5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu'nun Türkiye Karting mücadelesi iki zaferle başladı!
Zayn Sofuoğlu, 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın İzmit Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen ilk yarış hafta sonundan oldukça büyük başarılar elde etmeyi başardı.
Türkiye'nin motosiklet yarışlarındaki efsane sürücüsü Kenan Sofuoğlu'nun oğlu olan Zayn, ailesinin yürüttüğü sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla ün kazanmasının ardından sonunda ilk ciddi mücadelesine başladı.
Daha yeni 5 yaşına giren Zayn, normalde yarışma yaşının minimum 6 olduğu Türkiye Karting Şampiyonası'nda, TOSFED'den alınan özel izin neticesinde yarışma fırsatını yakaladı. BOM'un karting takımıyla anlaşan Zayn, merakla beklenen ilk profesyonel yarış hafta sonunu geride bıraktı.
Hafta sonunun ilk yarışı Cumartesi günü gerçekleştirildi. Sadece 6 ila 9 yaş arasında çocukların mücadele ettiği Mikro Kupa kategorisinde mücadele eden Zayn, ilk yarışın son turunda lider olsa da, arkasındaki sürücünün kendisi ile temas etmesinin ardından spin attı ve ikinci sırada yarışı tamamladı.
Mücadelenin devamında bugün (Pazar) iki yarış daha vardı. Zayn Sofuoğlu, Pazar günü gerçekleştirilen ilk, hafta sonunun ikinci yarışında damalı bayrağı ilk sırada gördü ve Türkiye Karting Şampiyonası'ndaki ilk resmi zaferini kazanmış oldu.
Hafta sonunun 3. ve son yarışına Zayn Sofuoğlu ilk çizgiden başladı. İki formasyon turunun ardından 12 turluk mücadele başladı. Zayn, henüz ilk virajda liderliği almasının ardından onun arkasında Enes Hakkı Yeten vardı. Bu iki isim, hızla arkasındaki sürücülerden uzaklaşmayı başardılar.
Zayn, arkasından gelen baskıya rağmen yerini korurken liderlikte rahattı ve 6. turda en arkadaki sürücüye tur bindirdi.
Yarışın kalan bölümünde Zayn yerini korudu ve galibiyete ulaşan isim oldu.
Zayn böylece bugün gerçekleştirilen iki yarışı da kazanırken, Türkiye Karting Şampiyonası'ndaki sürücülük kariyerinin ilk hafta sonunda Micro kategoride iki birincilik, bir ikincilik almış oldu.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Piastri: "Zorlanacağımızı düşündüğümüz hafta sonunu iyi geçirdik"
Krack: "Stroll'e verilen ceza çok ağır"
Rosberg: "Norris kesinlikle geleceğin dünya şampiyonu"
Ferrari, pazar günü neden yavaş kaldığı sorusuna yanıt arıyor
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar