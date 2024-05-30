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BOM Karting Türkiye Karting Şampiyonası 2. Ayak Yarışlarını Tamamladı

Motul 2024 Türkiye Karting Şampiyonası’nın ikinci ayak yarışlarında BOM Karting takımı üç farklı kategoride dört sporcusuyla rekabet etti ve Zayn Sofuoğlu yine podyuma çıkmayı başardı.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
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Türkiye Karting Şampiyonası’nın ikinci ayağı için hafta boyunca çalışmalarına yarışların gerçekleşeceği Tuzla Karting Park Pisti’nde devam eden BOM Karting’te Türkiye’nin en genç karting sporcusu unvanına sahip Zayn Sofuoğlu podyuma çıkmayı başardı. Antrenman seanslarında geçirdiği talihsiz kaza sonrası daha da hırslanan Zayn, hafta sonunu TOSFED Micro Destek Kupası’nda üçüncü olarak kapamayı başardı. 

Kaçış alanının olmadığı dar bir pist olan Tuzla Karting Park Pisti’nde normalden daha çok temas yaşanan yarışlarda; Mini kategoride, BOM Karting sporcuları Efe Ayhan ve Rüzgar Evci iki günü de istedikleri basamaklarda bitiremedi. Pistte zaman zaman rakipleriyle yaşadıkları temaslar sonucunda geriye düşen ancak mücadeleyi bırakmayan sporculardan Efe Ayhan hafta sonunu 10’uncu, son yarışta aracının benzin hortumunun yerinden çıkması nedeniyle yarışa veda eden Rüzgar Evci ise buna rağmen ikinci ayak yarışlarını 12’nci olarak bitirmeyi başardı.

Senior kategori sporcusu Sarp Arhan Or, yarışın ikinci ayağında aldığı temasla bir yarışı bitirememesine rağmen hafta sonunu 13’üncü olarak tamamladı.

Motul Türkiye Karting Şampiyonası Üçüncü Ayak yarışları 22-23 Haziran‘da İzmit Körfez Pisti'nde yapılacak.

 

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