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Türkiye Ralli Şampiyonası

Ralli Heyecanı Bodrum’a Taşınıyor

Bodrum yarımadasının en büyük spor organizasyonları arasında yer alan Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası üçüncü ayağı Rally Bodrum, 26-28 Nisan tarihlerinde Karya Otomobil Spor Kulübü (KAROSK) tarafından Muğla'nın Bodrum ve Milas  ilçelerinde gerçekleştirilecek.

TOSFED Kemal Şengül
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı, Milas Kaymakamlığı, Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi tarafından desteklenen TECNO, Duja Hotels, Çözüm Ortağı, Evofone, VST Tour, Oasis Bodrum, Pars Entertainment, Magico Cielo, SHA Gayrimenkul İnşaat sponsorluğunda, Bodrum Gazeteciler Cemiyeti katkıları ile düzenlenen organizasyon, 26 Nisan Cuma akşamı saat 20.30’da Bodrum Belediye Meydanı’nda gerçekleştirilecek start seremonisi ile başlayacak.

Ace Of Mice En İyi Spor Etkinliği branşında jüri özel ödülü alarak “ilk ödüllü ralli” ünvanını kazanan organizasyon, her yıl olduğu gibi sergi ve söyleşi etkinliği ile başlayacak. Ralli, drift, tırmanma, pist ve offroad yarış araçlarından oluşan sergi, 22-27 Nisan tarihleri arasında Oasis Bodrum’da ziyaret edilebilecek. Ayrıca Rally Bodrum'a katılacak ralli pilotları Volkan Işık, Ali Türkkan, Burak Çukurova, Ümit Can Özdemir ve Uğur Soylu da 25 Nisan Perşembe günü saat 18.00’de, Oasis Bodrum’da gerçekleşecek söyleşi ile otomobil severler ve basın ile bir araya gelecek.

ICRYPEX ana sponsorluğundaki 2024 sezonunun bu önemli randevusunda Bodrum’un doğal güzelliklerini gözler önüne seren ve Çamlık, Mazı, Fesleğen ve Etrim bölgelerinde yer alan asfalt zeminli etaplara bu yıl Milas bölgesinden yeni etaplar da eklendi. İki gün boyunca devam edecek olan mücadele, Cumartesi günü Milas-Bodrum arasındaki 3 özel etapta, Pazar günü ise Bodrum'da yer alan 3 özel etapta yaşanacak. Aynı zamanda Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Celal Gülerhan TOSFED Ralli Kupası'na da puan verecek olan ralli, 28 Nisan Pazar günü Be Premium Hotel’deki finiş seremonisi ve ödül töreni ile son bulacak.

 

 

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