Jeremy Clarkson, kanser teşhisi aldığını açıkladı

Richard Hammond ve James May ile sunduğu efsanevi Top Gear programıyla tanınan ve bu seriyi 2002'den 2015'deki ayrılışına kadar başarıyla devam ettiren İngiliz televizyon yıldızı Jeremy Clarkson’dan üzücü bir haber geldi.

Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Michael Schumacher ve Daniel Ricciardo gibi pek çok Formula 1 pilotunu programında ağırlayan ve motor sporları dünyasıyla yakın bağları olan 66 yaşındaki ünlü isim, güncel yapımı Clarkson’s Farm’ın son bölümünde prostat kanseri teşhisi aldığını açıkladı. Bölüm yayınlanmadan önce sosyal medya hesabından bir uyarı paylaşan Clarkson, bu bölümü izlemenin "zor olacağını" belirtmişti.

Jeremy Clarkson, FIA Başkanı Mohammed ben Sulayem ile Fotoğraf: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images

Tedavi süreci kapsamında prostatının bir kısmının ameliyatla alındığını açıklayan Clarkson, durumu şu sözlerle aktardı: "Geçtiğimiz haftalarda gözlerden uzak bir yere gidip biyopsi yaptırdım.”

“Sonuç kanser çıktı; agresif bir tür ama neyse ki çok erken bir aşamada tespit edildi.”

“Prostatın %10'luk kısmı, yani kanserin olduğu o %10'luk bölge artık ölü. Ameliyatı oldum, şimdi sadece işe yaramış olması için dua ediyoruz, henüz kesin sonucu bilmiyoruz."

Programın sezon finali, ünlü sunucunun hastane yatağından yaptığı duygusal kendi mizacına has açıklamalarla sona erdi: "Beşinci sezona ben hastane yatağındayken başlamıştık ve işte beşinci sezonun sonundayız, yine hastane yatağındayım.”

Jeremy Clarkson gridde Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

“Tedavinin bir kısmı biraz ters gitti diyelim, bu yüzden bir süre daha burada kalacağım.”

“Şu an ağızdan beslenmem yasak, ne olacağını tam olarak bilmiyorum. Ancak eğer tüm bu süreç başarıyla sonuçlanırsa, altıncı sezonda görüşürüz.”

“Eğer başarılı olmazsa, görüşemeyiz. Herkes kendine iyi baksın."