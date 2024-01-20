2024 TRŞ takvimi açıklandı; Marmaris geri dönüyor
TOSFED, 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası takvimini resmen açıkladı.
TOSFED, geçtiğimiz cuma günü 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası takviminde yer alacak rallileri resmen doğruladı.
Buna göre sezon 24-25 Şubat'ta Sarıkamış Rallisi ile başlayacak ve birkaç yıl aradan sonra ilk kez kar rallisi gerçekleştirilmiş olacak.
23-24 Mart'ta, Marmaris uzun zaman sonra ilk kez takvime dönecek. Rallinin Muğla'da yapılması planlanıyor.
Bodrum Rallisi 27-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve 18-19 Mayıs tarihlerinde de Yeşil Bursa Rallisi yapılacak.
Sezon 14-15 Eylül'deki Eskişehir, 5-6 Ekim'deki Kocaeli ve 2-3 Kasım'daki İstanbul Rallisi ile sona erecek.
2024 TRŞ takvimi:
|Sıra
|Tarih
|Ralli
|1
|23-25 Şubat
|Sarıkamış Rallisi (Kars)
|2
|23-24 Mart
|Marmaris Rallisi (Muğla)
|3
|27-28 Nisan
|Bodrum Rallisi (Muğla)
|4
|18-19 Mayıs
|Yeşil Bursa Rallisi (Bursa)
|5
|14-15 Eylül
|ESOK Rallisi (Eskişehir)
|6
|05-06 Ekim
|Kocaeli Rallisi (Kocaeli)
|7
|02-03 Ekim
|İstanbul Rallisi (İstanbul)
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