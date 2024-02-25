TRŞ-Sarıkamış Rallisi: Kerem Kazaz ilk rallisinde zafere ulaştı, Ali Türkkan ise ikinci oldu

2023 sezonunun bitiminden çok kısa bir süre sonra 2024 Türkiye Ralli Şampiyonasının ilk ayağı Sarıkamış'ta koşuldu. Sarıkamış'ta etaplar karlı ve buzlu zeminde gerçekleşti.

Bir seyirci özel etabıyla beraber toplamda 13 etap sonunda galibiyete ulaşan ekip Parkur Racing'de Ford Fiesta Rally2'leriyle Kerem Kazaz ve co-pilotu Andris Malnieks oldu. Kerem Kazaz bu galibiyetle, Türkiye Ralli Şampiyonası'ndaki ilk yarış galibiyetine de ulaştı.

Cuma günü seyirci özel etabının kazananı ve cumartesi gününe lider başlayan 2023 Türkiye Ralli Şampiyonu Ali Türkkan ve co-pilotu Burak Erdener yarışı ikinci sırada noktaladı.

Podyumun son basamağına ise 2023 sezonunun son yarışına kadar şampiyonluk kovalayan Ümit Can Özdemir ve yeni co-pilotu Kutay Ertuğrul çıktı.

Cuma akşamı koşulan sezonun ilk etabının galibi Kerem Kazaz'ın 3.1 saniye önünde olan Ali Türkkan oldu. İlk günü üçüncü sırada ise Ümit Can Özdemir noktaladı. Tüm yarış bu üç ekibin arasında çekişmeye sahne olarak geçti ve tüm ekipler en az bir etap galibiyetine ulaştı.

Yarışın ikinci gününde sabah etaplarına iyi başlayan ise Ümitcan Özdemir oldu. Ümit Can etabı Kerem Kazaz'ın 9 saniye ve Ali Türkkan'ın ise 9.2 saniye önünde tamamlayarak genel klasmanda liderliğe de oturmuş oldu. İkinci günün öğle servisi öncesindeki kalan iki etabı ise Kerem kazanarak genel klasman liderliğini eline aldı ve daha sonra bırakmadan galibiyete ulaştı.

Öğleden sonra etapları sabah geçilen etapların tekrarı olarak koşuldu ve iki etabı Ali Türkkan kazanırken bir etabı Kerem Kazaz kazandı. Günün sonunda ikili arasındaki fark ise sadece 2.2 saniyeydi. Ümit Can Özdemir ise liderin 38.2 saniye gerisinde günü üçüncü tamamladı.

Pazar gününe iyi başlayan taraf ise Kerem Kazaz oldu. Sabah bölümündeki üç etabı da kazanan Kerem, ikinci Ali Türkkan ile farkı 33.7 saniyeye kadar çıkardı. Ümit Can Özdemir, Ali Türkkan ile olan farkını azaltırken Kerem'in farkı açmasına engel olamadı.

Günün öğleden sonra bölümünde ise, iki etabı Kerem Kazaz kazanırken öğleden sonra bölümünün ekinci etabını Ali Türkkan kazandı. Bu etepta Kerem Kazaz, etap kazananından 20.8 saniye geride kalmasına rağmen yarattığı fark ile yarış galibiyetini tehlikeye sokmadan yarışı kazanmayı bildi.

Bu sezon ilk kez Fiesta Rally3 koltuğuna oturan Efehan Yazıcı ve yeni co-pilotu Mehmet Akif Yalçın iyi bir performans sergileyerek genel klasmanda 4. olarak güzel puanlar topladı.