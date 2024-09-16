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Türkiye Ralli Şampiyonası

Eskişehir Rallisi’nde Saniyelerin Savaşı

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı olan Eskişehir Rallisi'nde kural ihlali nedeniyle zafer el değiştirdi.

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Eskişehir Otomobil Spor Kulübü (ESOK) tarafından 13-15 Eylül tarihlerinde düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası beşinci ayağı Eskişehir Rallisi Espark önünde düzenlenen ödül töreni ile son buldu.

Üç gün boyunca 11 özel etapta 59 ekibin mücadele ettiği zorlu ralli, Parkur Racing adına Hyundai i20 N Rally2 ile yarışan Kerem Kazaz-Corentin Silvestre ekibinin birinciliği ile sona erdi. Finiş podyumuna ikinci olarak Toksport WRT adına Skoda Fabia R5 ile yarışan Buğra Banaz-Onur Ahıskalı ve üçüncü olarak da yine Skoda ile Volkan Işık-Levent Gür ekibi çıktılar. Ancak Kazaz, son etapta fodepar yaptığı tespit edilince 10 saniye ceza alarak 1.2 saniye ile ikinciliğe geriledi ve Buğra Banaz birinciliğe uzandı.

Eskişehir Valiliği, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi, Spor Toto, ICRYPEX, Petrol Ofisi Maxima, Remed Assistance, Salados, Fora Araç Takip, Power App, Autoclub, ETİ, KYK Yapı Kimyasalları, Nova Vista Deluxe, Espark ve Banaz Otomotiv katkılarıyla düzenlenen organizasyon, Espark önünde düzenlenen ödül töreni ile son buldu.

44 ekibin tamamlayabildiği rallide, Sınıf N’de Orçun Nural-Süleyman Terzioğlu, Sınıf 3’te Efehan Yazıcı-Mehmet Akif Yalçın, İki çeker ve Sınıf 4’te Refik Bozkurt-Soner Tamer, Sınıf 5’te Sevcan Sağıroğlu-Güray Akgün ilk sırada yer alırken, Master pilotlarda Uğur Soylu, kadınlarda Burcu Çetinkaya-Fabrizia Pons birinciliklerin sahibi oldular.

Celal Gülerhan TOSFED Ralli Kupası’nda ise Berkay Erdoğan-Muhammed Mataracı Eskişehir’den zaferle ayrılırken, Ömer Gür-Aras Dinçer ikinci ve Evren Olcay-Yenal Kaya da üçüncü olarak podyuma çıkan sporcular oldular. Kategori 4’te Hakan Akman-Rahşan Umut Kara, Kategori 3’te Ömer Gür-Aras Dinçer, Kategori 2’de Berkay Erdoğan-Muhammed Mataracı, Kategori 1’de ise Faruk Sayın-Cansu Açar en hızlı ekipler oldular. Açar aynı zamanda kadın co-pilotlar birincisi olurken, kadın pilotlar birinciliğini de İbrahim Yılmaz ile yarışan Hande Erdoğan kazandı.

Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası’na 04-06 Ekim tarihlerinde Kocaeli Rallisi ile devam edilecek.

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