TRŞ Kocaeli Rallisi: Tüm etapları kazanan Ali Türkkan Kocaeli'de galibiyete yaklaştı

Kocaeli Rallisi'nin ilk günü önceki senelerde olduğu gibi yağmurlu geçti. Ekipler yoğun yağmur altında koşulan etaplarda zorlansalar da günü tamamlamayı başardılar.

Ali Türkkan ve Burak Erdener ikili Fiesta Rally 3'leriyla ilk günün altı etabınıda lider tamamlayarak en yakın rakiplerinin 3 dakika 22 saniye önünde günü 1. sırada tamamladı.

Daha önce Kocaeli rallisi kazanmış olan Ümitcan Özdemir-Batuhan Memişyazıcı ikilisi bu sene yeni otomobilleri olan Scoda Fabia ile geçen yıl aynı takımda olduğu Ali Türkkan-Burak Erdener ikilisinin ardında günü ikinci sırada tamamladı.

Yeni otomobillerine uyum sağlamaya çalışan Burak Çukurova-Burak Akçay ikilisi Hyundai İ20 Rally 5'leriyle üçüncü sırada günü tamamladılar.

Genel Klasmanda 4-7 sıralar arasındaki mücadele çok sıkı geçti.

4. sırada Uğur Soylu-Şener Gürbay, 5. sırada Cem Alakoç-Aras Dinçer, 6. sırada Çağlayan Çelik-Sedat Bostancı ve 7. sırada Saber Khorravi-Hüseyin Çetin ikilisi yer aldı. Bu dört ekip 1 dakika içerisinde sıralandılar.

Ford MK 2 ile Tarinen-Efe Ersoy ikilisi günü 8. tamamladı.

Castrol Ford Team Türkiye ekibinden Efehan Yazıcı-Sevi Akal ikilisi 9. sırada yer aldı ve iki çeker klasmanında günü lider tamamladılar. Bu ikili Kocaeli rallisini iki çeker klasmanında lider tamamlamaları durumunda şampiyonluklarını ilan edecekler.

İlk günü 10. sırada geçen isim ise Menderes Okur-Onur Aslan ikilisi oldu.