2026 ROK Cup Karting Şampiyonası'nın 4. ayağı tamamlandı

Cemsa Sporting Center’ın 1.550 metre uzunluğundaki RC2 kodlu pist düzeninde gerçekleştirilen yarışlar, izleyicilere yüksek dozda heyecan ve keyifli anlar yaşattı.

Başta ana sponsor Motul North Cyprus olmak üzere; KKTC Başbakanlık Spor Dairesi, KKTC Gençlik Dairesi, Cemsa Karting & Sporting Center, Near East Bank, Güven Sigorta, SK Karting Akademi, damalibayrak.net, Gelengül Production ve Macro Race Control Team’in katkılarıyla hayata geçen organizasyonda 4 farklı kategoride büyük bir rekabet yaşandı.

Rookie Kategorisi: Genç yeteneklerin sahne aldığı bu grupta Troy Ruzicka damalı bayrağı ilk sırada görerek podyumun zirvesine yerleşti. Sergilediği istikrarlı performansla Troy, rakiplerinin önünde rahat bir farkla bitiş çizgisine ulaştı.

Leon Hasan Görgüner podyumun ikinci basamağında yer bulurken, Doruk Saraçoğlu, podyumu tamamladı. Yağız Onur Aksaç ise bu zorlu mücadelede podyumu kıl payı kaçıran isim oldu.

Mini Kategorisi: Pist üstündeki her iki yarışı da domine etmeyi başaran Asil Yusuf Özbahadır, topladığı 40 tam puanla günün birincisi oldu. Reşat Altınör hafta sonunu ikinci sırada tamamlarken, podyumun son basamağını Halil Kamacıoğlu tamamladı.

Junior Kategorisi: Günün en kalabalık katılımına ve en sert pist üstü çekişmelerine sahne olan bu grupta Eren Murat Ortaç rüzgârı esti. Her iki yarışı da kazanarak podyumun ilk basamağına yükselen Ortaç'ı, ikinci sırada Mustafa Topcu ve üçüncü sırada Su Karalım takip etti.

Master Kategorisi: Deneyimli pilotların mücadelesinde Fahri Altınör, çifte zaferle günü birinci sırada kapatmayı başardı. Saner Fidan podyumda ikincilik kupasını kaldırırken, Yüksel Tosun üçüncü oldu.

Yarışların Babalar Günü’ne denk gelmesiyle anlamlı bir ödül töreni yaşandı: Kazanan isimlere ödülleri, bizzat babaları tarafından taktim edildi.