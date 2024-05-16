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Türkiye Ralli Şampiyonası

Yeşil Bursa Rallisi’nde Castrol Ford Team Türkiye’nin gözü zirvede

Castrol Ford Team Türkiye, Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası’ndaki başarısını Yeşil Bursa Rallisi ile sürdürmeyi hedefliyor. Castrol Ford Team Türkiye’nin genç ve yetenekli pilotları sezonun dördüncü etabı olan Bursa’da bir kez daha podyuma çıkmak için start alıyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
2024 Rally Bodrum - Ali Türkkan - 123 - TRM_7708

Castrol Ford Team Türkiye, Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın dördüncü ayağı olan Yeşil Bursa Rallisi’nde bir kez daha zirve için start alacak.

Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübü’nün (BOSSEK) organizasyonunu üstlendiği Atış Yapı 48.Yeşil Bursa Rallisi, 17 Mayıs’ta saat 20:00’de Downtown’daki start seremonisiyle başlayacak ve 19 Mayıs’ta 15:30’da Aloft Hotel’deki finiş ve ödül töreni ile sona erecek. Ekipler, Bursa ve çevresindeki asfalt zeminde 117 kilometresi özel etaplardan oluşan toplam 470 kilometre boyunca kıyasıya mücadele edecek. 

Castrol Ford Team Türkiye’nin genç pilotları mücadeleye hazır

Otomobil sporları arenasının öncü ekibi Castrol Ford Team Türkiye, genç pilotları ve güçlü Ford araçlarıyla start alacak. 

Türkiye Ralli Şampiyonası’nda liderliği elinde bulunduran Ali Türkkan, co-pilotu Oytun Albayrak ile Bursa’da puanlarına puan katarak konumunu pekiştirmek istiyor. İkili, asfalt zeminde bir kez daha hızlarını ve yeteneklerini ortaya koyacak.

Castrol Ford Team Türkiye’nin bir diğer yetenekli pilotu Efehan Yazıcı ise co-pilotu M. Akif Yalçın ile 4 çeker Fiesta Rally3 araçlarıyla yarışacak. İkili, zirveye ortak olmayı hedefliyor. Takımın en genç pilotu Mert Yudulmaz ve co-pilotu Sevi Akal da her yarışta daha da geliştirdikleri etap derecelerini Bursa’da podyumla taçlandırmayı amaçlıyor.

Otomobil sporları arenasının rakipsiz ekibi Castrol Ford Team Türkiye, 27. yılını kutladığı bu sezonda 17. şampiyonluk hedefine emin adımlarla ilerliyor. Takım; Türkiye Ralli Markalar Şampiyonluğu, Türkiye Ralli Şampiyonluğu, Türkiye Co-Pilotlar Şampiyonluğu, Türkiye Ralli Genç Pilotlar Şampiyonluğu ve Türkiye Ralli İki Çeker Şampiyonluğu gibi birçok önemli başarıya imza atarak sezonu zirvede tamamlamak istiyor.

Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası Takvimi:

  • 14-15 Eylül ESOK Rallisi (Eskişehir)
  • 5-6 Ekim Kocaeli Rallisi (Kocaeli)
  • 2-3 Kasım İstanbul Rallisi (İstanbul)

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