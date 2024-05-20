Ali Türkkan ve Castrol Ford Team Türkiye, Bursa Rallisi'ne damgasını vurdu

Bursa Otomobil Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından Atış Yapı ana sponsorluğunda organize edilen Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası 4. yarışı 48.Yeşil Bursa Rallisi, Castrol Ford Team Türkiye takımından Ali Türkkan-Oytun Albayrak ekibinin birinciliği ile sona erdi. Türkkan-Albayrak ekibi, aynı zamanda sınıf 3 birinciliğinin de sahibi olurken, genel klasman ikinciliği ve sınıf 2 birinciliğini GP Garage My Team'den Ümit Can Özdemir-Kutay Ertuğrul ekibi kazandı. 71 otomobil ve 142 sporcunun mücadele ettiği zorlu rallide üçüncülüğü Parkur Racing takımından Kerem Kazaz-Corentin Slyverstre ekibi kazanırken, 18 yaşındaki Kazaz aynı zamanda yarışın gençler birinciliğinin de sahibi oldu.

Atış Yapı, Bursa Büyükşehir Belediyesi, aloft Hotel Bursa, Özhan Marketler Zinciri, İnallar, Mavi Yeşil, Yılkar ve Digiwuu katkılarıyla düzenlenen organizasyon 19 Mayıs günü aloft Hotel önünde düzenlenen finiş seremonisi ile sona erdi. 2 gün süren 470,46 kilometre uzunluğundaki rallinin Markalar birincisi Castrol Ford Team Türkiye olurken, Takımlar birinciliğini de GP Garage My Team elde etti.

Yarışın Sınıf 4 ve İki Çeker birinciliğini Fatih Selim Göçer-Mehmet Köleoğlu elde ederken, Sınıf N birincisi GP Garage My Team’den Okan Öztürk-Hakan Uçucu, Sınıf 5 birincisi Atış Motorsport'tan Metehan Üstükarcı-Hüseyin Çetin, Master pilotlar birincisi GP Garage My Team’den Uğur Soylu, Kadın pilotlar birincisi Burcu Çetinkaya kadın co-pilotlar birincisi İtalyan Fabrizia Pons oldular. Yarışın 35 yaş üzeri klasik ralli otomobillerine açık historic klasmanı birinciliğini ise Fiat 131 ile yarışan Semih Geylan-Ünsal Deniz kazandı.

Bu yıl Celal Gülerhan anısına düzenlenen TOSFED Ralli Kupası klasmanında ise Taner Oruç-Onur Sırımoğlu birinciliğe uzanırken ekip aynı zamanda Kategori 2'de ilk sırada yer aldı. GMG Racing'den Alp Atak-Alperen Tetik ikinci ve Kategori 3 birincisi, aynı takımdan Osman Ceylan-Batuhan Doğan da üçüncü oldular. Kategori 4'te GP Garage My Team'den Tolga Öztürk-Hasan Güler ve Kategori 1'de de Faruk Sayın-Cansu Açar birinciliklerin sahibi olurken, Açar aynı zamanda kadın co-pilotlar birinciliğini kazandı. TOSFED Ralli Kupası Kadın Pilotlar Birinciliği de Furkan Acar ile yarışan Elif Gizem Filiz'in oldu.

Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası, 14-15 Eylül tarihlerinde Eskişehir'de düzenlenecek olan ESOK Rally ile devam edecek.