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2024 TRŞ takvimi açıklandı; Marmaris geri dönüyor

TOSFED, 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası takvimini resmen açıkladı.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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TOSFED, geçtiğimiz cuma günü 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası takviminde yer alacak rallileri resmen doğruladı.

Buna göre sezon 24-25 Şubat'ta Sarıkamış Rallisi ile başlayacak ve birkaç yıl aradan sonra ilk kez kar rallisi gerçekleştirilmiş olacak.

23-24 Mart'ta, Marmaris uzun zaman sonra ilk kez takvime dönecek. Rallinin Muğla'da yapılması planlanıyor.

Bodrum Rallisi 27-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve 18-19 Mayıs tarihlerinde de Yeşil Bursa Rallisi yapılacak. 

Sezon 14-15 Eylül'deki Eskişehir, 5-6 Ekim'deki Kocaeli ve 2-3 Kasım'daki İstanbul Rallisi  ile sona erecek.

2024 TRŞ takvimi:

Sıra Tarih Ralli
1 23-25 Şubat Sarıkamış Rallisi (Kars)
2 23-24 Mart Marmaris Rallisi (Muğla)
3 27-28 Nisan Bodrum Rallisi (Muğla)
4 18-19 Mayıs Yeşil Bursa Rallisi (Bursa)
5 14-15 Eylül ESOK Rallisi (Eskişehir)
6 05-06 Ekim Kocaeli Rallisi (Kocaeli)
7 02-03 Ekim İstanbul Rallisi (İstanbul)
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