4 etap gerçekleştirilecek ve 4 etabın ardından 1. gün sona erecek.

11Haziran Pazar günü, yani rallinin ikinci ve son gününde 4 özel etapta daha mücadele edilecek. Yine aynı gün ESPARK AVM'de 17.00'da podyum seremonisi olacak.

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Ümitcan Özdemir, Bodrum Rallisi Fotoğraf: TOSFED